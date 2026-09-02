António Costa európai körútra indult, Magyar Péterrel is találkozik

Az Európai Tanács elnöke európai körútra indult, amelynek keretében Magyar Péter miniszterelnökkel is egyeztet majd. António Costa látogatása azonban nem csak jelképes találkozó, miután a blokk vezetőinek hamarosan el kell fogadniuk a következő, minden jel szerint rekord összegű hétéves öltségvetés kereteit.

António Costa szerdán Budapestre érkezik, ahol Magyar Péterrel is egyeztet majd

Fotó: JOHN THYS / AFP

Costa korábban bejelentette, hogy augusztus 25. és szeptember 17. között a legtöbb uniós tagállamba ellátogat. A körút célja, hogy lehetőséget adjon neki arra, hogy közvetlenül megvitassa a nemzeti vezetőkkel a kulcsfontosságú európai kérdéseket, beleértve a következő hétéves költségvetést érintő kérdéseket is. Az Európai Tanács elnöke Luc Frieden luxemburgi miniszterelnökkel találkozik, mielőtt Zágrábba utazik, ahol Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel tárgyal.

Ezt követően érkezik majd Budapestre, ahol Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztet majd. Ez lesz a második találkozója Costának és Magyar Péternek, hiszen legutóbb kétoldalú megbeszélésre nem sokkal az áprilisi választások után került sor Brüsszelben.

Az Európai Tanács elnökének látogatása természetesen nem független a következő hétéves költségvetéstől, miután minden várakozás szerint ez lesz az elmúlt időszak egyik legnehezebb és legkomolyabb vitája. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke több forrást vár el, eredetileg pedig egy kétezermilliárd eurós költségvetési javaslatot terjesztett be a 2028–2034-es időszakra. Ez a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,26 százaléka.

Ez azonban nem váltott ki osztatlan sikert, Németország szinte azonnal jelezte, hogy ennél alacsonyabb összegű költségvetésbe hajlandó csak beleegyezni.

Franciaország Emmanuel Macron vezetésével központi bevételekért lobbizott Brüsszel számára, ami így csökkenthette volna a tagállamokra nehezedő terhet, azonban ezekkel a tagállami pénzek adók formájában valósulhattak volna meg, amelyek elköltését viszont nem lehetett volna számonkérni.

A nagy kérdés azonban, hogy Magyarország hova áll majd ebben a vitában. Lengyelország például támogatja a nagyobb költségvetést, miután a tervek szerint a védelmi kiadások támogatására is jut belőle, amiből pedig Varsó már eddig is profitált. Hozzányúlnak majd azonban várhatóan az agrártámogatásokhoz, amely viszont még problémát jelenthet a blokk több országának, köztük Magyarországnak is.