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Ukrajna

Zelenszkij újabb fontos embere távozik

28 perce
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Olha Sztefanisina távozásáról már egy ideje keringtek pletykák, azonban hétfőn biztossá vált, miután az elnök aláírta az erről szóló rendeletet. A washingtoni ukrán nagykövet egyesek szerint a következő alanya annak a tisztogatásnak, amelyet Volodimir Zelenszkij elnök az elmúlt időszakban hajtott végre.
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UkrajnanagykövetWashington

Olha Sztefanisina közel egy évig töltötte be a tisztséget és személyes okokra hivatkozva válik meg hivatalától. A washingtoni nagykövet távozása azonban egyesek szerint része lehet Volodimir Zelenszkij tisztogatásának – írja a Reuters

A washingtoni ukrán nagykövet menesztéséről szóló rendeletet hétfőn írta alá Volodimir Zelenszkij
A washingtoni ukrán nagykövet menesztéséről szóló rendeletet hétfőn írta alá Volodimir Zelenszkij 
 Fotó: JIM WATSON / AFP

Sztefanisina a Facebookon azt írta, hogy a posztjáról való távozásról szóló döntése „saját döntésem volt, amelyet személyes körülmények vezéreltek...”, és hozzátette, hogy a poszton töltött ideje alatt sokat ért el. „Növeltük az amerikai fegyverek kínálatát és fenntartottuk a támogatásunkat pont akkor, amikor a washingtoni politikai légkör változott, és nem a mi javunkra fordult” – írta.


Az ukrán Szuszpilne közszolgálati műsorszolgáltató idézte Sztefanisina szavait, aki a múlt héten Washingtonban újságíróknak azt nyilatkozta, hogy Zelenszkij nem kérte a lemondását.
Sztefanisina a Facebookon közölte, hogy válaszolni fog azokra a médiában keringő pletykákra, amelyek távozása körülményeivel kapcsolatban felmerültek. Az ukrán sajtó arról számolt be, hogy a diplomata már a múlt hónapban tájékoztatta az elnököt távozási szándékáról. A jelentések a vagyonnyilatkozatában szereplő állítólagos szabálytalanságokra utaltak. 

Egyes szakértők szerint azonban Sztefanisina menesztése akár össze is függhet azokkal a személycserékkel amelyeket az ukrán elnök az elmúlt időszakban eszközölt. 

Mint arról az Origo is beszámolt, Volodimir Zelenszkij nemrég ismét tüntetésekkel nézett szembe, miután menesztette Mihajlo Fedorovot a védelmi minisztérium éléről. Ezt megelőzően egyébként az ukrán elnök jelezte, hogy komoly átalakításokat tervez, amely után Julija Szviridenko miniszterelnök benyújtotta a lemondását. 

A rekord számú csere miatt sokan biztosra veszik, hogy a washingtoni nagykövetnek is ezért kellett távozni, azt azonban nem tudni, hogy a nagykövet esetében mivel nem volt elégedett az ukrán elnök, ahogy azt sem tudni, hogy ki érkezik majd Sztefanisina helyére. 

 

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