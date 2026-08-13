Közép-Ázsia nagy dobásra készül: az oktatáson keresztül építenék Eurázsia új központját

A térségben az oktatás és a tudomány együttműködése történelmileg sem állt meg az országhatároknál. A Selyemút nemcsak áruk kereskedelmének fontos útvonala volt, hanem eszmék, tudományos ismeretek és oktatási módszerek is terjedtek rajta. Az ókori aveszta tanításai, valamint a szogd és baktriai kultúrák egyaránt a térség korai szellemi örökségének részét képezik.

Üzbegisztán: új lehetőségek nyílhatnak Közép-Ázsiában az oktatásban Fotó: Shutterstock

A közép-ázsiai tudomány később, a keleti reneszánsz idején újabb virágkorát élte. A térség jelentős szerepet töltött be a világ tudományos és oktatási fejlődésében, miközben az itt kialakult szellemi hagyományok messze túlmutattak a régió határain.

A fiatalok előtt is új lehetőségek nyílhatnak

A modern együttműködés egyik legfontosabb területe a felsőoktatás. A cél egy olyan közös tudományos és oktatási tér kialakítása, amelyben egyszerűbbé válhat a hallgatók és kutatók mozgása az SCO tagállamai között.

Ennek része lehet a diplomák és más képesítések kölcsönös elismerése, a közös kutatási programok létrehozása, valamint a hallgatói és oktatói mobilitás bővítése. Az együttműködés így nemcsak az egyetemek közötti kapcsolatokat erősítheti, hanem egy új generáció számára is több lehetőséget teremthet.

Fontos szerepet játszik ebben az SCO Egyetem hálózatának bővítése. A program hozzájárulhat ahhoz, hogy a térség felsőoktatási intézményei nemzetközi színvonalú képzéseket és közös programokat kínáljanak, miközben új kutatói és szakmai kapcsolatok alakulnak ki.

A digitális oktatás és a mesterséges intelligencia szintén egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az egyetemek és kutatóintézetek közösen használhatják fel az új technológiákat, és megoszthatják egymással a tudományos, technológiai és innovációs tapasztalatokat.

Az együttműködés nem kizárólag az oktatásról szól. A tudományos kapcsolatok a gazdasági fejlődésben, az innovációban, a zöld technológiák elterjedésében és a környezetbiztonságban is fontos szerepet játszhatnak.

Üzbegisztán komoly eredményeket ért el az oktatásban és a tudományban

Az elmúlt években Üzbegisztán a tudomány, a technológia és az innováció fejlesztését az állami politika egyik kiemelt területévé tette. A cél egy tudásalapú, innovációvezérelt gazdaság kialakítása, amelyben a kutatás és a technológiai vállalkozások meghatározó szerepet kapnak.

2025-ben több mint 250 fiatal tudós vett részt külföldi vezető kutatóközpontokban szakmai gyakorlaton és képzésen. A posztgraduális képzésben eközben 5250 PhD- és DSc-felvételi helyet biztosítottak.

A fiatal innovátorokat is egyre több program támogatja. Több mint 50 ezer fiatal vett részt ifjúsági technoparkok programjaiban, ahol új technológiákkal és innovációs projektekkel ismerkedhettek meg.