Zavaros magyarázkodásba kezdett Merz a súlyos választási vereség után

Mély megdöbbenéssel fogadta Friedrich Merz német kancellár a szász-anhalti tartományi választás eredményét, miután az AfD szerezte meg a legtöbb szavazatot. A kancellár szerint az AfD győzelme egész Németország számára következményekkel jár, lemondani ugyanakkor nem készül – írja az MTI alapján az Index.
Friedrich Merz szerint következményei lesznek az AfD győzelmének
A tegnapi nappal nem csak Szász-Anhaltban változott valami, hanem egész Németországban. Ennek a választási eredménynek következményei lesznek
– jelentette ki Merz a CDU bizottsági ülései után Berlinben.
A kancellár a következő napokban a koalíciós partner szociáldemokratákkal is egyeztet. Reformpolitikájának alapvető irányát továbbra is helyesnek tartja, ugyanakkor jelezte, hogy a nyugdíjreform egyes részeiről és az adóreform terjedelméről hajlandó tárgyalni.
Az AfD győzelme Németországon túl is hatással lehet
Merz szerint az eredmény nemzetközi szempontból is jelentős. Arra hívta fel a figyelmet, hogy magas részvétel mellett a választók közel 60 százaléka olyan pártokra szavazott, amelyek szerinte alapvetően megkérdőjelezik Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A CDU számára ez az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb választási veresége.
Nem mond le a német kancellár
A kancellár egyértelművé tette, hogy az AfD győzelme ellenére nem távozik posztjáról.
Nem opció számomra, hogy feladjam
– mondta.
Merz szerint a két hét múlva esedékes következő tartományi választás után elemzik majd, mit kellett volna másként csinálni. Úgy látja, a kormány reformpolitikáját jobban el kell magyarázni a választóknak.
Történelmi győzelmet aratott az AfD
Elsöprő győzelmet aratott az Alternativa Németországért párt a Szász-Anhalt tartományi választáson. Az AfD győzelméhez Orbán Viktor is gratulált, míg a francia kormány több tagja is figyelmeztető jelként értékelte a németországi eredményt, amely történelmi áttörést hozott a jobboldali párt számára.
Magyar Péter is kommnetálta a német tartományi választást
Magyar Péter nem gratulált a német jobboldal elsöprő győzelméhez, hanem gúnyosan üzent azoknak, akik örömmel fogadták az eredményt.