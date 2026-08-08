Orosz olajfinomítókat támadtak az ukrán erők

Az éjszaka folyamán az Iljszkiji és a Szizranyi olajfinomítóra is csapást mértek az ukrán erők – közölte az ukrán vezérkar. A Krasznodari területen található Iljszkiji olajfinomítóban a találatot követően tűz ütött ki, az üzem éves kapacitása mintegy 6,6 millió tonna kőolaj, termékeit pedig egyebek mellett az orosz hadsereg ellátására használják.

Évek óta tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP/Roman Pilipey)

Ukrajna orosz olajfinomítókat támadott meg

Az ukránok másik célpontja a Szamarai területen található Szizranyi olajfinomító volt, amely évente mintegy 8,5 millió tonna kőolajat dolgoz fel. Az ukrán erők emellett a Fekete-tengeren egy önjáró fúróplatformon működő műszaki állomást is támadtak. Az ukrán beszámoló szerint ezt az orosz hadsereg megfigyelőeszközök elhelyezésére használta.

Az ukrán drónerők közlése szerint augusztus 1. és 8. között az orosz árnyékflottához tartozó 12 hajót találtak el a Fekete- és az Azovi-tengeren. A július 6-án indított Molocska-hadművelet kezdete óta pedig összesen 218 hajó ellen hajtottak végre eredményes támadásokat, ezek közül 134 az Azovi-, 84 pedig a Fekete-tengeren történt.

Közben Oroszország is nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen. Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg hat Iszkander–M ballisztikus, illetve Sz–400-as légvédelmi rakétával és 151 drónnal támadott. A légvédelem 135 drónt semlegesített, a rakéták közül azonban egyet sem sikerült elfogni.

Tizenhárman haltak meg az orosz támadásokban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati belgrádi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy

az elmúlt 24 órában 12 ukrajnai régiót ért orosz támadás, amelyekben 13 ember meghalt, 77 pedig megsebesült.

Az ukrán elnök szerint az orosz erők ezúttal is energetikai létesítményeket és vasúti infrastruktúrát támadtak, emiatt országszerte vonatok késtek. Zelenszkij azt állította, hogy Ukrajnában nincs olyan erőmű, amelyet ne ért volna már támadás, emellett vasútállomásokat, kórházakat, egyetemeket és közintézményeket is találatok értek.

A frontvonal mentén fekvő településeket ugyancsak tüzérségi támadások érték.