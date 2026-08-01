Három háborúban álló ország tárgyalt Washingtonban

A héten komoly diplomáciai nagyüzem volt az amerikai fővárosban. Lindsey Graham republikánus szenátor temetésére az izraeli miniszterelnök és az ukrán elnök is Washingtonba ment.
Mind Volodimir Zelenszkij, mind pedig Benjámin Netanjahu zárt ajtók mögött egyeztetett, ami a korábbi hasonló találkozók után kifejezetten furcsának hatott. Kiss Rajmund külpolitikai szakértő kiemelte, valóban nagyon fontos és látványos különbségről van szó.
Ukrajna számára az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások nem voltak éppen zökkenőmentesek. Kiss Rajmund ennek kapcsán felidézte, hogy 2025 februárjában csúfos vége lett az egyeztetéseknek, miután Donald Trump amerikai elnök és Zelenszkij találkozója kiabálással, botrányosan ért véget.
Az ukrán elnök a mostani tárgyalások után azt nyilatkozta, hogy előremutató megbeszéléseket folytattak, azonban részleteket nem árult el.
Természetesen Zelenszkij azt mondta, hogy nagyon sikeres tárgyalás volt, de ha annyira sikeres lett volna, miért nem oszt meg konkrétumokat? Trump nem nyilatkozott, a Fehér Ház azt mondta, hogy előremutató, sikeres találkozás volt, a diplomáciában mindig ezt mondják, hogy minden előremutató és a kölcsönös megegyezéseken alapuló, hacsak nincsen valami óriási baki
– fogalmazott a szakértő.
Mint arról lapunk beszámolt, Zelenszkij jelezte, hogy a Patriot rakéták gyártásáról is szó volt az Ovális Irodában. Kiss Rajmund felidézte, hogy az amerikai elnök még korábban jelentette be, hogy Ukrajna megkapja az engedélyt a rakéták gyártására, azonban a szakértő szerint „a NATO-szövetségesek is tudják, és remélhetőleg Ukrajna is, hogy ennek a gyártása nem holnap fog elkezdődni. A gyár felépítése, a know-how, a tudás átadása idő, miközben amerikai vállalatok már jelezték, hogy elzárkóznak bizonyos alkatrészek szállításától.”
Zelenszkij nem üres kézzel érkezett Washingtonba?
Bár a tárgyalások érdekesek voltak, azonban még ennél is érdekesebb, ami előtte történt – hívta fel a figyelmet a szakértő. Ukrajna ugyanis nem sokkal előtte kilőtt a Kaszpi-tengeren egy iráni kereskedelmi hajót. Ez Kijev szerint egy hiba miatt történt, azonban a szakértő szerint érdemes megvizsgálni egy másik lehetőséget is.
– Eddig sem véletlenül találtak el tűpontosan mondjuk oroszországi energetikai ipari infrastruktúrát viszonylag távolról. Ezek az úgynevezett mélységi csapások. Tehát szerintem
ezzel is bizonyította Zelenszkij, hogy Amerika oldalán van, főleg úgy, hogy több NATO-csúcson is, így az előző ankarain is Donald Trump élesen bírált minden NATO-szövetségest,
főleg a legnagyobbakat, Nagy-Britanniát, Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot, hogy nem támogatták az Irán elleni konfliktusban – fogalmazott Kiss Rajmund, aki szerint ezért nem véletlen az sem, hogy Zelenszkij igyekszik hangsúlyozni, hogy olyan hírszerzési információkkal rendelkeznek, amely szerint Oroszország fegyverekkel és információkkal segíti Iránt. Erre elvileg bizonyítékai is vannak az ukránoknak, azonban eddig még senki nem állt elő erre vonatkozó meggyőző adatokkal, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig korábban ígéretet tett rá, hogy nem nyújt segítséget Iránnak.
Izraelnek és az Egyesült Államoknak különböző érdekei vannak
Az izraeli miniszterelnök látogatása talán még ennél is érdekesebb volt, miután az elmúlt időszakban Netanjahu és Trump között komoly feszültség alakult ki a libanoni hadműveletek kapcsán. Kiss Rajmund szerint ugyanakkor Trump és az izraeli miniszterelnök szövetsége továbbra is stabil és erős. Ráadásul Donald Trump továbbra is rendkívüli népszerűségnek örvend az izraeli lakosság körében.
– Izraelben a legnépszerűbb politikus a mai napig Donald Trump. Szokta mondani, hogyha indulna Izraelben a választásokon, biztos, hogy elsőre sikert aratna. Ez tényleg így van. Még a Netanjahut bírálók is kedvelik Trumpot, de érezhető, hogy
többször volt turbulencia a két politikus között február 28. óta, amióta megkezdődött egy közös háborújuk,
vállvetve Irán ellen. Mások az érdekeik, mások a céljaik. Ahogy más az érdekük és a céljuk a Hormuzi-szorossal kapcsolatban vagy Irán jövőjét illetően – fogalmazott a szakértő.
Kiss Rajmund szerint egyébként az Egyesült Államok sok évtizedes adósságot törleszt most, hiszen Irán évtizedek óta deklaráltan az Egyesült Államokat és Izraelt tekinti a legnagyobb ellenségének.
Azt mondta Donald Trump, hogy akkor most felveszi a kesztyűt, ez azonban óhatatlanul a saját szavazóbázisában is feszültséget okozott, hiszen a republikánusok, de még a MAGA soraiból is érkeztek kritikák, ráadásul a félidős választások jönnek hamarosan
– emlékeztetett a szakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Izrael számára egészen más érdekek a meghatározóak. A zsidó állam a létéért küzd, az Egyesült Államok pedig nem. Míg korábban volt rá példa, hogy Izrael kérte az amerikaiak hozzájárulását bizonyos akciók előtt, ez ma már nem így van.
– Ha azt mondja az amerikai elnök az izraeli miniszterelnöknek, hogy ne lőjék Libanont, de mondjuk Libanonban a Hezbollah, ami Iránnak a megnyújtott keze, egyértelműen veszélyt jelent Izraelre, akkor erre azt fogja mondani Netanjahu, hogy visszalövünk, és teljesen mindegy, hogy mit mond Trump – emelte ki.
Az Irán elleni harcban a szakértő szerint egymásra talált a két ország, ez pedig nem lett volna lehetséges Donald Trump és Netanjahu jó viszonya nélkül. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem lesznek a két vezető között konfliktusok, hiszen alapvetően egészen más geopolitikai, gazdasági és katonai érdeke van az Egyesült Államoknak és Izraelnek. Hosszú távon tehát mindenképp lehet még számítani konfliktusra, szakítás azonban nem valószínű.