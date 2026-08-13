Zelenszkij Szerbiába utazott, Koszovó miatt kirobbant a diplomáciai botrány

Zelenszkij szerbiai látogatása az ukrán elnök első belgrádi útja volt az orosz–ukrán háború teljes körű szakaszának 2022-es kezdete óta. Szerbia a konfliktusban sajátos, egyensúlyozó politikát folytat: elítéli az orosz inváziót és humanitárius, illetve energetikai támogatást nyújt Ukrajnának, ugyanakkor fenntartja gazdasági kapcsolatait Moszkvával, és nem csatlakozott az Európai Unió Oroszország elleni szankcióihoz - írta meg a Meduza.
Zelenszkij kiállt Szerbia mellett Koszovó ügyében
A belgrádi tárgyalásokon a két ország gazdasági együttműködéséről és az ukrán infrastruktúra megerősítéséről is szó esett. A sajtótájékoztatón azonban Koszovó státusza is előkerült.
Zelenszkij egyértelművé tette, hogy Ukrajna álláspontja nem változott, és Kijev továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét. Az ukrán elnök ezzel párhuzamot vont Ukrajna és Szerbia területi integritásának kérdése között: miközben Belgrád nem ismeri el Koszovó elszakadását, Kijev azt várja el a nemzetközi közösségtől, hogy tiszteletben tartsa Ukrajna területi integritását, beleértve a Krím státuszát is.
A kijelentés komoly visszhangot váltott ki Koszovóban. Másnap eltávolították azt a hatalmas ukrán zászlót egy pristinai épületről, amelyet még 2022-ben helyeztek ki.
Perparim Rama, Pristina polgármestere úgy reagált, hogy amikor Koszovót tiszteletlenül kezelik, a főváros mindig ugyanúgy reagál. A koszovói külügyminiszter, Glauk Konjufca szintén sajnálatát fejezte ki Zelenszkij kijelentése miatt, ugyanakkor jelezte, hogy Pristina továbbra is támogatja Ukrajna szuverenitását.
Újra egymásnak feszült Szerbia és Albánia
A koszovói konfliktus ügye Zelenszkij hazatérése után sem csillapodott. Aleksandar Vučić augusztus 9-én arról beszélt, hogy Szerbia akár az Ibar folyó folyásának megváltoztatását is fontolóra veheti. A folyó Szerbián keresztül halad, és vizet biztosít a Koszovó legnagyobb vízerőművét ellátó víztározó számára.
Vučić ezt válasznak nevezte arra, hogy a koszovói hatóságok szerbekhez tartozó házakat bontottak le a víztározó partján.
A szerb elnök kijelentéseire Edi Rama albán miniszterelnök is reagált. Rama azzal vádolta Szerbiát, hogy politikai buborékban él, és nem hajlandó tudomásul venni, hogy évekkel korábban elvesztette ellenőrzését Koszovó felett.
A háttérben a szerb fegyverek is szerepet játszhatnak
A Politico elemzése szerint Zelenszkijnek komoly gyakorlati érdeke is fűződhet ahhoz, hogy jó kapcsolatot ápoljon Belgráddal. Az egyik lehetséges ok a szerb fegyver- és lőszergyártás.
Szerbia jelentős mennyiségben gyárt szovjet típusú lőszereket, amelyekre az ukrán hadseregnek szüksége van a tüzérségi eszközök és harckocsik alkalmazásához. A nyugati országok ugyanakkor nem minden esetben tudják biztosítani ezeket a lőszereket.
Belgrád hivatalosan nem szállít fegyvereket közvetlenül Ukrajnának. A szerb hadiipar termékei azonban európai partnereken keresztül eljutnak Ukrajnába. A Financial Times 2024-es becslése szerint a teljes körű háború kezdete óta mintegy 800 millió euró értékű szerb lőszer kerülhetett Ukrajnába ilyen közvetett útvonalakon.
Vučić már 2023-ban nyilvánosan elismerte, hogy Belgrád tudja: a szerb hadiipari termékek végül Ukrajnában köthetnek ki. A szerb elnök akkor arról beszélt, hogy nincs valódi alternatívájuk ahhoz képest, hogy gyártsanak és értékesítsenek.
2025-ben az orosz külföldi hírszerzés is bírálta Szerbiát amiatt, hogy a hivatalosan semleges Belgrád hadiipara továbbra is olyan lőszert gyárt, amely Ukrajnába kerülhet. Vučić akkor azt állította, hogy Vlagyimir Putyinnal is beszélt az ügyről, és ígéretet tett arra, hogy blokkolják azokat az üzleteket, amelyekről kiderül, hogy a végfelhasználó egy háborúban álló fél.
A belgrádi találkozó után Vučić azt állította, hogy katonai együttműködésről nem tárgyaltak Zelenszkijjel.
A Politico szerint ugyanakkor Zelenszkij koszovói álláspontja jól illeszkedhetett ahhoz a törekvéshez, hogy Ukrajna megőrizze a Szerbiával kialakított kapcsolatokat, és továbbra is hozzáférjen a szerb eredetű lőszerekhez.