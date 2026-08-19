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ukrajna

Korrupciós hálózatot leplezhettek le Ukrajnában – Zelenszkij hivatalát is elérte az ügy

56 perce
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Nagyszabású korrupcióellenes művelet indult Ukrajnában, amely közvetlenül elérte Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának vezetését is. Az ukrán korrupció újabb ügyében házkutatást tartottak az elnöki hivatal egyik helyettes vezetőjénél, akit meg is gyanúsítottak, majd Zelenszkij röviddel később menesztett.
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ukrajnavolodimir zelenszkijkorrupció

Az ukrán korrupció feltárására létrehozott Nemzeti Korrupcióellenes Iroda, a NABU 2026. augusztus 19-én több helyszínen hajtott végre nyomozati cselekményeket. A hatóság Irina Mudra, az elnöki hivatal igazságügyi ügyekért felelős helyettes vezetője, valamint Vadim Sztolar parlamenti képviselő érdekeltségeinél is házkutatást tartott – számolt be a Kyiv Independent.

Az ukrán korrupció újabb ügyében a NABU házkutatást tartott Mudránál. Volodimir Zelenszkij menesztette az elnöki hivatal helyettes vezetőjét.
Az ukrán korrupció újabb ügyében a NABU házkutatást tartott Mudránál. Volodimir Zelenszkij menesztette az elnöki hivatal helyettes vezetőjét (a képen az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij)
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Korrupció Ukrajnában: milliós pénzmosási ügyet vizsgál a NABU

A NABU közlése szerint egy olyan feltételezett bűnszervezetet próbálnak leleplezni, amelyet egy jelenlegi és egy volt ukrán parlamenti képviselő vezethetett, és amelyben az elnöki hivatal magas rangú tisztviselői is részt vehettek.

A gyanú szerint a szereplők 150 millió hrivnyát, mintegy 3,4 millió dollárt (1 milliárd forintot) moshattak tisztára. A pénzt Herman Haluscsenko volt igazságügyi és energiaügyi miniszter óvadékához használhatták fel.

A vizsgálat az állami Sense Bankot is elérte. A nyomozati iratok szerint a bankon keresztül továbbíthatták a Haluscsenko óvadékához szükséges pénz egy részét, miközben a pénzügyi ellenőrzési előírások megkerülése is felmerült. Olekszij Sztupak vezérigazgató és Mikola Hladiscsenko, a felügyelőbizottság vezetője is érintett lehet. Házkutatást tartottak Makszim Mikitasz volt parlamenti képviselőhöz köthető helyszíneken is.

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Mudra ügyvédje megerősítette, hogy a NABU meggyanúsította a tisztségviselőt. Volodimir Zelenszkij ezt követően rendelettel felmentette helyettes vezetőjét.

A házkutatási végzések szerint Mudrától azt várhatták, hogy segítsen előteremteni a 150 millió hrivnyás óvadékhoz szükséges összeget. A nyomozók azt is állítják, hogy az elnöki hivatal meg nem nevezett szereplői arra utasíthatták, hogy vonja az elnöki hivatal ellenőrzése alá a Sense Bankot.

A NABU által közzétett hangfelvételek alapján Mudra állítólag a korrupcióellenes intézmények személyi összetételének befolyásolásáról is beszélt. A Sense Bank közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal.

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