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ukrajna

Zelenszkij nyomásgyakorlással vádolja szövetségeseit

Tegnap, 12:37
Olvasási idő: 8 perc
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Nemet mondtak Ukrajnának a szövetségesek, bár Ukrajnának nagy szüksége lenne újabb légvédelmi eszközökre. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nemzetbiztonsági tanács ülésén megerősítette: elutasító választ kapott arra a kérésére, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen. Az ukrán elnök szerint nem kizárt, hogy partnereik azért tartanak vissza légvédelmi rakétákat, hogy Ukrajna engedékenyebb legyen.
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ukrajnaelnökzelenszkijukrán

 Zelenszkij azt mondta, hogy Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkenését, de egyből jelezte, nem teljesen biztos abban, hogy ez a valódi ok.

Zelenszkij nyomásgyakorlással vádolja szövetségeseit Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP
Zelenszkij nyomásgyakorlással vádolja szövetségeseit Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Legalábbis ezt a hivatalos indoklást kaptuk partnereinktől, elsősorban az Egyesült Államoktól, de az európaiaktól is. (...) Nem tudom, vannak-e más okok is a Közel-Kelet mellett. Lehet, hogy ezek a politikai lépések arra irányulnak, hogy Ukrajna - fogalmazzunk úgy - engedékenyebb legyen. Véleményem szerint ez is közrejátszik. Tisztában vagyunk vele, hogy ez komoly kihívás

– tette hozzá.

Az ukrán elnök, akit az Unian idézett, hangsúlyozta, hogy a külügyminisztériumnak és a védelmi minisztériumnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a partnerek fokozzák a ballisztikus rakéták ellen bevethető légvédelmi eszközök szállításait.

Trump nemet mondott Zelenszkijnek

Zelenszkij legutóbbi washingtoni látogatása alkalmával Donald Trump amerikai elnök elutasította az ukrán elnök további, 300 darab Patriot-rakéta szállítására vonatkozó kérését.

Trump  készlethiánnyal magyarázta döntését és közölte, hogy Washingtonnak szüksége van ezekre az eszközökre saját közel-keleti bázisai védelmére.

Amerika csaknem kifogyhatott a rakétákból

Ukrajnának saját rakéta-elfogó rendszert kellene fejlesztenie?

Ukrajnának három lépést kell tennie az orosz ballisztikus rakétákkal végrehajtott támadások problémájának megoldása érdekében. Az első lépés a Patriot rakéták beszerzésére irányuló diplomáciai erőfeszítések folytatása. Ezt a véleményt Bogdan Dolintse repülési szakértő fejtette ki a „Kijev24” adásában.

Folytatni kell a diplomáciai erőfeszítéseket, hogy biztosítani lehessen a Patriot rendszerhez szükséges ilyen típusú rakéták beszerzését. Ukrajnában már rendelkezésre állnak a kilövőállások és a képzett személyzet is. De tisztában kell lennünk azzal, hogy fennáll a kockázata annak, hogy előbb-utóbb – esetleg már most is – ezekhez a rakétákhoz való hozzáférés továbbra is nehézkes marad, ezért alternatív megoldásokon is gondolkodni kell

– mondta Dolintse.

Hozzátette, hogy az első alternatív megoldás az lehet, ha Európában keresik meg azokat a szükséges eszközöket, amelyek már képesek ballisztikus rakétákat lelőni.

Ha kész eszközökről beszélünk, akkor az Aster 30 blokk elfogórakétákról van szó. Jelenleg azt állítják, hogy ez a rakéta képes ballisztikus rakétákat elfogni, de természetesen a többszöri alkalmazás miatt a hatékonysága jóval alacsonyabb lesz. Ez azonban lehetővé teszi a fejlesztőknek és a gyártóknak, hogy továbbfejlesszék a rakétájukat, hogy legalább utolérjék a Patriot-rendszerek hatékonyságát

– magyarázta Dolintse.

Ezzel párhuzamosan – a szakértő szerint – Ukrajnának fokoznia kell a saját rakétavédelmi rendszer létrehozására irányuló munkát. Mivel jelenleg a nyugati világban nincsenek alternatívái olyan eszközöknek, mint a „Patriot” vagy az „Aster”.

„Ezért a saját rakétavédelmi rendszer létrehozása egyike azoknak a lépéseknek, amelyek középtávon gyakorlatilag sokkal hatékonyabb elfogási képességet biztosítanak, és csökkentik a megfelelő alkatrészek és eszközök európai országoktól és az Egyesült Államoktól való beszerzésétől való függőséget. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy elvileg a szovjet S-300 és S-400 rendszerek saját, korszerűbb megfelelőjének kialakításáról van szó” – jegyezte meg Dolintse.

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