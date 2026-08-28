Több mint 250 nap után kiköt a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó

A thaiföldi haditengerészeti tisztviselők közlése szerint a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó jövő héten ideiglenes megállót tesz Thaiföldön, mialatt visszafelé tart az Egyesült Államokba, és már több mint 250 egymást követő napot töltött a tengeren, és miután támogatta az Irán elleni amerikai műveleteket. A thai haditengerészet szerint ez a „rutinszerű” látogatás lehetővé teszi a személyzet számára a pihenést és a feltöltődést, azt követően, hogy különböző hírek érkeztek a fedélzeten tapasztalható rossz körülményekről.

Hamarosan kiköt a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó / Fotó: - / US NAVY/NAVCENT PUBLIC AFFAIRS

Hamarosan kiköt a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó

A Lincoln néhány nappal ezelőtt hagyta el a Közel-Keletet, jelenleg pedig hazafelé tart San Diegóba. Egy thai haditengerészeti tisztviselő ezen a héten azt nyilatkozta, az anyahajó a tervek szerint a jövő héten egy rövid látogatást tesz Thaiföldön, így a legénységnek lesz lehetősége pihenni, mielőtt folytatnák az útjukat.

A Lincoln a közelmúltban komoly vizsgálat alá került, miután a jelentések szerint a legénység tagjai rossz életkörülményekről számoltak be. A Navy Times egyenesen azt állította, a matrózok többször is megpróbáltak a vízbe ugrani - írja a Guardians.

A Lincoln november 21-én hagyta el San Diegót a Csendes-óceán felé tartó hajóként, majd a Közel-Keletre irányították át. Azóta több mint 250 egymást követő napot töltött jelentős kikötői látogatás nélkül, a fedélzeten uralkodó körülményekről szóló jelentések pedig több demokrata törvényhozót is arra késztettek, hogy válaszokat követeljenek a Pentagontól.

Sailors and crew members on the USS Abraham Lincoln, which recently departed the Middle East after it was stationed in the region as part of the U.S. conflict with Iran, have a port call scheduled after 250 days at sea. https://t.co/qAq9lz0SQX pic.twitter.com/LJ0vB1A8BO — WFLA NEWS (@WFLA) August 25, 2026

A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó kapcsán egyébként katonacsaládok is beszámoltak a hosszúra nyúlt közel-keleti bevetés miatt romló morálról: ekkor olyan beszámolók is napvilágot láttak, amelyek szerint a legénység egyes tagjai súlyos kimerültséggel és mentális problémákkal küzdenek. A hajó fedélzetén állítólag élelmiszerhiány és adagolás is előfordult, miközben a katonák étkezéséről készült képek is komoly visszhangot váltottak ki.