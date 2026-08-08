Orosz olajfinomítókat támadtak az ukrán erők

Az éjszaka folyamán az Iljszkiji és a Szizranyi olajfinomítóra is csapást mértek az ukrán erők – közölte az ukrán vezérkar. A Krasznodari területen található Iljszkiji olajfinomítóban a találatot követően tűz ütött ki, az üzem éves kapacitása mintegy 6,6 millió tonna kőolaj, termékeit pedig egyebek mellett az orosz hadsereg ellátására használják.
Ukrajna orosz olajfinomítókat támadott meg
Az ukránok másik célpontja a Szamarai területen található Szizranyi olajfinomító volt, amely évente mintegy 8,5 millió tonna kőolajat dolgoz fel. Az ukrán erők emellett a Fekete-tengeren egy önjáró fúróplatformon működő műszaki állomást is támadtak. Az ukrán beszámoló szerint ezt az orosz hadsereg megfigyelőeszközök elhelyezésére használta.
Az ukrán drónerők közlése szerint augusztus 1. és 8. között az orosz árnyékflottához tartozó 12 hajót találtak el a Fekete- és az Azovi-tengeren. A július 6-án indított Molocska-hadművelet kezdete óta pedig összesen 218 hajó ellen hajtottak végre eredményes támadásokat, ezek közül 134 az Azovi-, 84 pedig a Fekete-tengeren történt.
Közben Oroszország is nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen. Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg hat Iszkander–M ballisztikus, illetve Sz–400-as légvédelmi rakétával és 151 drónnal támadott. A légvédelem 135 drónt semlegesített, a rakéták közül azonban egyet sem sikerült elfogni.
Tizenhárman haltak meg az orosz támadásokban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati belgrádi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy
az elmúlt 24 órában 12 ukrajnai régiót ért orosz támadás, amelyekben 13 ember meghalt, 77 pedig megsebesült.
Az ukrán elnök szerint az orosz erők ezúttal is energetikai létesítményeket és vasúti infrastruktúrát támadtak, emiatt országszerte vonatok késtek. Zelenszkij azt állította, hogy Ukrajnában nincs olyan erőmű, amelyet ne ért volna már támadás, emellett vasútállomásokat, kórházakat, egyetemeket és közintézményeket is találatok értek.
A frontvonal mentén fekvő településeket ugyancsak tüzérségi támadások érték.
A támadásokban
Zaporizzsja megyében két ember vesztette életét orosz dróncsapásokban. Harkiv megyében, Izjumban szintén két ember halt meg egy támadásban, amelyben további négyen megsebesültek. Szumi megyében legalább tízen sérültek meg,
miután egy orosz drón egy piacot támadott meg, közülük ketten súlyos állapotban vannak.
Veszélyben az ukrán piacok és üzletközpontok
Parancsot kaptak az orosz katonák arra, hogy fokozzák a Herszon megyében közlekedő járművek elleni dróntámadásokat – hozta nyilvánosságra a dél-ukrajnai régió kormányzói hivatala az ukrán fegyveres erőktől kapott információkra hivatkozva. A katonai közigazgatás a Telegramon azt írta, hogy úgynevezett szabad vadászatról van szó a járművek ellen drónokkal, köztük optikai szálas irányítású pilóta nélküli eszközökkel. Ennek érdekében növelték a régióban működő drónkezelő egységek számát.
Az oroszok különös figyelmet fordíthatnak azokra a járművekre, amelyek külső megjelenésük alapján az ukrán fegyveres erők járműveire hasonlítanak
– közölték. A hivatal arra is figyelmeztetett, hogy fokozott a csapások kockázata, ahol nagyobb számú jármű van egyszerre egy helyen, mint például szupermarketek, piacok és benzinkutak közelében. A felszólították régió lakóit, hogy a következő hetekben legyenek különösen éberek.
A héten komoly sajtóvisszhangot kapott az a videofelvétel, amelyet az ukrán rendőrség kedden tett közzé, és amelyen az látható, hogy Herszon belvárosában egy drón üldöz egy civil férfit egy utcai árusítóhelyként használt furgon körül, majd felrobban, amikor a férfi a jármű mögé veti magát fedezékbe.
Zelenszkij köszönetet mondott Szerbiának
Volodimir Zelenszkij szombaton Belgrádban tárgyalt Aleksandar Vucic szerb államfővel. Az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna nagyra értékeli Szerbia támogatását, valamint hogy Belgrád tiszteletben tartja Ukrajna függetlenségét és területi integritását.
Zelenszkij megköszönte a Szerbia által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagot is, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Szerinte a háborús körülmények között különösen fontos minden olyan nemzetközi együttműködés, amely erősebbé és ellenállóbbá teszi az ukrán településeket és infrastruktúrát.
Aleksandar Vucic szerb elnök közölte:
Szerbia és Ukrajna nem tárgyalt katonai együttműködésről
az ukrán elnök belgrádi látogatásán. Beszámolt róla, hogy Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit.
Az ukránok többsége nem engedné át a teljes Donyec-medencét
Egy friss ukrán közvélemény-kutatás szerint
az ukrán társadalom többsége továbbra sem fogadná el, hogy biztonsági garanciákért cserébe a teljes Donyec-medence orosz ellenőrzés alá kerüljön.
A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet július 20. és augusztus 3. között végzett felmérése alapján a megkérdezettek 60 százaléka kategorikusan elfogadhatatlannak tartja ezt a lehetőséget.
Ezzel szemben 59 százalék elfogadna egy olyan megoldást, amely szerint a háborút a jelenlegi frontvonal mentén befagyasztanák, cserébe pedig Ukrajna jelentős pénzügyi támogatást, fegyverszállításokat és biztonsági garanciákat kapna. A válaszadók 31 százaléka határozottan elutasította ezt a forgatókönyvet is.