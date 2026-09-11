Atomfenyegetést küldött a Kreml: célkeresztben egy NATO-tagállam

Orosz atomfegyverek célpontjává válhat Litvánia, ha nukleáris fegyvereket telepítenek az ország területére. Erről beszélt Dmitrij Peszkov szeptember 11-én. A Kreml szóvivője katonai ellenlépéseket helyezett kilátásba – számolt be az Izvestia.
Orosz atomfegyverek célpontjává válhat egy NATO-tagállam
Peskov az orosz Egyes Csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy Moszkva miként értékelné a nukleáris fegyverek litvániai megjelenését.
Ha nukleáris fegyvereket telepítesz a területeden, azok valakire irányulnak. Nyilvánvaló, hogy ezek a fegyverek nem Nyugatot fogják célba venni. Keletet fogják célba venni, azaz minket
– fogalmazott.
A szóvivő hangsúlyozta: az Oroszország ellen irányuló fegyverek telepítésére az orosz katonai tervezésben is ellenlépésekkel reagálnának.
Feloldhatják az atomfegyverek telepítésének tilalmát Litvániában
A nyilatkozat előzménye, hogy Juozas Olekas, a litván parlament elnöke szeptember 10-én felvetette az atomfegyverek telepítését tiltó alkotmányos rendelkezés feloldását.
Olekas közlése szerint a módosítás elfogadásához 2027. január 13-ig meg kell hosszabbítani a parlament őszi ülésszakát. Egyelőre tehát a telepítés jogi lehetőségének megteremtéséről van szó. Peskov fenyegetése ahhoz az eshetőséghez kapcsolódik, ha valóban nukleáris fegyvereket helyeznének el Litvániában.
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