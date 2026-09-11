Atomfenyegetést küldött a Kreml: célkeresztben egy NATO-tagállam

Olekas közlése szerint a módosítás elfogadásához 2027. január 13-ig meg kell hosszabbítani a parlament őszi ülésszakát. Egyelőre tehát a telepítés jogi lehetőségének megteremtéséről van szó. Peskov fenyegetése ahhoz az eshetőséghez kapcsolódik, ha valóban nukleáris fegyvereket helyeznének el Litvániában.

Putyin nekiment Ukrajna nyugati szövetségeseinek – ezt gondolja róluk

Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2026-os Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén többek között az orosz gazdaság helyzetéről, a demográfiáról, az ukrajnai háborúról és az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokról beszélt.

Zelenszkij gépét kis híján eltalálta egy orosz drón – lezárták a légteret

Orosz drónok miatt ideiglenesen lezárták Moldova légterét, ami az ukrán elnök utazását is érintette. Volodimir Zelenszkij Moldovából Norvégiába tartó gépe a tervezettnél később szállt fel, a norvég miniszterelnök közlése szerint pedig kis híján eltalálta egy drón.