Lemondott Szerbia elnöke – új szerepben térhet vissza Aleksandar Vucic

Aleksandar Vucic lemondott Szerbia elnöki posztjáról, hét hónappal második és egyben utolsó mandátumának lejárta előtt. A szerb államfő távozása közvetlenül az október 25-i előrehozott parlamenti választás előtt történt, és lehetővé teszi számára, hogy később akár miniszterelnökként térjen vissza – írja Reuters.

Aleksandar Vucic több mint tíz éve Szerbia meghatározó politikusa. Korábban miniszterelnök-helyettes, majd 2014 és 2017 között miniszterelnök volt, ezután került az államfői posztra Fotó: OLIVER BUNIC / AFP

Vucic már június végén jelezte, hogy idő előtt távozik, és Szerbiában előrehozott parlamenti, valamint elnökválasztást tartanak. Vasárnap támogatói százai gyűltek össze a belgrádi elnöki palota előtt, ahol a politikus közölte velük: ez az utolsó estéje az épületben.

Hűségesen szolgáltam önöket és hazámat, Szerbiát

– mondta Vucic, aki arról is beszélt, hogy büszke az elmúlt évek eredményeire.

Miért mondhatott le Aleksandar Vucic szerb elnök?

A szerb alkotmány alapján Ana Brnabic leköszönő parlamenti elnök veszi át ideiglenesen az államfő feladatait. Az új elnököt 90 napon belül meg kell választani, Vucic szerint az első fordulót még december vége előtt megtarthatják.

A lemondás ugyanakkor Vucic politikai jövője miatt is fontos. Amennyiben a Szerb Haladó Párt és szövetségesei többséget szereznek az október 25-i parlamenti választáson, a volt államfőt miniszterelnökké is kinevezhetik.

A szerb választás Vucic több mint egy évtizedes hatalmát is próbára teszi

Aleksandar Vucic több mint tíz éve Szerbia meghatározó politikusa. Korábban miniszterelnök-helyettes, majd 2014 és 2017 között miniszterelnök volt, ezután került az államfői posztra.

Helyzetét jelentősen megrendítették a 2024 novemberében kezdődő tiltakozások. Az újvidéki vasútállomás egyik felújított előtetője akkor összeomlott, és 16 ember meghalt. A tragédia után diákok és ellenzéki csoportok országszerte tüntetéseket szerveztek, korrupcióellenes intézkedéseket, felelősségre vonást és előrehozott parlamenti választást követelve.

Vucic vasárnap azt is bejelentette, hogy kegyelmet adott 49 embernek, köztük 12 aktivistának és 11 saját támogatójának, akiket a tiltakozásokkal összefüggésben vettek őrizetbe vagy állítottak bíróság elé.