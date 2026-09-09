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egyesült államok

Fontos döntést hozott az Egyesült Államok a vízumokról, Magyarország különleges elbírálást kapott

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Fontos változás történt az Egyesült Államok bevándorlási gyakorlatában. Újraindult az amerikai vízumkérelmek egy részének feldolgozása Magyarországon, miközben számos más országban továbbra is szünetelnek a bevándorlóvízum-interjúk. A Reuters értesülései szerint a Fehér Ház külön utasította az amerikai külképviseleteket arra, hogy Magyarországot és Lengyelországot kiemelten kezeljék.
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Donald Trump kormánya a múlt héten indította újra a bevándorlóvízumok feldolgozását a két országban – közölte a Reuters négy, az ügyet ismerő forrás alapján. Közülük ketten azt állították, hogy a döntés közvetlenül a Fehér Házból érkezett. A döntés így közvetlenül érinti az amerikai vízum magyarországi ügyintézését is.

Magyarország kivételt kapott az amerikai vízumok ügyében. A Fehér Ház utasítására újraindult a bevándorlóvízum-kérelmek feldolgozása.
Magyarország kivételt kapott az amerikai vízumok ügyében. A Fehér Ház utasítására újraindult a bevándorlóvízum-kérelmek feldolgozása (A képen a Fehér Ház) Fotó: FINN GOMEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más országokban továbbra is szünetelhet az amerikai vízumok ügyintézése

Az Egyesült Államok januárban 75 ország esetében függesztette fel ideiglenesen a bevándorlóvízumok feldolgozását. Ezek a vízumok teszik lehetővé, hogy a kérelmezők tartósan az Egyesült Államokba költözzenek.

Egy szövetségi bíró augusztus 21-én jogellenesnek minősítette a korlátozást. Ezt követően az amerikai külügyminisztérium világszerte átmenetileg leállította a bevándorlóvízum-interjúkat, amíg a konzulátusok munkatársai új képzést kapnak arról, miként kell megítélni, hogy a kérelmezők képesek-e állami támogatás nélkül eltartani magukat.

A kormány egy bírósági beadványban korábban azt közölte, hogy az interjúkat augusztus 31-ig ütemezik át. A Reuters egyik forrása szerint azonban az új képzési rendszer miatt a korlátozás más országokban akár hónapokig is fennmaradhat.

 

Magyarország és Lengyelország kivételt kapott

Az amerikai vízum Magyarországról történő igénylését érintő változás ezért különösen jelentős: miközben más külképviseleteken még várniuk kell a bevándorlóvízumért folyamodóknak, Magyarországon és Lengyelországban ismét megkezdődött az ügyintézés. 

Egyelőre azonban nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott kivételt. 

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője nem válaszolt arra a kérdésre, miért indították újra az eljárást ebben a két országban.

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