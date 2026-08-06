Zelenszkij azt mondta, hogy Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkenését, de egyből jelezte, nem teljesen biztos abban, hogy ez a valódi ok.

Zelenszkij nyomásgyakorlással vádolja szövetségeseit Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Legalábbis ezt a hivatalos indoklást kaptuk partnereinktől, elsősorban az Egyesült Államoktól, de az európaiaktól is. (...) Nem tudom, vannak-e más okok is a Közel-Kelet mellett. Lehet, hogy ezek a politikai lépések arra irányulnak, hogy Ukrajna - fogalmazzunk úgy - engedékenyebb legyen. Véleményem szerint ez is közrejátszik. Tisztában vagyunk vele, hogy ez komoly kihívás

– tette hozzá.

Az ukrán elnök, akit az Unian idézett, hangsúlyozta, hogy a külügyminisztériumnak és a védelmi minisztériumnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a partnerek fokozzák a ballisztikus rakéták ellen bevethető légvédelmi eszközök szállításait.

Zelensky promises to destroy Russian missile launchers:



"Together with our partners, we must create our own national air defense system.

The military knows that their task is to destroy enemy launchers to reduce the number of strikes on Ukraine, on strategically important… pic.twitter.com/AsLnPeIT6E — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 5, 2026

Trump nemet mondott Zelenszkijnek

Zelenszkij legutóbbi washingtoni látogatása alkalmával Donald Trump amerikai elnök elutasította az ukrán elnök további, 300 darab Patriot-rakéta szállítására vonatkozó kérését.

Trump készlethiánnyal magyarázta döntését és közölte, hogy Washingtonnak szüksége van ezekre az eszközökre saját közel-keleti bázisai védelmére.