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jobboldali párt

Exit poll: Elsöprő választási győzelemre készül az AfD Szász-Anhalt tartományban

29 perce
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Hatalmas győzelmet arathat a német AfD Szász-Anhalt tartományban a vasárnapi választáson az exit pollok szerint. A jobboldali párt messze megelőzte a kormányzó CDU-t, és most először kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy német tartományban hatalomra jusson.
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jobboldali pártafdszász - anhalt

Az AfD a szavazatok 44,5 százalékát szerezhette meg Szász-Anhaltban a választás utáni első becslések szerint. A konzervatív CDU mindössze 18,5 százalékon állhat, vagyis a két párt között hatalmas különbség alakult ki.

AfD: történelmi győzelmet arathat a jobboldali párt Szász-Anhaltban
AfD: történelmi győzelmet arathat a jobboldali párt Szász-Anhaltban
Fotó: Michael Kappeler / dpa Picture-Alliance/AFP

A jobboldali párt már történelmi eredményként ünnepli a választást. 

A tartományi AfD karizmatikus vezetője, Ulrich Siegmund kijelentette, hogy a választók egyértelmű mandátumot adtak nekik a kormányzásra.

Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy az eredmény önmagában elegendő lesz-e a hatalom átvételéhez. Siegmund ugyanakkor korábban sem zárta ki, hogy pártja egyedül próbáljon kormányozni, és most sem jelezte, hogy más politikai erővel lépne koalícióra.

 

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