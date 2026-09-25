Baka András az ENSZ-ben: Az 1956-ban követelt szabadságot ma az ukránok számára is meg kell védenünk

Baka András felidézte, hogy hetven évvel ezelőtt a magyarok maguk akartak dönteni a sorsukról, ezt a reményt azonban szovjet tankok tiporták el. — A magyarok segélykérései eljutottak az ENSZ-hez, de a nemzetközi közösség nem tudta megakadályozni a forradalom leverését – tette hozzá.
Az államfő emlékeztetett arra is, hogy a közgyűlésben jelen lévő országok közül sokan befogadták az 1956-os forradalom után Magyarországról elmenekülteket.
Ma Ukrajna a függetlenségének megőrzéséért harcol
– hangsúlyozta.
Az államfő leszögezte: Magyarország elítéli Oroszország teljes körű agressziós háborúját - amely sérti az ENSZ Alapokmányát és a nemzetközi jogot -, és kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és nemzetközileg elismert határain belüli területi integritása mellett.
Magyarország azt akarja, hogy a diplomáciai úton vessenek véget az öldöklésnek, a tartós békének azonban tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását.