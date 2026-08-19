Fellázadt Zelenszkij volt minisztere, választást akar a háború közepén

A volt ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov kedden közzétett videójában elnökválasztás megtartását követelte Ukrajnában. A 35 éves politikus szerint a demokrácia nem válhat Oroszország túszává, miközben az országban a hadiállapot miatt 2022 óta nem rendeznek választásokat.

A volt ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov elnökválasztást sürget Ukrajnában. Zelenszkij döntése és a háború miatt komoly politikai vita alakult ki. (A képen Mihajlo Fedorov) Fotó: JOHN THYS / AFP

Választásokat követel a volt ukrán védelmi miniszter

Fedorov szerint Ukrajna éppen azért harcol az orosz-ukrán háborúban, hogy szabad európai állam maradhasson. Bár videójában nem nevezte meg Zelenszkijt, követelését széles körben az elnök hatalmával szembeni egyik legkomolyabb kihívásként értékelik a teljes körű háború kezdete óta.

A volt ukrán védelmi minisztert a múlt hónapban váratlanul menesztette Zelenszkij, mindössze hat hónappal kinevezése után. A BBC szerint Fedorov leváltása országszerte tiltakozásokat váltott ki.

Zelenszkij egyelőre nem reagált közvetlenül a választási követelésre. Az elnöki hivatal egyik forrása azonban a BBC-nek azt mondta, hogy rakéta- és dróntámadások közepette elnökválasztást szervezni irreális elképzelés.

Ukrajnában a 2022-ben bevezetett hadiállapot miatt felfüggesztették a választásokat. Fedorov most azt állítja, hogy a háború ellenére sem lehet korlátlan ideig háttérbe szorítani a demokratikus működést.

A politikai feszültséget tovább növeli, hogy közben korrupcióellenes hatóságok jelenlegi és korábbi parlamenti képviselőket, valamint az elnöki hivatal egyik tisztviselőjét érintő műveletet indítottak. Nem sokkal később Zelenszkij hivatala menesztette Irina Mudra helyettes vezetőt is – írja a BBC.

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Komoly fordulat történt Ukrajnában a védelmi miniszteri poszt körül: Jevhen Hmarát felmentette az ukrán kormány. A döntés egy nappal azután született, hogy Volodimir Zelenszkij őt jelölte a tárca élére, miközben Ukrajna vezetése újabb személyi változások előtt áll.

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Újabb felmérés mutatta meg az ukrán társadalom politikai preferenciáit egy esetleges választás előtt. Az ukrán lakosság körében végzett kutatás szerint Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke továbbra is a legnépszerűbb politikus, azonban Valerij Zaluzsnij volt főparancsnok és Mihajlo Fedorov korábbi védelmi miniszter is szorosan követi.