Több mint 250 nap után kiköt a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó

A thaiföldi haditengerészeti tisztviselők közlése szerint a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó jövő héten ideiglenes megállót tesz Thaiföldön, mialatt visszafelé tart az Egyesült Államokba, és már több mint 250 egymást követő napot töltött a tengeren, és miután támogatta az Irán elleni amerikai műveleteket. A thai haditengerészet szerint ez a „rutinszerű” látogatás lehetővé teszi a személyzet számára a pihenést és a feltöltődést, azt követően, hogy különböző hírek érkeztek a fedélzeten tapasztalható rossz körülményekről.
Hamarosan kiköt a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó
A Lincoln néhány nappal ezelőtt hagyta el a Közel-Keletet, jelenleg pedig hazafelé tart San Diegóba. Egy thai haditengerészeti tisztviselő ezen a héten azt nyilatkozta, az anyahajó a tervek szerint a jövő héten egy rövid látogatást tesz Thaiföldön, így a legénységnek lesz lehetősége pihenni, mielőtt folytatnák az útjukat.
A Lincoln a közelmúltban komoly vizsgálat alá került, miután a jelentések szerint a legénység tagjai rossz életkörülményekről számoltak be. A Navy Times egyenesen azt állította, a matrózok többször is megpróbáltak a vízbe ugrani - írja a Guardians.
A Lincoln november 21-én hagyta el San Diegót a Csendes-óceán felé tartó hajóként, majd a Közel-Keletre irányították át. Azóta több mint 250 egymást követő napot töltött jelentős kikötői látogatás nélkül, a fedélzeten uralkodó körülményekről szóló jelentések pedig több demokrata törvényhozót is arra késztettek, hogy válaszokat követeljenek a Pentagontól.
A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó kapcsán egyébként katonacsaládok is beszámoltak a hosszúra nyúlt közel-keleti bevetés miatt romló morálról: ekkor olyan beszámolók is napvilágot láttak, amelyek szerint a legénység egyes tagjai súlyos kimerültséggel és mentális problémákkal küzdenek. A hajó fedélzetén állítólag élelmiszerhiány és adagolás is előfordult, miközben a katonák étkezéséről készült képek is komoly visszhangot váltottak ki.
Donald Trump azonban határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az USS Lincoln legénységének helyzete tarthatatlanná vált volna.