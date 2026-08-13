Zelenszkij Szerbiába utazott, Koszovó miatt kirobbant a diplomáciai botrány

Zelenszkij szerbiai látogatása az ukrán elnök első belgrádi útja volt az orosz–ukrán háború teljes körű szakaszának 2022-es kezdete óta. Szerbia a konfliktusban sajátos, egyensúlyozó politikát folytat: elítéli az orosz inváziót és humanitárius, illetve energetikai támogatást nyújt Ukrajnának, ugyanakkor fenntartja gazdasági kapcsolatait Moszkvával, és nem csatlakozott az Európai Unió Oroszország elleni szankcióihoz - írta meg a Meduza.

Zelenszkij Szerbiába utazott: Koszovó miatt tört ki diplomáciai botrány

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Zelenszkij kiállt Szerbia mellett Koszovó ügyében

A belgrádi tárgyalásokon a két ország gazdasági együttműködéséről és az ukrán infrastruktúra megerősítéséről is szó esett. A sajtótájékoztatón azonban Koszovó státusza is előkerült.

Zelenszkij egyértelművé tette, hogy Ukrajna álláspontja nem változott, és Kijev továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét. Az ukrán elnök ezzel párhuzamot vont Ukrajna és Szerbia területi integritásának kérdése között: miközben Belgrád nem ismeri el Koszovó elszakadását, Kijev azt várja el a nemzetközi közösségtől, hogy tiszteletben tartsa Ukrajna területi integritását, beleértve a Krím státuszát is.

A kijelentés komoly visszhangot váltott ki Koszovóban. Másnap eltávolították azt a hatalmas ukrán zászlót egy pristinai épületről, amelyet még 2022-ben helyeztek ki.

Perparim Rama, Pristina polgármestere úgy reagált, hogy amikor Koszovót tiszteletlenül kezelik, a főváros mindig ugyanúgy reagál. A koszovói külügyminiszter, Glauk Konjufca szintén sajnálatát fejezte ki Zelenszkij kijelentése miatt, ugyanakkor jelezte, hogy Pristina továbbra is támogatja Ukrajna szuverenitását.

Újra egymásnak feszült Szerbia és Albánia

A koszovói konfliktus ügye Zelenszkij hazatérése után sem csillapodott. Aleksandar Vučić augusztus 9-én arról beszélt, hogy Szerbia akár az Ibar folyó folyásának megváltoztatását is fontolóra veheti. A folyó Szerbián keresztül halad, és vizet biztosít a Koszovó legnagyobb vízerőművét ellátó víztározó számára.

Vučić ezt válasznak nevezte arra, hogy a koszovói hatóságok szerbekhez tartozó házakat bontottak le a víztározó partján.

A szerb elnök kijelentéseire Edi Rama albán miniszterelnök is reagált. Rama azzal vádolta Szerbiát, hogy politikai buborékban él, és nem hajlandó tudomásul venni, hogy évekkel korábban elvesztette ellenőrzését Koszovó felett.