Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Riasztás

Kiadták a riasztást: heves zivatarok, jégeső és károkozó szél söpör végig az országon

Ukrajna

Forró fordulat a volt ukrán parancsnok elleni merényletben

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A 32 éves Margarita Reut a hírek szerint már egy ideje hivatásos örömlányként tevékenykedett. Munkája mellett azonban a vádak szerint ő volt a felelős Robert Sagejev volt ukrán parancsnok megöléséért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnamerényletOroszország

A bosszú végül utolérte Robert Sagejevet, a jelek szerint pedig nem is akármilyen formában. A volt ukrán parancsnok megölésével ugyanis Margarita Reutot, egy orosz örömlányt gyanúsítanak a hatóságok. 

Az ukrán parancsnokkal minden jel szerint egy orosz örömlány végzett
Az ukrán parancsnokkal minden jel szerint egy orosz örömlány végzett 
Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Sagejev egy ukrán dezertőr, aki feltehetőleg már hosszú ideje szúrta Kijev szemét. A férfi korábban tengeralattjáró-parancsnokként szolgált, azonban a Krím 2014-es orosz annektálása után oldalt váltott. Ukrajna számára azért lehetett különösen bántó Sagejev létezése, mert sok dezertőrrel ellentétben a férfi aktívan szolgált az orosz haditengerészet kötelékében. 

Múlt hét csütörtökön végül egy kukába rejtett bomba végzett a férfival, ami kapcsán a jelek egyértelműen Kijev irányába mutattak. A hatóságok nem sokkal később közölték, hogy találtak egy gyanúsítottat, részleteket azonban nem árultak el. 

Nem sokkal később azonban kiderült, hogy krími területen elfogták az elkövetőt, Margarita Reutot, aki minden jel szerint eszkortként dolgozott. A hatóságok szerint a nő beismerő vallomást tett és ő volt az aki elrejtette a bombát.

A biztonsági szolgálatokhoz kötődő Mash orosz hírcsatorna szerint Reut jelezte a kihallgatói számára, hogy nem bánta meg a tettét, az országot pedig ha tehette volna elhagyja. A nőt egyelőre előzetes letartóztatásba helyezték és várhatóan hamarosan terrorizmus vádjával állítják bíróság elé. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!