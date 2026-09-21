Az AfD megkezdte a tárgyalásokat Putyinékkal: hatalmas fordulat jöhet

Az AfD külpolitikai szóvivője, Markus Frohnmaier Moszkvában Alekszej Millerrel, a Gazprom igazgatótanácsának elnökével és igazgatósági alelnökével is tárgyalt az orosz gáz németországi szállításának esetleges újraindításáról – erősítette meg Beatrix von Storch, a párt Bundestag-frakciójának helyettes vezetője a Deutsche Welle-nek.

AfD: Moszkvában tárgyaltak az orosz gáz visszatéréséről a Gazprom vezetőjével (Fotó: AFP)

Von Storch szerint az AfD érdekelt a kereskedelmi kapcsolatok újraindításában, mivel Németországnak megfizethető energiára és minél szélesebb beszerzési lehetőségekre van szüksége. Ezért a párt szerint az oroszországi szállítások visszatérése is Németország érdekeit szolgálhatja.

Természetesen érdekeltek vagyunk abban, hogy újraindítsuk a kereskedelmet. Megfizethető energiára és a lehető legszélesebb kínálatra van szükségünk

– mondta Beatrix von Storch a DW-nek, hozzátéve, hogy ezért folytatják a tárgyalásokat.

A német politikus szerint Markus Frohnmaier moszkvai látogatása során személyesen egyeztetett Millerrel. A tárgyalás így az AfD azon törekvésébe illeszkedik, amely szerint Németországnak ismét hozzá kellene férnie az olcsó orosz energiához. A Bundestag hivatalos dokumentumaiban is szerepel, hogy Frohnmaier korábban az orosz gáz feladását a magas német energiaköltségekkel és a versenyképességi problémákkal hozta összefüggésbe.

Az AfD szerint Németországnak olcsó energiára van szüksége

A párt társelnöke, Alice Weidel szeptember 9-én a Bundestagban szintén az orosz földgáz visszatérését sürgette. Azt mondta, hogy Németországnak olcsó orosz földgázra van szüksége, és jelezte, hogy az AfD ezen dolgozik.

A kérdés különösen érzékeny Berlinben, miután a Nord Stream és Nord Stream 2 vezetékek 2022 szeptemberében megsérültek. Az AfD az ügyben parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezte a Bundestagban.

Az orosz gáz kérdése ugyanakkor nemcsak energiapiaci, hanem külpolitikai ügy is. Az AfD az ukrajnai háborúval kapcsolatban is a tárgyalásokat és a konfliktus további eszkalációjának elkerülését hangsúlyozza.

Beatrix von Storch a németországi tartományi választások eredményét értékelve a DW-nek azt mondta:

az AfD szavazói és a párt sem akarja, hogy Németországot bevonják a háborúba.

Szerinte azonban a külpolitika végső soron a szövetségi kormány hatáskörébe tartozik.