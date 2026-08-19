Korrupciós hálózatot leplezhettek le Ukrajnában – Zelenszkij hivatalát is elérte az ügy

Az ukrán korrupció feltárására létrehozott Nemzeti Korrupcióellenes Iroda, a NABU 2026. augusztus 19-én több helyszínen hajtott végre nyomozati cselekményeket. A hatóság Irina Mudra, az elnöki hivatal igazságügyi ügyekért felelős helyettes vezetője, valamint Vadim Sztolar parlamenti képviselő érdekeltségeinél is házkutatást tartott – számolt be a Kyiv Independent.

Az ukrán korrupció újabb ügyében a NABU házkutatást tartott Mudránál. Volodimir Zelenszkij menesztette az elnöki hivatal helyettes vezetőjét (a képen az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij)

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Korrupció Ukrajnában: milliós pénzmosási ügyet vizsgál a NABU

A NABU közlése szerint egy olyan feltételezett bűnszervezetet próbálnak leleplezni, amelyet egy jelenlegi és egy volt ukrán parlamenti képviselő vezethetett, és amelyben az elnöki hivatal magas rangú tisztviselői is részt vehettek.

A gyanú szerint a szereplők 150 millió hrivnyát, mintegy 3,4 millió dollárt (1 milliárd forintot) moshattak tisztára. A pénzt Herman Haluscsenko volt igazságügyi és energiaügyi miniszter óvadékához használhatták fel.

A vizsgálat az állami Sense Bankot is elérte. A nyomozati iratok szerint a bankon keresztül továbbíthatták a Haluscsenko óvadékához szükséges pénz egy részét, miközben a pénzügyi ellenőrzési előírások megkerülése is felmerült. Olekszij Sztupak vezérigazgató és Mikola Hladiscsenko, a felügyelőbizottság vezetője is érintett lehet. Házkutatást tartottak Makszim Mikitasz volt parlamenti képviselőhöz köthető helyszíneken is.

Mudra ügyvédje megerősítette, hogy a NABU meggyanúsította a tisztségviselőt. Volodimir Zelenszkij ezt követően rendelettel felmentette helyettes vezetőjét.

A házkutatási végzések szerint Mudrától azt várhatták, hogy segítsen előteremteni a 150 millió hrivnyás óvadékhoz szükséges összeget. A nyomozók azt is állítják, hogy az elnöki hivatal meg nem nevezett szereplői arra utasíthatták, hogy vonja az elnöki hivatal ellenőrzése alá a Sense Bankot.

A NABU által közzétett hangfelvételek alapján Mudra állítólag a korrupcióellenes intézmények személyi összetételének befolyásolásáról is beszélt. A Sense Bank közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal.