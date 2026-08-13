Közép-Ázsia nagy dobásra készül: az oktatáson keresztül építenék Eurázsia új központját

A térségben az oktatás és a tudomány együttműködése történelmileg sem állt meg az országhatároknál. A Selyemút nemcsak áruk kereskedelmének fontos útvonala volt, hanem eszmék, tudományos ismeretek és oktatási módszerek is terjedtek rajta. Az ókori aveszta tanításai, valamint a szogd és baktriai kultúrák egyaránt a térség korai szellemi örökségének részét képezik.
A közép-ázsiai tudomány később, a keleti reneszánsz idején újabb virágkorát élte. A térség jelentős szerepet töltött be a világ tudományos és oktatási fejlődésében, miközben az itt kialakult szellemi hagyományok messze túlmutattak a régió határain.
A fiatalok előtt is új lehetőségek nyílhatnak
A modern együttműködés egyik legfontosabb területe a felsőoktatás. A cél egy olyan közös tudományos és oktatási tér kialakítása, amelyben egyszerűbbé válhat a hallgatók és kutatók mozgása az SCO tagállamai között.
Ennek része lehet a diplomák és más képesítések kölcsönös elismerése, a közös kutatási programok létrehozása, valamint a hallgatói és oktatói mobilitás bővítése. Az együttműködés így nemcsak az egyetemek közötti kapcsolatokat erősítheti, hanem egy új generáció számára is több lehetőséget teremthet.
Fontos szerepet játszik ebben az SCO Egyetem hálózatának bővítése. A program hozzájárulhat ahhoz, hogy a térség felsőoktatási intézményei nemzetközi színvonalú képzéseket és közös programokat kínáljanak, miközben új kutatói és szakmai kapcsolatok alakulnak ki.
A digitális oktatás és a mesterséges intelligencia szintén egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az egyetemek és kutatóintézetek közösen használhatják fel az új technológiákat, és megoszthatják egymással a tudományos, technológiai és innovációs tapasztalatokat.
Az együttműködés nem kizárólag az oktatásról szól. A tudományos kapcsolatok a gazdasági fejlődésben, az innovációban, a zöld technológiák elterjedésében és a környezetbiztonságban is fontos szerepet játszhatnak.
Üzbegisztán komoly eredményeket ért el az oktatásban és a tudományban
Az elmúlt években Üzbegisztán a tudomány, a technológia és az innováció fejlesztését az állami politika egyik kiemelt területévé tette. A cél egy tudásalapú, innovációvezérelt gazdaság kialakítása, amelyben a kutatás és a technológiai vállalkozások meghatározó szerepet kapnak.
2025-ben több mint 250 fiatal tudós vett részt külföldi vezető kutatóközpontokban szakmai gyakorlaton és képzésen. A posztgraduális képzésben eközben 5250 PhD- és DSc-felvételi helyet biztosítottak.
A fiatal innovátorokat is egyre több program támogatja. Több mint 50 ezer fiatal vett részt ifjúsági technoparkok programjaiban, ahol új technológiákkal és innovációs projektekkel ismerkedhettek meg.
Az ország a Globális Innovációs Indexben is előrelépett: 2025-ben a 139 vizsgált ország közül a 79. helyen állt.
A tudományos együttműködés területén szintén bővülnek a lehetőségek. 2025-ben Üzbegisztán és az SCO több tagállamának intézményei nemzetközi pályázatot hirdettek közös tudományos projektek megvalósítására. A kezdeményezésben Oroszország, Belarusz, Kazahsztán, Kína és Pakisztán partnerei is részt vehettek.
A program elsősorban alkalmazott és innovációközpontú kutatásokat támogatott, és jelentős érdeklődést váltott ki a tudományos közösségben.
Az akadémiai mobilitás szintén fontos része az együttműködésnek. Az Innovációs Fejlesztési Ügynökség az elmúlt években több mint 140 fiatal kutató és szakember számára szervezett szakmai gyakorlatot vezető kínai, orosz, kazah és indiai tudományos, illetve oktatási központokban.
Közös kutatásokkal erősítenék a kapcsolatokat
2026-ban az oktatási és tudományos együttműködés továbbra is kiemelt napirenden szerepelt az SCO-ban. A szervezet oktatási minisztereinek június 16-án Belaruszban megtartott tizedik találkozóján az oktatáson keresztüli kölcsönös bizalom erősítése és a tudásmegosztás bővítése került a középpontba.
Az eseményen az üzbég felsőoktatási, tudományos és innovációs miniszter, Kongratbay Sharipov is bemutatta az ország tapasztalatait, különösen az oktatáshoz való hozzáférés kiszélesítésével kapcsolatban.
A tudományos és technológiai együttműködésről korábban, május 22-én Biskekben, az SCO tudományos és technológiai minisztereinek tizedik találkozóján is tárgyaltak.
A következő években az együttműködés egyik fontos célja lehet, hogy a közép-ázsiai egyetemek és kutatóintézetek még szorosabban kapcsolódjanak egymáshoz. A közös programok és kutatások mellett ösztöndíjak és nemzetközi pályázatok is segíthetik a tehetséges fiatalokat abban, hogy saját országukban és külföldi partnerintézményekben is magas színvonalú képzésben részesüljenek.
A tudomány és az oktatás a térség stabilitását is erősítheti
A Sanghaji Együttműködési Szervezet fejlődésével az oktatás és a tudomány szerepe is felértékelődött. Az SCO immár nemcsak politikai és gazdasági párbeszédet folytató szervezet, hanem egyre több területen ösztönöz gyakorlati együttműködést.
A biztonság fogalma közben szintén átalakul. A katonai és határbiztonsági kérdések mellett egyre fontosabbá válik a digitális fejlődés, a mesterséges intelligencia, a környezetvédelem és a humántőke fejlesztése.
Az SCO a világ népességének közel 40 százalékát képviseli, ezért a tagállamok tudományos és oktatási kapacitásainak összekapcsolása jelentős erőforrást jelenthet. A közös tudományos projektek és a fiatal kutatók mobilitása pedig a hosszú távú kapcsolatok kialakítását is segítheti.
Ezt a célt szolgálta a „100 Future Innovators of the SCO” nemzetközi verseny is, amelyet a Taskentben megrendezett „Engineers of the Future” nemzetközi fesztivál keretében rendeztek meg. A programban az SCO-tagállamok fiataljai, diákok, kutatók, mérnöki és technológiai csapatok találkozhattak egymással.
Az ilyen kezdeményezések egyszerre erősíthetik a fiatalok közötti kapcsolatokat, az innovációt és a technológiai együttműködést.
A következő időszakban az oktatás és a tudomány így egyre fontosabb szerepet tölthet be Közép-Ázsia fejlődésében. A közös digitális rendszerek, a zöld technológiák, az akadémiai mobilitás és a fiatal kutatók közötti együttműködés olyan új kapcsolatokat teremthet, amelyek hosszú távon is meghatározhatják a térség gazdasági és tudományos fejlődését.