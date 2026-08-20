Az ukrán elnök a nemzeti ünnep alkalmából köszöntötte hazánkat, egyúttal pedig meghívta a magyar miniszterelnököt Kijevbe. Volodimir Zelenszkij levelében megköszönte hazánk eddig nyújtott támogatását, és megerősítette készségét a konstruktív együttműködésre.

Zelenszkij szívesen látja Magyar Pétert Kijevben

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Az ukrán elnök levelét a budapesti nagykövetség is megosztotta közösségi oldalán. „Az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok Önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe, Szent István napja alkalmából” – írta Zelenszkij levelében.

Az ukrán elnök egyúttal hangsúlyozta, hogy népeinket évszázados történelem köti össze, amely stabil alapot szolgáltat a kétoldalú kapcsolatok fejlődéséhez. Zelenszkij egyúttal megköszönte az eddigi támogatásokat, amelyeket ezekben a brutális orosz agresszió által meghatározott időszakban nyújtott Magyarország Ukrajnának nyújtott.

„Különösen nagyra értékeljük a humanitárius segítségnyújtást, az ukrán gyermekek és katonák rehabilitációjának támogatását, valamint az ukrán állampolgároknak nyújtott segítséget” – hangsúlyozta az elnök.

Zelenszkij egyúttal kiemelte, hogy „ma, a magyar nép választásának köszönhetően, új fejezetet kezdődik a két ország kapcsolatainkban”, amelynek alapjai kölcsönösen előnyös együttműködéseken, a kölcsönös tiszteleten, és a békén és a megértésen alapulnak. „Ez különösen szimbolikus, hiszen idén ünnepeljük az Ukrajna és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 35. évfordulóját” – nyomatékosította.

Megerősítem készségemet a nyílt és konstruktív együttműködésre az ukrán–magyar kapcsolatok további erősítése és a teljes körű együttműködés fejlesztése érdekében, közös európai jövőnkért. Örömmel üdvözölném Önt Kijevben az Ön számára legközelebbi megfelelő időpontban

– írta az ukrán elnök.

Zelenszkij sok sikert kívánt Magyar Péternek egy modern Magyarország építéséhez, a magyar népnek pedig békét egységet és gyarapodást kívánt az elkövetkező évekre.