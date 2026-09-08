Mit jelent az AfD győzelme Németországnak és Európának?

Az Alternatíva Németországért a korábbi forgatókönyvnek megfelelően megnyerte a Szász-Anhalt tartományban tartott választásokat. Az AfD negyven százalék feletti eredménye ugyan az abszolút többséghez nem elég, azonban az eredményből levonható következtetések messzire vezetnek.

Az AfD győzelme nem kis felfordulást okozott, nem csak Németországban, de Európában is

Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA

Az előzetes eredmények szerinti 43,8 győzelmet aratott Ulrich Siegmund listavezetésével az AfD. A 83 tagú parlamentben a jelenlegi számok alapján 39 képviselője lehet majd az AfD-nek, ami nem abszolút többség ugyan, de mindenképpen történelmi siker a párt számára. Az eredmények kapcsán pedig nem véletlenül mozdult meg az európai politikai elit sem. A választás után Orbán Viktor is gratulált az AfD-nek: történelmi jelentőségű eredményként értékelte a választást, és elismerését fejezte ki Alice Weidel társelnöknek, valamint Ulrich Siegmundnak, a párt tartományi miniszterelnök-jelöltjének.

Santiago Abascal, a spanyol jobboldali VOX és a Patrióták Európáért vezetője gratulált, Benjamin Haddad, Franciaország európai ügyekért felelős minisztere eközben arról beszélt, hogy az eredmények „nagyon súlyos pillanatot jelentenek Európa számára”.

Ugyanakkor Roland Lescure francia pénzügyminiszter hétfőn úgy értékelte a választási eredményt, hogy az

nagyon-nagyon aggasztó jelzés”.

Lescure szerint az eredmény azt mutatja, hogy a világban terjedő populista hullám komoly kihívást jelent, amellyel szerinte szembe kell szállni.

A választási eredményt Magyar Péter miniszterelnök is kommentálta, aki szerint „sokan versenyt örömködnek a német tartományi választás eredményén”, azonban ők ugyan azok, akik 2024-ben „még Trump elnök győzelmére tekintettek csodafegyverként”. „Aztán jött a valóság: Magyarországon a magyarok döntenek” – írta.