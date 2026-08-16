Forró fordulat a volt ukrán parancsnok elleni merényletben

A bosszú végül utolérte Robert Sagejevet, a jelek szerint pedig nem is akármilyen formában. A volt ukrán parancsnok megölésével ugyanis Margarita Reutot, egy orosz örömlányt gyanúsítanak a hatóságok.
Sagejev egy ukrán dezertőr, aki feltehetőleg már hosszú ideje szúrta Kijev szemét. A férfi korábban tengeralattjáró-parancsnokként szolgált, azonban a Krím 2014-es orosz annektálása után oldalt váltott. Ukrajna számára azért lehetett különösen bántó Sagejev létezése, mert sok dezertőrrel ellentétben a férfi aktívan szolgált az orosz haditengerészet kötelékében.
Múlt hét csütörtökön végül egy kukába rejtett bomba végzett a férfival, ami kapcsán a jelek egyértelműen Kijev irányába mutattak. A hatóságok nem sokkal később közölték, hogy találtak egy gyanúsítottat, részleteket azonban nem árultak el.
Nem sokkal később azonban kiderült, hogy krími területen elfogták az elkövetőt, Margarita Reutot, aki minden jel szerint eszkortként dolgozott. A hatóságok szerint a nő beismerő vallomást tett és ő volt az aki elrejtette a bombát.
A biztonsági szolgálatokhoz kötődő Mash orosz hírcsatorna szerint Reut jelezte a kihallgatói számára, hogy nem bánta meg a tettét, az országot pedig ha tehette volna elhagyja. A nőt egyelőre előzetes letartóztatásba helyezték és várhatóan hamarosan terrorizmus vádjával állítják bíróság elé.