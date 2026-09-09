Donald Trump az AfD győzelme után fontos üzenetet küldött

Trump kedden a Truth Social közösségi oldalon gratulált az Alternatíva Németországért (AfD) választási győzelméhez. Az amerikai elnök szerint a német választók egyértelmű üzenetet küldtek a politikai vezetésnek.

AfD: Trump gratulált a német jobboldali párt történelmi győzelméhez

Fotó: AFP

„A németországi Populista Pártnak nagy estéje volt” – írta Trump, hozzátéve, hogy a választók szerinte azért fordultak az AfD felé, mert elegük lett az „abszolút szörnyű” bevándorlási szabályokból, amelyek szerinte súlyosan ártottak Németországnak.

Trump bejegyzését a „MGGA” rövidítéssel zárta, amely a Make Germany Great Again, vagyis a „Tegyük újra naggyá Németországot” szlogenre utal.

Az AfD majdnem abszolút többséget szerzett

Az AfD szeptember 6-án történelmi eredményt ért el a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban. A párt a voksok 43,8 százalékát szerezte meg, így 39 képviselői helyhez jutott a 83 fős tartományi parlamentben. Az abszolút többséghez mindössze három mandátum hiányzik.

A választási eredmény komoly vereséget jelent Friedrich Merz kancellár pártja, a CDU számára. A voksolás egyben azt is megmutatta, hogy az AfD támogatottsága Kelet-Németországban továbbra is rendkívül erős.

A párt egyik legfontosabb kampánytémája a bevándorlás szigorúbb szabályozása volt. Az AfD emellett ellenzi Ukrajna további katonai támogatását, az Oroszországgal szembeni szankciók egy részének fenntartását, és szorosabb kapcsolatokat sürget Moszkvával.

A tartományi választáson elért eredmény azért is jelentős, mert az AfD mindössze néhány mandátummal maradt el az önálló kormányzáshoz szükséges többségtől. Egyelőre azonban kérdéses, hogy a párt képes lesz-e kormányt alakítani.

A németországi pártok többsége továbbra is elutasítja az együttműködést az AfD-vel.

Trump és az AfD egyre szorosabb kapcsolata

Az amerikai elnök kiállása nem előzmény nélküli. A Trump-adminisztráció és az AfD között az elmúlt időszakban szorosabbá váltak a kapcsolatok.

JD Vance amerikai alelnök 2025 februárjában találkozott Alice Weidellel, az AfD társelnökével a müncheni biztonságpolitikai konferencián, és bírálta a német pártok úgynevezett politikai „tűzfalát”, amely kizárja az AfD-vel való együttműködést. Később AfD-politikusok a Fehér Házban is jártak, miközben Trump több szövetségese is támogatásáról biztosította a német pártot.

Trump mostani megszólalása azonban komoly visszhangot váltott ki Berlinben. A német kormányoldal szerint egy amerikai elnöknek nem kellene beavatkoznia a német tartományi választások értékelésébe.

A választási eredmény ugyanakkor már most komoly politikai következményekkel járhat: az AfD történelmi sikere tovább növelheti a pártra nehezedő nyomást, miközben a németországi politikai erőviszonyok látványosan átrendeződnek.