Ismét logisztikai bázist támadtak az ukránok, az orosz támadásokban több civil megsérült

Két ember megsebesült az észak-ukrajnai Szumiban az eddigi adatok szerint, a várost két irányított légibombával a drónokkal támadták az orosz csapatok – tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon. Lakóházak és egyéb épületek, infrastrukturális létesítmények és járművek rongálódtak meg.
Egy 16 éves fiú megsebesült az Odessza megyei Izmaili járásban, egy civil infrastrukturális objektumot ért dróncsapás következtében
– közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon.
Az ukránok ismét logisztikai bázisra támadtak
Ukrán dróntámadás érte a Wildberries jekatyerinburgi logisztikai létesítményét, az épület kigyulladt – közölte péntek reggel az orosz online kiskereskedelmi vállalat.
A Wildberries szerint a létesítményből előzetesen mintegy nyolcszáz alkalmazottat evakuáltak, személyi sérülés nem történt. A helyszínre tűzoltókat vezényeltek.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 605 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger fölött. A tárca közölte, hogy a Fekete-tenger vizein három, katonai rendeltetésű rakományt szállító hajót ért orosz dróntámadás.
Az ukránok nem először támadják a Wildberries raktárát. Július közepén legalább hét ember meghalt, amikor ukrán drónok csapást mértek a Wildberries egyik oroszországi logisztikai központjára. Később több telephelyet is támadás ért.