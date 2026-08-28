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uss abraham lincoln

Több mint 250 nap után kiköt a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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„Rutinszerű” látogatást tesz a jövő hét folyamán Thaiföldön a repülőgép-hordozó. A USS Abraham Lincoln több mint 250 napot töltött már a tengeren, mialatt több olyan jelentés is érkezett, amelyekben a fedélzeten uralkodó rossz körülményekre hívták fel a figyelmet.
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uss abraham lincolnrepülőgép-hordozóThaiföldkikötés

A thaiföldi haditengerészeti tisztviselők közlése szerint a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó jövő héten ideiglenes megállót tesz Thaiföldön, mialatt visszafelé tart az Egyesült Államokba, és már több mint 250 egymást követő napot töltött a tengeren, és miután támogatta az Irán elleni amerikai műveleteket. A thai haditengerészet szerint ez a „rutinszerű” látogatás lehetővé teszi a személyzet számára a pihenést és a feltöltődést, azt követően, hogy különböző hírek érkeztek a fedélzeten tapasztalható rossz körülményekről.

(FILES) This US Navy handout photograph released on August 4, 2026, by US Central Command Public Affairs shows an F/A-18E Super Hornet launching from the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln on July 31, 2026. Some sailors have reportedly tried throwing themselves into the sea, basic supplies can run short and sanitation is going awry: life on America's giant Abraham Lincoln aircraft carrier is increasingly difficult as the Iran war drags on. The ship -- now in its ninth month of deployment -- is expected to be replaced in the Middle East by another carrier, the George Washington, in a move sure to be welcomed by the Lincoln's crew and their loved ones. (Photo by various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US NAVY / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem, and several neighboring countries. Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters' movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. / TO GO WITH AFP FOCUS STORY BY W.G. DUNLOP- AUGUST 14, 2026.
Hamarosan kiköt a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó / Fotó: - / US NAVY/NAVCENT PUBLIC AFFAIRS

Hamarosan kiköt a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó

A Lincoln néhány nappal ezelőtt hagyta el a Közel-Keletet, jelenleg pedig hazafelé tart San Diegóba. Egy thai haditengerészeti tisztviselő ezen a héten azt nyilatkozta, az anyahajó a tervek szerint a jövő héten egy rövid látogatást tesz Thaiföldön, így a legénységnek lesz lehetősége pihenni, mielőtt folytatnák az útjukat.

A Lincoln a közelmúltban komoly vizsgálat alá került, miután a jelentések szerint a legénység tagjai rossz életkörülményekről számoltak be. A Navy Times egyenesen azt állította, a matrózok többször is megpróbáltak a vízbe ugrani - írja a Guardians.

A Lincoln november 21-én hagyta el San Diegót a Csendes-óceán felé tartó hajóként, majd a Közel-Keletre irányították át. Azóta több mint 250 egymást követő napot töltött jelentős kikötői látogatás nélkül, a fedélzeten uralkodó körülményekről szóló jelentések pedig több demokrata törvényhozót is arra késztettek, hogy válaszokat követeljenek a Pentagontól.

A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó kapcsán egyébként katonacsaládok is beszámoltak a hosszúra nyúlt közel-keleti bevetés miatt romló morálról: ekkor olyan beszámolók is napvilágot láttak, amelyek szerint a legénység egyes tagjai súlyos kimerültséggel és mentális problémákkal küzdenek. A hajó fedélzetén állítólag élelmiszerhiány és adagolás is előfordult, miközben a katonák étkezéséről készült képek is komoly visszhangot váltottak ki.

Donald Trump azonban határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az USS Lincoln legénységének helyzete tarthatatlanná vált volna.

 

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