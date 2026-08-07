Ismét logisztikai bázist támadtak az ukránok, az orosz támadásokban több civil megsérült

Az ukránok ismét logisztikai bázisra támadtak

Ukrán dróntámadás érte a Wildberries jekatyerinburgi logisztikai létesítményét, az épület kigyulladt – közölte péntek reggel az orosz online kiskereskedelmi vállalat.

NEW: Ukrainian long-range drones hit a Wildberries logistics warehouse in Yekaterinburg, deep in Russia's Urals.



The site sits roughly 1,700–2,000 km from the front line, making it one of the deepest hits yet in the campaign against the retailer's logistics network. pic.twitter.com/U3MGXSKJON — Clash Report (@clashreport) August 7, 2026

A Wildberries szerint a létesítményből előzetesen mintegy nyolcszáz alkalmazottat evakuáltak, személyi sérülés nem történt. A helyszínre tűzoltókat vezényeltek.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 605 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger fölött. A tárca közölte, hogy a Fekete-tenger vizein három, katonai rendeltetésű rakományt szállító hajót ért orosz dróntámadás.

Az ukránok nem először támadják a Wildberries raktárát. Július közepén legalább hét ember meghalt, amikor ukrán drónok csapást mértek a Wildberries egyik oroszországi logisztikai központjára. Később több telephelyet is támadás ért.