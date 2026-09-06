Exit poll: Elsöprő választási győzelemre készül az AfD Szász-Anhalt tartományban

Az AfD a szavazatok 44,5 százalékát szerezhette meg Szász-Anhaltban a választás utáni első becslések szerint. A konzervatív CDU mindössze 18,5 százalékon állhat, vagyis a két párt között hatalmas különbség alakult ki.

AfD: történelmi győzelmet arathat a jobboldali párt Szász-Anhaltban

Fotó: Michael Kappeler / dpa Picture-Alliance/AFP

A jobboldali párt már történelmi eredményként ünnepli a választást.

A tartományi AfD karizmatikus vezetője, Ulrich Siegmund kijelentette, hogy a választók egyértelmű mandátumot adtak nekik a kormányzásra.

Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy az eredmény önmagában elegendő lesz-e a hatalom átvételéhez. Siegmund ugyanakkor korábban sem zárta ki, hogy pártja egyedül próbáljon kormányozni, és most sem jelezte, hogy más politikai erővel lépne koalícióra.