Forró fordulat a volt ukrán parancsnok elleni merényletben

A bosszú végül utolérte Robert Sagejevet, a jelek szerint pedig nem is akármilyen formában. A volt ukrán parancsnok megölésével ugyanis Margarita Reutot, egy orosz örömlányt gyanúsítanak a hatóságok.

Az ukrán parancsnokkal minden jel szerint egy orosz örömlány végzett

Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Sagejev egy ukrán dezertőr, aki feltehetőleg már hosszú ideje szúrta Kijev szemét. A férfi korábban tengeralattjáró-parancsnokként szolgált, azonban a Krím 2014-es orosz annektálása után oldalt váltott. Ukrajna számára azért lehetett különösen bántó Sagejev létezése, mert sok dezertőrrel ellentétben a férfi aktívan szolgált az orosz haditengerészet kötelékében.

⚡️In the city of Sevastopol, 32-year-old Margarita Reut was detained on suspicion of involvement in the bombing of a Russian Navy officer and a Ukrainian traitor, — NYP.



According to the publication, the woman was taken into custody on charges of terrorism. During her detention,… pic.twitter.com/VSy32frg3W — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 16, 2026

Múlt hét csütörtökön végül egy kukába rejtett bomba végzett a férfival, ami kapcsán a jelek egyértelműen Kijev irányába mutattak. A hatóságok nem sokkal később közölték, hogy találtak egy gyanúsítottat, részleteket azonban nem árultak el.

Nem sokkal később azonban kiderült, hogy krími területen elfogták az elkövetőt, Margarita Reutot, aki minden jel szerint eszkortként dolgozott. A hatóságok szerint a nő beismerő vallomást tett és ő volt az aki elrejtette a bombát.

A biztonsági szolgálatokhoz kötődő Mash orosz hírcsatorna szerint Reut jelezte a kihallgatói számára, hogy nem bánta meg a tettét, az országot pedig ha tehette volna elhagyja. A nőt egyelőre előzetes letartóztatásba helyezték és várhatóan hamarosan terrorizmus vádjával állítják bíróság elé.