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Ukrajna

Zelenszkij sürgeti az uniós csatlakozást, több folyamatot egyszerre indítana el a cél érdekében

22 órája
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Az ukrán elnök szerint az Európai Unióhoz való csatlakozást nem lehet időben elnyújtani, hanem párhuzamos integrációs lépésekre van szükség. Volodimir Zelenszkij épp ezért már utasította is minisztereit, hogy dolgozzanak ki egy gyorsított csatlakozási tervet.
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UkrajnaZelenszkijEurópai Unió

A European Pravda beszámolója szerint az ukrán elnök utasította a miniszterelnököt és a miniszterelnök-helyettest, hogy készítsenek egy tervezetet Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásra. Volodimir Zelenszkij szerint mihamarabb csatlakoznia blokkhoz, hamarosan pedig prezentálják is, hogy ezt hogy képzelik. 

Zelenszkij kiadta az utasítást a gyorsított csatlakozás megtervezésére
Zelenszkij kiadta az utasítást a gyorsított csatlakozás megtervezésére 
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az ukrán elnök jelezte, hogy meg kell kezdni egy átfogó csatlakozási program kidolgozását. A tervek kidolgozását Vszevolod Csencov, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes és a most hivatalba lépett Szerhij Koretszkij vezeti majd. 

Ma meghatároztuk azokat a lépéseket, amelyek felgyorsíthatják az EU-hoz való csatlakozást. Mi Ukrajnában úgy véljük, hogy úgy tudjuk segíteni a folyamatot, hogy a csatlakozásunk egy különleges gyorsított sávban haladjon. Mit jelent ez a gyakorlatban? Különböző integrációs folyamatok, az intézményeinken végzett munka – mindez időben nem elnyújtva. Párhuzamos lépéseket kell tennünk az integráció minden területén

– fogalmazott Zelenszkij a tervek kapcsán.

A miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes várhatóan augusztus végén prezentálja majd a kidolgozott terveket. Vszevolod Csencov korábban jelezte, hogy arra számít, hogy a hátralévő tárgyalási klaszterek még ősszel megnyílhatnak, és reálisnak nevezte, hogy az ország 2027-re végezzen a csatlakozáshoz szükséges lépésekkel.

 Zelenszkij egyébként hosszú ideje szeretné, ha az EU speciális eljárásban kezelné az ukrán csatlakozást. 

Zelenszkij tervével nem mindenki ért egyet

Ez a terv azonban nem feltétlenül bírja a nemzeti kormányok támogatását. A korábbi, Orbán Viktor vezette magyar kormány elutasította a csatlakozást, majd a Magyar Péter vezette kormány is jelezte, hogy a gyorsított csatlakozást nem támogatja, de Friedrich Merz német kancellár is többször kijelentette, hogy irracionálisnak tartja a 2027-es végdátumot. Brüsszel álláspontja szerint ugyanakkor Ukrajna Európa biztonságát is védi, az országot pedig minél előbb fel kell venni a blokkba. 

 

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