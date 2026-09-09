Fontos döntést hozott az Egyesült Államok a vízumokról, Magyarország különleges elbírálást kapott

Donald Trump kormánya a múlt héten indította újra a bevándorlóvízumok feldolgozását a két országban – közölte a Reuters négy, az ügyet ismerő forrás alapján. Közülük ketten azt állították, hogy a döntés közvetlenül a Fehér Házból érkezett. A döntés így közvetlenül érinti az amerikai vízum magyarországi ügyintézését is.
Más országokban továbbra is szünetelhet az amerikai vízumok ügyintézése
Az Egyesült Államok januárban 75 ország esetében függesztette fel ideiglenesen a bevándorlóvízumok feldolgozását. Ezek a vízumok teszik lehetővé, hogy a kérelmezők tartósan az Egyesült Államokba költözzenek.
Egy szövetségi bíró augusztus 21-én jogellenesnek minősítette a korlátozást. Ezt követően az amerikai külügyminisztérium világszerte átmenetileg leállította a bevándorlóvízum-interjúkat, amíg a konzulátusok munkatársai új képzést kapnak arról, miként kell megítélni, hogy a kérelmezők képesek-e állami támogatás nélkül eltartani magukat.
A kormány egy bírósági beadványban korábban azt közölte, hogy az interjúkat augusztus 31-ig ütemezik át. A Reuters egyik forrása szerint azonban az új képzési rendszer miatt a korlátozás más országokban akár hónapokig is fennmaradhat.
Magyarország és Lengyelország kivételt kapott
Az amerikai vízum Magyarországról történő igénylését érintő változás ezért különösen jelentős: miközben más külképviseleteken még várniuk kell a bevándorlóvízumért folyamodóknak, Magyarországon és Lengyelországban ismét megkezdődött az ügyintézés.
Egyelőre azonban nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott kivételt.
Az amerikai külügyminisztérium szóvivője nem válaszolt arra a kérdésre, miért indították újra az eljárást ebben a két országban.