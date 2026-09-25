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ensz

Baka András az ENSZ-ben: Az 1956-ban követelt szabadságot ma az ukránok számára is meg kell védenünk

9 perce
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Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma az ukránok számára is meg kell védenünk - jelentette ki a köztársasági elnök. Baka András csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakán mondott beszédet.
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enszmagyarBaka András

Baka András felidézte, hogy hetven évvel ezelőtt a magyarok maguk akartak dönteni a sorsukról, ezt a reményt azonban szovjet tankok tiporták el. — A magyarok segélykérései eljutottak az ENSZ-hez, de a nemzetközi közösség nem tudta megakadályozni a forradalom leverését – tette hozzá.

Baka András az ENSZ-ben: Az 1956-ban követelt szabadságot ma az ukránok számára is meg kell védenünk Forrás: Facebook/Sándor-palota

 Az államfő emlékeztetett arra is, hogy a közgyűlésben jelen lévő országok közül sokan befogadták az 1956-os forradalom után Magyarországról elmenekülteket.

Ma Ukrajna a függetlenségének megőrzéséért harcol

– hangsúlyozta.

Az államfő leszögezte: Magyarország elítéli Oroszország teljes körű agressziós háborúját - amely sérti az ENSZ Alapokmányát és a nemzetközi jogot -, és kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és nemzetközileg elismert határain belüli területi integritása mellett.

Magyarország azt akarja, hogy a diplomáciai úton vessenek véget az öldöklésnek, a tartós békének azonban tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását. 

 

 

 

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