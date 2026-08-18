Változott Ukrajna pozíciója, egyre nehezebb egyezségre bírni Zelenszkijt

Steve Witkoff és Jared Kushner hamarosan Kijevbe látogat, ami érdekes lehetőséget kínál a felek álláspontjának felmérésére. Korábban az Egyesült Államok úgy igyekezett a békekötés irányába tolni a konfliktust, hogy ezért cserébe Ukrajnának területi engedményeket kellett volna tenni. Ez a kérdés azonban a szakértők szerint most lekerülhet az asztalról.

Ukrajna erősebb tárgyalási helyzetben van mint korábban, Witkoff és Kushner szava azonban döntő lehet A képen: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Donald Trump elnök két, tárgyalással megbízott embere eddig még soha nem látogatott Kijevbe, azonban ez az ukrán függetlenség napján megváltozhat. Szakértők szerint a megbeszélések azonban nem fognak átütő eredményeket elérni, azonban a két fél egymáshoz való viszonyát jól mutatja majd. Ukrajna ugyanis az elmúlt időszakban minden jel szerint sikeresen erősítette tárgyalási pozícióját.

Habár az ország jelenleg hiányt szenved a ballisztikus rakéták elfogására is képes cirkálórakétákból, így a Patriot rakétákból is, az elmúlt hónapokban azonban sikeresen tudott komoly károkat okozni az orosz gazdaságnak, mélységi támadásaival.

Jim Townsend, az Obama-kormányzat korábbi európai és NATO-ügyekért felelős védelmi államtitkár-helyettese szerint az elmúlt években sokat változott a helyzet, ezt pedig már Witkoff sem tudja majd az asztal alá söpörni. Ukrajna helyzete veszett ügynek tűnt az amerikai elit számára, hiszen a két fél közötti erőkülönbséget pusztán fegyverekkel és pénzzel nem lehetett eltüntetni. Oroszország azonban, hiába a túlerő, szintén nem tudott érdemi eredményeket felmutatni.

Ukrajna azonban jelentős fejlődésen ment keresztül, Townsend szerint ugyanis ma már nem kérdés, hogy a drónok terén Ukrajna az egyik legnagyobb szakértő.

A mélységi csapások pedig minden jel szerint hatásosak, hiszen a Krím-félsziget utánpótlási vonalait is sikerült felszámolni, az energetikai létesítmények elleni támadások már üzemanyaghiányba mutatkoznak meg, emellett pedig az orosz lakosság is testközelből tapasztalja meg a háború pusztítását. Habár korábban az Egyesült Államok igyekezett egy béke irányába tolni Ukrajnát, ehhez azonban az országnak területi engedményeket kellet volna tennie.