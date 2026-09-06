Olyan elsöprő győzelmére készül az AfD, ami hosszútávon Merznek is végzetes lehet

„Retteg a mainstream német elit: történelmi AfD-áttörés jöhet ma, amely Friedrich Merz kancellári székét is megingathatja” – írta közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző. Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, hónapok óta 40 százalék körüli vagy annál magasabb támogatottságot mérnek az Alternatíva Németországért (AfD) számára Szász-Anhaltban. A pártot a 35 éves Ulrich Siegmund vezeti, aki a kampányrendezvényeken valóságos sztárként jelenik meg, miközben TikTok-követőinek száma is jelentős.

Történelmi AfD-áttörés jöhet vasárnap, amely Friedrich Merz kancellári székét is megingathatja (Fotó: AFP)

Siegmund azt ígéri, hogy győzelme esetén azonnal fellép az illegális bevándorlással szemben, és „visszatelepítési és kitoloncolási” offenzívát indítana. Programjában szerepel az LMBTQ-zászlók betiltása az állami iskolákban, valamint az új szélerőművek építésének leállítása is.

Történelmi választás előtt az AfD

Deák Dániel elemzésében rámutatott: amennyiben az AfD győzelmével a parlamentből több kisebb párt is kiesik, ez akár az abszolút mandátumtöbbséghez is elegendő lehet. Ebben az esetben a párt először adhatna tartományi miniszterelnököt Németországban. Emlékeztetett, Szász-Anhalt egy 2,1 millió lakosú keletnémet tartomány, amely az újraegyesítés óta sem tudta ledolgozni gazdasági hátrányát. Az egy főre jutó GDP itt a legalacsonyabb Németországban, fogy a népesség, kevés a beruházás, és rendkívül alacsony az intézményekbe vetett bizalom. Szerinte az AfD éppen ezt az elhagyatottságérzést fordította politikai erővé.

A választás jelentőségét jól mutatja az is, hogy retteg a politikai elit.

„Az AfD-t folyamatosan szélsőségesezik, jelöltjét, Ulrich Siegmundot pedig már „Németország legveszélyesebb emberének” is nevezték. Egyházak, influenszerek, civil szervezetek, nagyvállalati vezetők és kormánypárti politikusok mozgósítottak ellene. Még azt is kilátásba helyezték, hogy egy AfD vezette tartományi kormány bizonyos nemzetbiztonsági információkat nem kapna meg” – sorolta Deák Dániel.

A győzelem hosszútávon akár végzetes is lehet a kancellárnak

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, az AfD előretörésében a gazdasági problémák is komoly szerepet játszanak. Németország két recessziós év után 2025-ben mindössze 0,2 százalékos növekedést tudott felmutatni. Az ipari munkahelyek megszűnése, a vállalati csődök, a magas energiaárak, a migráció és a keleti tartományok tartós lemaradása együttesen rombolják a hagyományos pártok hitelességét.

Az AfD sikere ezért nem csupán politikai, hanem gazdasági és társadalmi protestszavazás is lehet

– emelte ki.