A TASZSZ beszámolói szerint a támadás az ország belső területeire és a főváros környékére is kiterjedt. Ukrán drónokat láttak például Moszkva több negyede fölött is, de ismét találatot kapott egy Wildberries raktár is – írja a CNN.

A legnagyobb ukrán támadás lehetett az éjszakai, Moszkva azonban szűkszavú a részletekkel kapcsolatban

Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

A moszkvai tisztviselők szerint a főváros és környéke kiemelt célpont volt, a légvédelem pedig az éjszaka folyamán különböző eszközökkel 187 drónt semmisített meg. Az országszerte zajló támadásnak egyébként az eddigi információk szerint hat halottja és legalább egy tucat sérültje van, egy Wildberries raktár pedig kigyulladt miután drónok csapódtak bele.

A Wildberries raktárait az elmúlt hónapokban többször is ukrán drónok vették célba. Ukrajna közlése szerint a Wildberries tíz legnagyobb logisztikai központja közül hetet bombáztak. A vasárnap támadás alatt álló raktár 250 000 négyzetméteres volt, közölte az ukrán hadsereg.

Kijev azt állította, hogy a Wildberries az orosz hadsereg ellátását kezeli, és fokozta az orosz gazdaság más kritikus elemeinek célba vételét.

A cég egyébként nemrég bejelentette, hogy egy új központot tervez építeni Kazahsztánban. Az ukrán közlés szerint egyébként Rosztovban sikerült csapást mérni egy szilárd hajtóanyagot gyártó üzemre, amely az orosz fegyverekhez gyártott üzemanyagot. Ezt azonban Moszkva hivatalosan nem erősítette meg. Oroszország egyébként szintén támadásokat hajtott végre az éjszaka folyamán.

Mint arról az Origo is beszámolt, Moszka ismét Kijev ipari területeit támadta, aminek során több üzemre is sikeresen csapást mértek. Emellett azonban több más régióban, köztük Zaporizzsjában is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Ukrajna számára jelenleg a legnagyobb kihív az orosz ballisztikus rakéták elhárítása, miután az ország kezd kifogyni az elfogó rakétákból.