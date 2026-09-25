Atomháborúról közölt cikket az orosz állami hírügynökség, órákkal később eltüntették

Atomháborúról és egy Litvánia elleni nukleáris csapás lehetőségéről jelent meg cikk az orosz állami RIA Novosztyi oldalán. Az írást néhány órával később törölték, az archivált változata azonban megmaradt.

Atomháborúról és Litvánia elleni támadásról jelent meg írás a RIA Novosztyin. Az orosz állami hírügynökség néhány órával később törölte a cikket (A képen az orosz szuperfegyver, az Oresnyik ballisztikus rakéta működési elve)

Fotó: AFP

Atomcsapást vetett fel Litvánia ellen az orosz szerző

Az írás előzménye a Litvániában zajló vita a nukleáris fegyverek esetleges telepítéséről. A litván parlament korábban támogatta annak az alkotmányos tilalomnak a feloldását, amely jelenleg megakadályozza atomfegyverek telepítését az országban. A tervre Moszkvából már több kemény reakció érkezett: Dmitrij Peszkov arra figyelmeztetett, hogy Litvánia orosz nukleáris fegyverek célpontjává válhat, Alekszej Zsuravlev parlamenti képviselő pedig katonai csapást sürgetett azokra a helyekre, ahol ilyen fegyvereket telepítenének.

Ebben a helyzetben jelent meg Alekszandr Noszovics véleménycikke a RIA Novosztyin. Az orosz publicista jóval messzebbre ment a korábbi fenyegetéseknél, és már egy Litvánia elleni nukleáris támadást vázolt fel. A szerző Ukrajnához hasonlította az országot, „öngyilkos államnak” és „hasznos idiótának” nevezte, majd arról írt, hogy Oroszországnak akár szárazföldi csapatokat sem kellene bevetnie: elegendőek lehetnének a megfelelő robbanófejekkel felszerelt rakéták.

A cikk legsúlyosabb részében Noszovics arról írt, hogy Oroszországnak egy konfliktusban akár szárazföldi csapatokat sem kellene bevetnie. Ehelyett megfelelő robbanófejekkel felszerelt rakéták alkalmazását vetette fel, és rendkívül gyors megoldásról írt.

Miért törölte az atomháborúról szóló cikket a RIA Novosztyi?

Az írás csak néhány órán keresztül volt elérhető. A RIA Novosztyi később eltávolította, és közölte, hogy az anyag nem felel meg a szerkesztőség álláspontjának, szerkesztési politikájának vagy az Orosz Föderáció állampolitikájának. A cikk ugyanakkor nem tűnt el teljesen az internetről, archivált változata továbbra is elérhető – írja a Meduza.