Zavaros magyarázkodásba kezdett Merz a súlyos választási vereség után

Mély megdöbbenéssel fogadta Friedrich Merz német kancellár a szász-anhalti tartományi választás eredményét, miután az AfD szerezte meg a legtöbb szavazatot. A kancellár szerint az AfD győzelme egész Németország számára következményekkel jár, lemondani ugyanakkor nem készül – írja az MTI alapján az Index.

Súlyos vereséget szenvedett a CDU, miközben az AfD győzelme politikai fordulatot hozott. Friedrich Merz Németország jövőjéről és a reformokról is beszélt (A képen a német kancellár) Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Friedrich Merz szerint következményei lesznek az AfD győzelmének

A tegnapi nappal nem csak Szász-Anhaltban változott valami, hanem egész Németországban. Ennek a választási eredménynek következményei lesznek

– jelentette ki Merz a CDU bizottsági ülései után Berlinben.

A kancellár a következő napokban a koalíciós partner szociáldemokratákkal is egyeztet. Reformpolitikájának alapvető irányát továbbra is helyesnek tartja, ugyanakkor jelezte, hogy a nyugdíjreform egyes részeiről és az adóreform terjedelméről hajlandó tárgyalni.

Az AfD győzelme Németországon túl is hatással lehet

Merz szerint az eredmény nemzetközi szempontból is jelentős. Arra hívta fel a figyelmet, hogy magas részvétel mellett a választók közel 60 százaléka olyan pártokra szavazott, amelyek szerinte alapvetően megkérdőjelezik Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A CDU számára ez az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb választási veresége.