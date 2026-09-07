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Zavaros magyarázkodásba kezdett Merz a súlyos választási vereség után

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Nehéz helyzetbe került Friedrich Merz a szász-anhalti választás után, a német kancellár azonban a távozás helyett inkább politikája magyarázatába kezdett. Az AfD győzelme után következményeket ígért, miközben továbbra is helyesnek tartja saját reformpolitikájának alapvető irányát.
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afdjobboldalnémetországfriedrich merzMagyar Péter

Mély megdöbbenéssel fogadta Friedrich Merz német kancellár a szász-anhalti tartományi választás eredményét, miután az AfD szerezte meg a legtöbb szavazatot. A kancellár szerint az AfD győzelme egész Németország számára következményekkel jár, lemondani ugyanakkor nem készül – írja az MTI alapján az Index.

Súlyos vereséget szenvedett a CDU, miközben az AfD győzelme politikai fordulatot hozott. Friedrich Merz Németország jövőjéről és a reformokról is beszélt.
Súlyos vereséget szenvedett a CDU, miközben az AfD győzelme politikai fordulatot hozott. Friedrich Merz Németország jövőjéről és a reformokról is beszélt (A képen a német kancellár) Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Friedrich Merz szerint következményei lesznek az AfD győzelmének

A tegnapi nappal nem csak Szász-Anhaltban változott valami, hanem egész Németországban. Ennek a választási eredménynek következményei lesznek

– jelentette ki Merz a CDU bizottsági ülései után Berlinben.

A kancellár a következő napokban a koalíciós partner szociáldemokratákkal is egyeztet. Reformpolitikájának alapvető irányát továbbra is helyesnek tartja, ugyanakkor jelezte, hogy a nyugdíjreform egyes részeiről és az adóreform terjedelméről hajlandó tárgyalni.

Az AfD győzelme Németországon túl is hatással lehet

Merz szerint az eredmény nemzetközi szempontból is jelentős. Arra hívta fel a figyelmet, hogy magas részvétel mellett a választók közel 60 százaléka olyan pártokra szavazott, amelyek szerinte alapvetően megkérdőjelezik Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A CDU számára ez az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb választási veresége.

Nem mond le a német kancellár

A kancellár egyértelművé tette, hogy az AfD győzelme ellenére nem távozik posztjáról.

Nem opció számomra, hogy feladjam

– mondta.

Merz szerint a két hét múlva esedékes következő tartományi választás után elemzik majd, mit kellett volna másként csinálni. Úgy látja, a kormány reformpolitikáját jobban el kell magyarázni a választóknak.

Történelmi győzelmet aratott az AfD

Elsöprő győzelmet aratott az Alternativa Németországért párt a Szász-Anhalt tartományi választáson. Az AfD győzelméhez Orbán Viktor is gratulált, míg a francia kormány több tagja is figyelmeztető jelként értékelte a németországi eredményt, amely történelmi áttörést hozott a jobboldali párt számára.

Magyar Péter is kommnetálta a német tartományi választást

Magyar Péter nem gratulált a német jobboldal elsöprő győzelméhez, hanem gúnyosan üzent azoknak, akik örömmel fogadták az eredményt.

 

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