Szvjatlana Cihanouszkaja: A diktatúrák stabilnak tűnhetnek, aztán hirtelen minden megváltozik

– Hogyan működik ma Fehéroroszország Lukasenko vezetése alatt, és hogyan változott meg az ország politikai rendszere az elmúlt években?
– Szvjatlana Cihanouszkaja: Belarusz ma egyetlen ember hatalmának túlélésére épülő állam. Már 2020 előtt is autoriter rendszer volt, ugyanakkor még léteztek korlátozott lehetőségek a független média, a civil társadalom, az üzleti élet és a kultúra számára. Miután azonban a belaruszok elutasították Lukasenkót a 2020-as választáson, a rezsim minden független kezdeményezést fenyegetésként kezdett kezelni.
Azóta Belarusz egy totalitárius modell felé mozdult el. Az állam már nem csupán engedelmességet követel, hanem a lojalitás látható demonstrálását is. A politikai ellenőrzés behatolt az iskolákba, az egyetemekre, a munkahelyekre, sőt a magánéletbe is. Embereket őrizetbe vehetnek egy régi fénykép, egy adomány, egy üzenet vagy akár egy dal miatt. Ezzel párhuzamosan a rezsim egyre inkább Oroszországtól függ. Lukasenko úgy őrizte meg saját hatalmát, hogy közben egyre többet adott fel országunk szuverenitásából. Belarusz ma elnyomóbb, nemzetközileg elszigeteltebb és Moszkvának alárendeltebb, mint a függetlenség elnyerése óta bármikor. Ez a rendszer kívülről stabilnak tűnhet, de nincs demokratikus legitimitása és nincs mögötte valódi társadalmi konszenzus. A félelem és az orosz támogatás tartja életben. Egy félelemre épülő rendszer tartósnak tűnhet egészen addig, amíg a körülmények meg nem változnak körülötte.
– Mekkora és milyen jellegű az elnyomás ma az országban?
– Az elnyomás Belaruszban teljesen rendszerszintű. Jelenleg csaknem 900 ember van börtönben, akiket hivatalosan politikai fogolyként ismernek el. Azok száma azonban, akiket politikai okokból tartanak fogva, ennél jóval magasabb lehet. Sokakat azért nem ismernek el hivatalosan politikai fogolyként, mert családjuk fél nyilvánosságra hozni az ügy részleteit. És mindez hat évvel a 2020-as tüntetések kezdete után történik. 2020 óta emberi jogi szervezetek legalább 10 058 olyan emberről dokumentáltak adatokat, akikkel szemben politikailag motivált büntetőeljárás indult, és legalább 8696 ítélet született, köztük távollétében meghozott ítéletek is.
Az embereket megkínozzák, elszigetelik családjuktól, és nem biztosítanak számukra megfelelő egészségügyi ellátást. Legalább kilenc politikai fogoly halt meg őrizetben. Mások maradandó egészségkárosodással szabadultak. A rezsim újságírókat, ügyvédeket, tanárokat, orvosokat, munkásokat, egyházi személyeket, kulturális szereplőket és emberi jogi aktivistákat is célba vesz. Felszámolta a független szakszervezeteket és megszüntetett civil szervezeteket.
Az elmúlt hat évben több mint 2000 civil szervezet szűnt meg kényszerű bezárás vagy az elnyomás miatt bekövetkező önfelszámolás következtében. A határokon átnyúló elnyomás jelenségét is látjuk. A külföldön élő belaruszokat távollétükben lefolytatott perekkel, vagyonelkobzással és útleveleik visszavonásával sújtják, miközben a Belaruszban maradt hozzátartozóikra is nyomást gyakorolnak. A szeptember 16-án szabadon engedett 25 politikai fogoly családjaik és valamennyiünk számára óriási örömöt jelent. Hálás vagyok az Egyesült Államoknak, különösen John Coale különmegbízottnak azért a nehéz humanitárius munkáért, amely lehetővé tette a szabadon bocsátásukat.
A szabadon engedéseket azonban nem szabad összekeverni az elnyomás megszűnésével. Több száz ember továbbra is börtönben van, miközben újabb letartóztatások történnek. Véget kell vetnünk annak a körforgásnak, amelyben egyes túszokat szabadon engednek, hogy aztán mások kerüljenek a helyükre. 2024 júliusa, az első kegyelmek kezdete óta az emberi jogi szervezetek több mint 1000 embert ismertek el politikai fogolyként. Ez több, mint azok száma, akiket ugyanebben az időszakban kegyelemben részesítettek. Minden politikai foglyot szabadon kell engedni, meg kell szüntetni az újabb üldözéseket, és lehetővé kell tenni, hogy az emberek félelem nélkül maradhassanak Belaruszban, illetve hazatérhessenek.
– Hogyan romlott a helyzet a 2020-as elnökválasztás és az azt követő tüntetések óta?
– A 2020-as események békés demokratikus ébredést jelentettek. Beloruszok százezrei vonultak az utcákra, mert azt akarták, hogy számítsák meg a szavazataikat, és tartsák tiszteletben a méltóságukat. Nagyon különböző hátterű emberek álltak egymás mellé. A társadalmi összefogásnak olyan pillanata volt ez, amely örökre megváltoztatta a társadalmunkat. A rezsim hallgathatott volna az emberekre, és párbeszédet kezdeményezhetett volna. Ehelyett háborút indított a saját népe ellen.
Tömeges letartóztatások, kínzások és elbocsátások következtek. Független médiumokat zártak be vagy kényszerítettek külföldre. Civil szervezeteket számoltak fel. Ügyvédeket büntettek azért, mert védték ügyfeleiket. Beloruszok százezrei kényszerültek száműzetésbe. Már a 2020-as események emléke is kriminalizálva van. Embereket vesznek őrizetbe régi fényképek, békés kommentek vagy évekkel korábban adott kisebb adományok miatt. A rezsim ellenőrzi a telefonokat, figyeli a közösségi médiát és nyomást gyakorol a családokra. A következmények messze túlmutatnak az emberi jogokon. Belarusz komoly demográfiai válsággal néz szembe: a lakosság legalább nyolc százaléka már az országon kívül él, köztük aránytalanul sok olyan ember, aki a legaktívabb és legtermelékenyebb korosztályokhoz tartozik. Ez súlyos gazdasági válsághoz is hozzájárul. A belarusz gazdaságot jelenleg jelentős részben az orosz hadiipari megrendelések tartják életben.
Lukasenko Putyinnal együtt Oroszország Ukrajna elleni háborújának társtámogatójává, társhadviselőjévé vált. Az egyetlen ok, amiért nem küldte a belarusz hadsereget a háborúba, a belaruszok ellenállása és az volt, hogy nem akartak Ukrajna ellen harcolni két diktátor érdekeiért. A belarusz katonák egyszerűen megtagadhatták volna az ilyen parancsok végrehajtását, mert nem akartak részt venni ebben a háborúban. Lukasenko ugyanakkor teljes mértékben a Kreml rendelkezésére bocsátotta Belarusz területét és infrastruktúráját az Ukrajna elleni háborúhoz. A változás iránti vágy azonban nem tűnt el. A belaruszok továbbra is támogatják egymást, követik a független médiát, megőrzik nyelvüket és kultúrájukat, és a kockázatok ellenére is kapcsolatban maradnak egymással. A rezsim elfojtotta a látható tiltakozásokat, de nem tudta visszafordítani azt, ami a társadalmunkban történt.
– Milyen helyzetben van jelenleg a belarusz demokratikus ellenzék, és milyen eszközökkel rendelkezik?
– Nem egy normál politikai rendszerben működő ellenzék vagyunk. Nincsenek szabad választások, független bíróságok vagy jogi lehetőségek a nyílt politikai tevékenységre. Száműzetésből vagyunk kénytelenek dolgozni. Ennek ellenére megőriztük a demokratikus mozgalmat és intézményeket építettünk köré. Ide tartozik az Irodám, az Egyesült Átmeneti Kabinet, a Koordinációs Tanács, a politikai pártok, az emberi jogi szervezetek, a független média, a civil kezdeményezések és a világ különböző pontjain működő belarusz közösségek.
Nemzetközileg képviseljük a demokratikus Belaruszt, és kapcsolatot tartunk fenn kormányokkal, parlamentekkel és nemzetközi szervezetekkel. Támogatjuk a politikai foglyokat és családjaikat, segítjük a korábbi foglyokat és a száműzetésben élőket, védjük Belarusz érdekeit, és reformokat készítünk elő egy jövőbeli demokratikus átmenetre. Az országon belül élőkkel is kapcsolatban maradunk. Ezt azonban nagyon óvatosan kell tennünk, mert bármilyen kapcsolat demokratikus szervezetekkel veszélybe sodorhatja az érintetteket. Ennek ellenére a belaruszok továbbra is információkat osztanak meg egymással, támogatják a független médiát, és tudásukkal hozzájárulnak a jövőre vonatkozó tervekhez. Őszintének kell lennünk a korlátainkkal kapcsolatban is. Nem rendelkezünk területtel, állami költségvetéssel vagy a biztonsági struktúrák feletti ellenőrzéssel. Az elnyomás miatt a nyílt szerveződés az országon belül rendkívül veszélyes. Az erőnk ugyanakkor a legitimitásból, a nemzetközi támogatásból, a szakértelemből és abból a társadalomból fakad, amely már bizonyította, hogy változást akar. Lukasenko ellenőrzi az államot, de Belarusz nem az övé. Belarusz a belarusz embereké.
– Milyen politikai, diplomáciai és egyéb eszközök állnak az ellenzék rendelkezésére?
– Nincsenek tankjaink és állami erőforrásaink. A mi eszközeink a legitimitás, a nemzetközi jog, az információ és a szolidaritás. A diplomácia az egyik legfontosabb eszközünk. Napirenden tartjuk Belarusz ügyét a nemzetközi közösségben, és azért dolgozunk, hogy a demokratikus országok különbséget tegyenek a belarusz nép és a rezsim között. Fellépünk a politikai foglyokért, a nemzetközi elszámoltathatóságért, a civil társadalom támogatásáért és Belarusz egyértelmű európai perspektívájáért. A humanitárius diplomácia életeket menthet. Az Egyesült Államok megmutatta, hogy a diplomáciai kapcsolattartás segíthet emberek szabadon bocsátásában. Európának és az Egyesült Államoknak össze kell hangolnia erőfeszítéseit, mert a szerepük kiegészíti egymást.
Az amerikai diplomácia segíthet embereket kiszabadítani, míg a tartós európai szerepvállalás hozzájárulhat ahhoz, hogy megteremtsük az ország szabaddá válásának feltételeit. A szankciók szintén fontos eszközt jelentenek. Korlátozott és visszafordítható enyhítések alkalmazhatók, ha konkrét humanitárius eredményeket hoznak. A belarusz rezsimre nehezedő nyomásnak azonban addig fenn kell maradnia, amíg véget nem ér az elnyomás és meg nem kezdődik a rendszerszintű változás. Minden enyhítésnek feltételesnek, arányosnak és visszafordíthatónak kell lennie.
Az Oroszország háborújához, a katonai együttműködéshez és az európai biztonságot fenyegető lépésekhez kapcsolódó szankciók külön kérdést jelentenek. A politikai foglyok nem válhatnak olyan valutává, amellyel Lukasenko engedélyt vásárolhat arra, hogy továbbra is segítse Oroszország agresszióját. Az ENSZ-en, a Nemzetközi Büntetőbíróságon és a nemzeti elszámoltatási mechanizmusokon keresztül is dolgozunk. Azoknak, akik kínzásokért, erőszakos eltüntetésekért és más bűncselekményekért felelősek, tudniuk kell, hogy bizonyítékokat gyűjtenek, és a büntetlenség nem tarthat örökké. Egy másik alapvető eszköz a független média, a civil társadalom és a belarusz kultúra támogatása. A rezsim el akarja szigetelni a belaruszokat a megbízható információktól és Európától. Ezeket a kapcsolatokat életben kell tartanunk.
– Milyen tervei és stratégiája van az ellenzéknek a jövőre nézve? Mi teremtheti meg a politikai változás lehetőségét Fehéroroszországban?
– A stratégiánk nem az, hogy passzívan várjuk a rezsim összeomlását. Minden nap azon dolgozunk, hogy megőrizzük a népünket, megerősítsük a demokratikus intézményeket és felkészüljünk arra a pillanatra, amikor lehetőség nyílik a változásra. A közvetlen prioritásaink egyértelműek. Minden politikai foglyot szabadon kell engedni. Meg kell állítani az elnyomást és az újabb letartóztatásokat. A független médiának, a civil társadalomnak és a belarusz kultúrának fenn kell maradnia. Az országon belül és a száműzetésben élő belaruszoknak kapcsolatban kell maradniuk egymással és Európával.
Ezzel párhuzamosan készülünk a demokratikus átmenetre. Alkotmányos reformokra, szabad választásokra, igazságszolgáltatási reformra, gazdasági helyreállításra, önkormányzatiságra és a közigazgatás átalakítására vonatkozó terveket dolgozunk ki. Amikor eljön a lehetőség, Belarusznak már az első naptól kezdve megfelelően felkészült emberekre és hiteles intézményekre lesz szüksége. Senki sem tudja pontosan megjósolni, mi teremti majd meg ezt a lehetőséget. Bekövetkezhet Oroszországban bekövetkező változások, Ukrajna sikerei, a hatalmi elit megosztottsága, gazdasági nyomás, egy újabb társadalmi mobilizáció vagy ezek több tényezőjének együttes hatása miatt.
A diktatúrák gyakran stabilnak tűnnek egészen addig, amíg hirtelen meg nem változik a helyzet. A mi felelősségünk az, hogy még a lehetőség megjelenése előtt felkészüljünk. Békés átmenetet akarunk. Ennek része kell legyen a politikai foglyok szabadon bocsátása és rehabilitációja, az elnyomás megszüntetése, valódi nemzeti párbeszéd és szabad, tisztességes választások. Igazságszolgáltatást akarunk független bíróságokon keresztül, nem bosszút. A változásnak végső soron a belaruszoktól kell jönnie. A nemzetközi partnerek nem hozhatják meg helyettünk ezt a döntést, de segíthetnek abban, hogy Moszkva ne akadályozhassa meg a belaruszokat saját döntésük meghozatalában.
– Milyen szerepet játszik Oroszország a Lukasenko-rendszer fenntartásában, és hogyan befolyásolhatják az oroszországi fejlemények Belarusz és a demokratikus változás kilátásait?
– Oroszország támogatása döntő volt Lukasenko túlélésében 2020 után. A Kreml politikai támogatást, gazdasági segítséget, propagandatámogatást és biztonsági együttműködést biztosított, amikor a rezsim a leggyengébb volt. Ennek Belarusz szuverenitása volt az ára. Lukasenko egyre inkább Moszkvától tette függővé országunkat, hogy megőrizhesse saját hatalmát. Oroszország ma Belarusz területét, infrastruktúráját, hadiipari kapacitásait és logisztikai lehetőségeit használja stratégiai céljaihoz és az Ukrajna elleni háborújához.
Ez a kapcsolat mélyen egyenlőtlen. Lukasenko megpróbálhatja független szereplőként bemutatni magát, de a mozgástere jelentősen beszűkült. A Kreml Belaruszt katonai platformként és saját érdekszférájának részeként kezeli. Egy sikeres demokratikus Belarusztól is tart, mert az azt bizonyítaná, hogy a diktatúra nem elkerülhetetlen a régióban. Belarusz azonban nem Oroszország, és a belaruszok nem azonosak Lukasenkóval. Népünk nem támogatja Oroszország háborúját, és nem osztja a Kreml imperialista törekvéseit. 2020-ban a belaruszok megmutatták, hogy békés, demokratikus és szuverén európai országban szeretnének élni.
Az oroszországi fejlemények elkerülhetetlenül hatással lesznek Belaruszra. Egy meggyengült Oroszországnak kevesebb erőforrása lenne Lukasenko támogatására vagy arra, hogy beavatkozzon egy demokratikus változás ellen. Ukrajna sikere ezért nemcsak azért fontos, mert Ukrajna igazságot akar szolgáltatni és meg akarja védeni saját területét az agresszióval szemben, hanem gyakorlati szempontból Belarusz számára is. Csökkentené az orosz imperializmus befolyását a térségben és gyengítené Oroszországot, így nagyobb lehetőséget teremtene a belarusz nép számára Lukasenko rendszerének meghaladására.
Hadd ismételjem meg: Oroszország nélkül Lukasenko már 2020-ban elveszítette volna a hatalmát. Ha megszűnik az orosz támogatás, a rendszere nagyon gyorsan összeomlik.
Ugyanakkor nem várhatunk egyszerűen arra, hogy Oroszország megváltozzon. Belarusznak saját társadalma, identitása és demokratikus mozgalma van. A jövőnk nem függhet a Kremlben meghozott döntésektől. Az Oroszországban bekövetkező bármilyen instabilitás lehetőségeket teremthet, ugyanakkor komoly kockázatokkal is járhat. Európának készen kell állnia arra, hogy támogassa Belarusz szuverenitását és a békés demokratikus átmenetet. Egy szabad Belarusz többé nem szolgálna az orosz agresszió bázisaként, hanem megbízható szomszéddá és az európai biztonság hozzájárulójává válhatna. Nem akarjuk, hogy országunk fenyegetések forrása legyen. Azt akarjuk, hogy Belarusz a biztonságot erősítse. Belarusz jövőjét a belaruszoknak kell eldönteniük, nem Moszkvának. Magyarország és más közép-európai országok saját történelmükből tudják, miért fontos ez az elv.