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Atomfenyegetést küldött a Kreml: célkeresztben egy NATO-tagállam

1 órája
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Ismét fokozódik a feszültség a NATO és Oroszország között, miközben még mindig javában tombol az orosz–ukrán háború. A napokban felmerült nukleáris fegyverek Litvániába telepítése, mire az orosz elnöki szóvivő, Dmitrij Peszkov élesen reagált, és atomfegyverrel is fenyegetőzött.
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Orosz atomfegyverek célpontjává válhat Litvánia, ha nukleáris fegyvereket telepítenek az ország területére. Erről beszélt Dmitrij Peszkov szeptember 11-én. A Kreml szóvivője katonai ellenlépéseket helyezett kilátásba – számolt be az Izvestia.

Katonai ellenlépéseket helyezett kilátásba a Kreml szóvivője. Litvánia feloldhatja az atomfegyverek telepítésének tilalmát, Peszkov fenyegetéssel reagált (A képen: Drón- és rakétatámadások során bekövetkezett robbanások Kijevben 2026. június 2-án)
Katonai ellenlépéseket helyezett kilátásba a Kreml szóvivője. Litvánia feloldhatja az atomfegyverek telepítésének tilalmát, Peszkov fenyegetéssel reagált (A képen: Drón- és rakétatámadások során bekövetkezett robbanások Kijevben 2026. június 2-án)
Fotó: AFP/Eugene Kotenko / AFP/Eugene Kotenko

Orosz atomfegyverek célpontjává válhat egy NATO-tagállam

Peskov az orosz Egyes Csatornának adott interjúban arról beszélt, hogy Moszkva miként értékelné a nukleáris fegyverek litvániai megjelenését.

Ha nukleáris fegyvereket telepítesz a területeden, azok valakire irányulnak. Nyilvánvaló, hogy ezek a fegyverek nem Nyugatot fogják célba venni. Keletet fogják célba venni, azaz minket

– fogalmazott.

A szóvivő hangsúlyozta: az Oroszország ellen irányuló fegyverek telepítésére az orosz katonai tervezésben is ellenlépésekkel reagálnának.

Feloldhatják az atomfegyverek telepítésének tilalmát Litvániában

A nyilatkozat előzménye, hogy Juozas Olekas, a litván parlament elnöke szeptember 10-én felvetette az atomfegyverek telepítését tiltó alkotmányos rendelkezés feloldását.

Olekas közlése szerint a módosítás elfogadásához 2027. január 13-ig meg kell hosszabbítani a parlament őszi ülésszakát. Egyelőre tehát a telepítés jogi lehetőségének megteremtéséről van szó. Peskov fenyegetése ahhoz az eshetőséghez kapcsolódik, ha valóban nukleáris fegyvereket helyeznének el Litvániában.

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