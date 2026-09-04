Politikai forradalom készül Németországban, történelmi győzelemre készül a szélsőjobboldali AfD

Hónapok óta 40 százalék körüli vagy annál magasabb támogatottságot mérnek az Alternatíva Németországért (AfD) számára Szász-Anhaltban. A pártot a 35 éves Ulrich Siegmund vezeti, aki a kampányrendezvényeken valóságos sztárként jelenik meg, miközben TikTok-követőinek száma is jelentős.

AfD: történelmi győzelemre készül a szélsőjobboldali párt Németországban

Fotó: AFP

Siegmund azt ígéri, hogy győzelme esetén azonnal fellép az illegális bevándorlással szemben, és „visszatelepítési és kitoloncolási” offenzívát indítana. Programjában szerepel az LMBTQ-zászlók betiltása az állami iskolákban, valamint az új szélerőművek építésének leállítása is.

Az AfD történelmet írhat

A párt az egykori kommunista Kelet-Németország iránti nosztalgiára és a keleti tartományokban továbbra is érzékelhető gazdasági lemaradásra is épít. Bár a berlini fal leomlása óta több mint három évtized telt el, a keleti és nyugati országrészek közötti vagyoni különbségek továbbra is komoly társadalmi feszültséget okoznak.

Siegmund kijelentette, hogy vasárnap „történelmet akar írni”, és Szász-Anhaltból kiindulva politikai forradalmat indítana, amely szerinte akár a párt 2029-es országos választási győzelméhez is hozzájárulhat.

A 2,1 millió lakosú tartomány jelenlegi miniszterelnöke, a 47 éves Sven Schulze, a Friedrich Merz kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa. Schulze többpárti koalíció élén próbálja megakadályozni az AfD hatalomra kerülését, és autópályák mellett kihelyezett plakátokon figyelmezteti a választókat: a „szélsőjobb a szakadékba vezet”.

Az AfD győzelme ugyanakkor nemcsak Szász-Anhaltban keltene komoly visszhangot. A pártot a német alkotmányvédelmi hivatal (BfV) tartományi szervezete „jobboldali szélsőséges” szervezetként tartja számon.

A BfV legutóbbi jelentése szerint az AfD számos szász-anhalti politikusa olyan nyelvezetet használ, amely démonizálja a migránsokat, és rendszeresen bűnözőként állítja be a muszlim menedékkérőket. A hivatal szerint ez kollektív megbélyegzéshez vezet, amely sérti az emberi méltóság alapelvét.

Még kérdéses, hogyan kerülhet hatalomra az AfD

Az AfD győzelme a közvélemény-kutatások alapján szinte biztosnak tűnik, a tartományi kormány megszerzése azonban már jóval összetettebb kérdés.