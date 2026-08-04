Zelenszkij újabb fontos embere távozik

Olha Sztefanisina közel egy évig töltötte be a tisztséget és személyes okokra hivatkozva válik meg hivatalától. A washingtoni nagykövet távozása azonban egyesek szerint része lehet Volodimir Zelenszkij tisztogatásának – írja a Reuters.

A washingtoni ukrán nagykövet menesztéséről szóló rendeletet hétfőn írta alá Volodimir Zelenszkij

Fotó: JIM WATSON / AFP

Sztefanisina a Facebookon azt írta, hogy a posztjáról való távozásról szóló döntése „saját döntésem volt, amelyet személyes körülmények vezéreltek...”, és hozzátette, hogy a poszton töltött ideje alatt sokat ért el. „Növeltük az amerikai fegyverek kínálatát és fenntartottuk a támogatásunkat pont akkor, amikor a washingtoni politikai légkör változott, és nem a mi javunkra fordult” – írta.



Az ukrán Szuszpilne közszolgálati műsorszolgáltató idézte Sztefanisina szavait, aki a múlt héten Washingtonban újságíróknak azt nyilatkozta, hogy Zelenszkij nem kérte a lemondását.

Sztefanisina a Facebookon közölte, hogy válaszolni fog azokra a médiában keringő pletykákra, amelyek távozása körülményeivel kapcsolatban felmerültek. Az ukrán sajtó arról számolt be, hogy a diplomata már a múlt hónapban tájékoztatta az elnököt távozási szándékáról. A jelentések a vagyonnyilatkozatában szereplő állítólagos szabálytalanságokra utaltak.

Egyes szakértők szerint azonban Sztefanisina menesztése akár össze is függhet azokkal a személycserékkel amelyeket az ukrán elnök az elmúlt időszakban eszközölt.

Mint arról az Origo is beszámolt, Volodimir Zelenszkij nemrég ismét tüntetésekkel nézett szembe, miután menesztette Mihajlo Fedorovot a védelmi minisztérium éléről. Ezt megelőzően egyébként az ukrán elnök jelezte, hogy komoly átalakításokat tervez, amely után Julija Szviridenko miniszterelnök benyújtotta a lemondását.

A rekord számú csere miatt sokan biztosra veszik, hogy a washingtoni nagykövetnek is ezért kellett távozni, azt azonban nem tudni, hogy a nagykövet esetében mivel nem volt elégedett az ukrán elnök, ahogy azt sem tudni, hogy ki érkezik majd Sztefanisina helyére.