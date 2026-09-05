Egy ideje már pletykáltak róla, hogy ismét tárgyalások kezdődnek az orosz–ukrán háború lezárásáról, ezúttal pedig az amerikai elnök különmegbízottjai Kijevbe is ellátogatnak. Steve Witkoff és Jared Kushner már Moszkvában van, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig ígéretet tett a csapások felfüggesztésére a látogatás alatt – írja a BBC.

Elkészült a béketerv: Witkoff és Kushner megérkezett Moszkvába, a következő állomás Kijev

Fotó: HANDOUT / X / @kadmitriev

Trump béketervvel indította útnak küldötteit

Trump pénteken azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy a két küldött a háború befejezésére irányuló javaslatot béketervet visz magával. A tervek szerint Kushner és Witkoff szombaton Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztet, vasárnap pedig tovább utaznak majd Kijevbe, ahol külön egyeztetnek majd Volodimir Zelenszkijjel.

Kushnert és Witkoffot a reptéren az orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev fogadta. A két különmegbízott egyébként már többször járt Moszkvában Donald Trump beiktatása óta, azonban ez lesz az első látogatásuk Kijevbe.

Az orosz állami média a Kremlre hivatkozva arról számolt be, hogy Putyin az amerikai látogatás miatt ma éjféltől kezdődően három napra felfüggesztette a légicsapásokat. Volodimir Zelenszkij szintén jelezte, hogy elrendelte a csapások felfüggesztését a tárgyalások idejére. Az ukrán elnök ugyanakkor jelezte, hogy hogy Oroszország „demonstratív” csapásokat mért Kijev és Boriszpil repülőtereire, amelyeket a tárgyalások aláásására tett kísérletként értékelt.

Witkoff és Kushner moszkvai látogatása alig több mint egy héttel azután történt, hogy a CIA vezetője, John Ratcliffe szintén Moszkvába utazott. Ratcliffe útjáról egyébként azóta sem tudunk pontos részleteket.

Kushner és Witkoff kijevi látogatása egyébként mindenképpen beszédes, hiszen nemrég az Egyesült Államok elnöke belengette, hogy engedélyt ad Ukrajnának a Patriot rakéták helyben való gyártására. Habár Trump később visszakozott, azonban Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy továbbra is zajlanak az egyeztetések a ballisztikus rakéták elhárítására képes fegyverekről, amelyekre Ukrajnának óriási szüksége lenne még a tél előtt.