Zelenszkij sürgeti az uniós csatlakozást, több folyamatot egyszerre indítana el a cél érdekében

A European Pravda beszámolója szerint az ukrán elnök utasította a miniszterelnököt és a miniszterelnök-helyettest, hogy készítsenek egy tervezetet Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásra. Volodimir Zelenszkij szerint mihamarabb csatlakoznia blokkhoz, hamarosan pedig prezentálják is, hogy ezt hogy képzelik.

Zelenszkij kiadta az utasítást a gyorsított csatlakozás megtervezésére

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az ukrán elnök jelezte, hogy meg kell kezdni egy átfogó csatlakozási program kidolgozását. A tervek kidolgozását Vszevolod Csencov, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes és a most hivatalba lépett Szerhij Koretszkij vezeti majd.

Ma meghatároztuk azokat a lépéseket, amelyek felgyorsíthatják az EU-hoz való csatlakozást. Mi Ukrajnában úgy véljük, hogy úgy tudjuk segíteni a folyamatot, hogy a csatlakozásunk egy különleges gyorsított sávban haladjon. Mit jelent ez a gyakorlatban? Különböző integrációs folyamatok, az intézményeinken végzett munka – mindez időben nem elnyújtva. Párhuzamos lépéseket kell tennünk az integráció minden területén

– fogalmazott Zelenszkij a tervek kapcsán.

A miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes várhatóan augusztus végén prezentálja majd a kidolgozott terveket. Vszevolod Csencov korábban jelezte, hogy arra számít, hogy a hátralévő tárgyalási klaszterek még ősszel megnyílhatnak, és reálisnak nevezte, hogy az ország 2027-re végezzen a csatlakozáshoz szükséges lépésekkel.

Zelenszkij egyébként hosszú ideje szeretné, ha az EU speciális eljárásban kezelné az ukrán csatlakozást.

Zelenszkij tervével nem mindenki ért egyet

Ez a terv azonban nem feltétlenül bírja a nemzeti kormányok támogatását. A korábbi, Orbán Viktor vezette magyar kormány elutasította a csatlakozást, majd a Magyar Péter vezette kormány is jelezte, hogy a gyorsított csatlakozást nem támogatja, de Friedrich Merz német kancellár is többször kijelentette, hogy irracionálisnak tartja a 2027-es végdátumot. Brüsszel álláspontja szerint ugyanakkor Ukrajna Európa biztonságát is védi, az országot pedig minél előbb fel kell venni a blokkba.