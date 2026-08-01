Három háborúban álló ország tárgyalt Washingtonban

A héten komoly diplomáciai nagyüzem volt az amerikai fővárosban. Lindsey Graham republikánus szenátor temetésére az izraeli miniszterelnök és az ukrán elnök is Washingtonba ment.

Benjámin Netanjahu és Volodimir Zelenszkij is találkozott Trumppal a héten Washingtonban (Fotó: Getty Images North America/Anna Moneymaker)

Mind Volodimir Zelenszkij, mind pedig Benjámin Netanjahu zárt ajtók mögött egyeztetett, ami a korábbi hasonló találkozók után kifejezetten furcsának hatott. Kiss Rajmund külpolitikai szakértő kiemelte, valóban nagyon fontos és látványos különbségről van szó.

Ukrajna számára az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások nem voltak éppen zökkenőmentesek. Kiss Rajmund ennek kapcsán felidézte, hogy 2025 februárjában csúfos vége lett az egyeztetéseknek, miután Donald Trump amerikai elnök és Zelenszkij találkozója kiabálással, botrányosan ért véget.

Washingtonban egyeztetett az ukrán elnök, azonban részleteket nem árult el a megbeszélésekről (Fotó: Ukrainian Presidential Press SER)

Az ukrán elnök a mostani tárgyalások után azt nyilatkozta, hogy előremutató megbeszéléseket folytattak, azonban részleteket nem árult el.

Természetesen Zelenszkij azt mondta, hogy nagyon sikeres tárgyalás volt, de ha annyira sikeres lett volna, miért nem oszt meg konkrétumokat? Trump nem nyilatkozott, a Fehér Ház azt mondta, hogy előremutató, sikeres találkozás volt, a diplomáciában mindig ezt mondják, hogy minden előremutató és a kölcsönös megegyezéseken alapuló, hacsak nincsen valami óriási baki

– fogalmazott a szakértő.

Mint arról lapunk beszámolt, Zelenszkij jelezte, hogy a Patriot rakéták gyártásáról is szó volt az Ovális Irodában. Kiss Rajmund felidézte, hogy az amerikai elnök még korábban jelentette be, hogy Ukrajna megkapja az engedélyt a rakéták gyártására, azonban a szakértő szerint „a NATO-szövetségesek is tudják, és remélhetőleg Ukrajna is, hogy ennek a gyártása nem holnap fog elkezdődni. A gyár felépítése, a know-how, a tudás átadása idő, miközben amerikai vállalatok már jelezték, hogy elzárkóznak bizonyos alkatrészek szállításától.”

Zelenszkij nem üres kézzel érkezett Washingtonba?

Bár a tárgyalások érdekesek voltak, azonban még ennél is érdekesebb, ami előtte történt – hívta fel a figyelmet a szakértő. Ukrajna ugyanis nem sokkal előtte kilőtt a Kaszpi-tengeren egy iráni kereskedelmi hajót. Ez Kijev szerint egy hiba miatt történt, azonban a szakértő szerint érdemes megvizsgálni egy másik lehetőséget is.