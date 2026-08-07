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ukrán

Ismét logisztikai bázist támadtak az ukránok, az orosz támadásokban több civil megsérült

6 órája
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Két ember megsebesült Szumiban, egy másik pedig Odessza megyében az orosz hadsereg éjszakai légitámadásában. Az ukránok ismét logisztikai létesítményt támadtak, a a Wildberries jekatyerinburgi épülete kigyulladt.
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ukránlogisztikai bázisorosz

Két ember megsebesült az észak-ukrajnai Szumiban az eddigi adatok szerint, a várost két irányított légibombával a drónokkal támadták az orosz csapatok – tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon. Lakóházak és egyéb épületek, infrastrukturális létesítmények és járművek rongálódtak meg. 

Kigyulladt a Wildberries jekatyerinburgi logisztikai létesítménye, ukrán drónok támadták az épületet - képünk illusztráció Fotó: - / Satellite image ©2026 Vantor
Kigyulladt a Wildberries jekatyerinburgi logisztikai létesítménye, ukrán drónok támadták az épületet  - képünk illusztráció Fotó: - / Satellite image ©2026 Vantor

Egy 16 éves fiú megsebesült az Odessza megyei Izmaili járásban, egy civil infrastrukturális objektumot ért dróncsapás következtében

– közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon.

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Az ukránok ismét logisztikai bázisra támadtak

Ukrán dróntámadás érte a Wildberries jekatyerinburgi logisztikai létesítményét, az épület kigyulladt – közölte péntek reggel az orosz online kiskereskedelmi vállalat.

A Wildberries szerint a létesítményből előzetesen mintegy nyolcszáz alkalmazottat evakuáltak, személyi sérülés nem történt. A helyszínre tűzoltókat vezényeltek.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 605 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger fölött. A tárca közölte, hogy a Fekete-tenger vizein három, katonai rendeltetésű rakományt szállító hajót ért orosz dróntámadás.

Az ukránok nem először támadják a Wildberries raktárát. Július közepén legalább hét ember meghalt, amikor ukrán drónok csapást mértek a Wildberries egyik oroszországi logisztikai központjára. Később több telephelyet is támadás ért.

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