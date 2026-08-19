Valami nincs rendben a Kremlben: Putyin váratlanul félrehívta három miniszterét

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Stratégiai Fejlesztési és Nemzeti Projektek Tanácsának ülésén nevezte meg azokat, akikkel külön is beszélni akart.

Vlagyimir Putyin orosz elnök három minisztert külön egyeztetésre hívott. A politikusok találkozója az orosz politikai viszonyok újabb érdekes jelenete volt(A képen az orosz elnök)

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Vlagyimir Putyin külön beszélgetésre hívta a minisztereit

Andrej Nyikityin közlekedési, Anton Sziluanov pénzügy- és Szergej Civiljov energiaügyi miniszter kapta az utasítást, hogy menjen a szomszéd helyiségbe. Az orosz elnök Vlagyimir Medinszkij elnöki segéddel, valamint Oleg Kozsemjako és Valerij Limarenko kormányzóval is személyesen akart beszélni. Az ülésen Putyin arra utasította a kormányt, hogy az ukrán légicsapások után állítsák helyre a logisztikai és raktári kapacitásokat, méghozzá új technológiai szinten – számolt be a Lenta.

Hogy pontosan mi hangzott el a zárt egyeztetésen, arról nincsenek jelenleg információk.

Veszélyes választás előtt Putyin: egyre kisebb győzelmet várnak az Egységes Oroszországtól

A Kreml egyre óvatosabban számol Vlagyimir Putyin pártjának szereplésével a 2026-os parlamenti választáson. Oroszország kormánypártja, az Egységes Oroszország esetében a korábban várt kiugró győzelem helyett már egy 45 százalék körüli eredményt is elfogadhatónak tartanak, miközben a gazdasági nehézségek és a társadalmi elégedetlenség egyre nagyobb kihívást jelentenek a hatalom számára.