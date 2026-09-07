Történelmi győzelmet aratott az AfD, máris megjelentek az aggódók

Az AfD a szavazatok 43,8 százalékával nyerte meg a vasárnapi tartományi választást Szász-Anhaltban, ezzel a párt történetének legjobb tartományi eredményét érte el. A CDU mindössze 17,2 százalékot szerzett, miközben 2021-ben még 37,1 százalékon végzett. A francia kormány a választási eredmények kihirdetése után aggodalmát fejezte ki, hiszen az elsöprő jobboldali győzelem egész Európa számára komoly fordulópontot jelenthet.

A jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) vezető jelöltje, Ulrich Siegmund a párt társelnökei, Tino Chrupalla és Alice Weidel mellett beszél az AfD választási rendezvényén a Szász-Anhalt tartományi választás exit poll eredményeinek közzététele után Magdeburgban, 2026. szeptember 6-án.

(Fotó: Reuters/Thilo Schmuelgen)

Az AfD győzelme Franciaországban aggodalmat kelt

A Reuters beszámolója szerint Roland Lescure francia pénzügyminiszter hétfőn úgy értékelte a választási eredményt, hogy az

nagyon-nagyon aggasztó jelzés”.

Lescure szerint az eredmény azt mutatja, hogy a világban terjedő populista hullám komoly kihívást jelent, amellyel szerinte szembe kell szállni.

A francia kormány álláspontját Benjamin Haddad európai ügyekért felelős miniszter is hasonlóan fogalmazta meg már vasárnap este. Az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az AfD győzelme a német tartományi választáson súlyos pillanat Európa számára. Haddad ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy szerinte meg kell hallgatni a választók haragját, félelmeit és aggodalmait, és ezekre megfelelő választ kell adni. A francia miniszter szerint azonban a nacionalizmus és az idegengyűlölet nem jelenthet megoldást.

Történelmi eredményt ért el az AfD Németországban

Az AfD a szavazatok 43,8 százalékával több mint kétszer annyi voksot szerzett, mint 2021-ben, és 39 mandátumot szerzett a 83 fős tartományi parlamentben. Az abszolút többséghez 42 mandátumra lett volna szüksége, így önállóan egyelőre nem tud kormányt alakítani.

A többi jelentős párt ugyanakkor kizárja az együttműködést az AfD-vel, így komoly kormányalakítási tárgyalások várhatók. A CDU történelmi mélypontra került, miközben az SPD 9,3, a Zöldek 8,9, a Baloldal pedig 8,6 százalékot szerzett. A BSW 5,3 százalékkal szintén bejutott a parlamentbe.

Az eredmény azért is különösen jelentős, mert

az AfD most először került olyan helyzetbe, hogy egy német tartományban ténylegesen kormányzó erővé válhat a második világháború óta.

A párt azonban az abszolút többség hiányában csak más politikai erő támogatásával tudna kormányt alakítani.