Szvjatlana Cihanouszkaja: A diktatúrák stabilnak tűnhetnek, aztán hirtelen minden megváltozik

– Milyen tervei és stratégiája van az ellenzéknek a jövőre nézve? Mi teremtheti meg a politikai változás lehetőségét Fehéroroszországban?

– A stratégiánk nem az, hogy passzívan várjuk a rezsim összeomlását. Minden nap azon dolgozunk, hogy megőrizzük a népünket, megerősítsük a demokratikus intézményeket és felkészüljünk arra a pillanatra, amikor lehetőség nyílik a változásra. A közvetlen prioritásaink egyértelműek. Minden politikai foglyot szabadon kell engedni. Meg kell állítani az elnyomást és az újabb letartóztatásokat. A független médiának, a civil társadalomnak és a belarusz kultúrának fenn kell maradnia. Az országon belül és a száműzetésben élő belaruszoknak kapcsolatban kell maradniuk egymással és Európával.

Ezzel párhuzamosan készülünk a demokratikus átmenetre. Alkotmányos reformokra, szabad választásokra, igazságszolgáltatási reformra, gazdasági helyreállításra, önkormányzatiságra és a közigazgatás átalakítására vonatkozó terveket dolgozunk ki. Amikor eljön a lehetőség, Belarusznak már az első naptól kezdve megfelelően felkészült emberekre és hiteles intézményekre lesz szüksége. Senki sem tudja pontosan megjósolni, mi teremti majd meg ezt a lehetőséget. Bekövetkezhet Oroszországban bekövetkező változások, Ukrajna sikerei, a hatalmi elit megosztottsága, gazdasági nyomás, egy újabb társadalmi mobilizáció vagy ezek több tényezőjének együttes hatása miatt.

A diktatúrák gyakran stabilnak tűnnek egészen addig, amíg hirtelen meg nem változik a helyzet. A mi felelősségünk az, hogy még a lehetőség megjelenése előtt felkészüljünk. Békés átmenetet akarunk. Ennek része kell legyen a politikai foglyok szabadon bocsátása és rehabilitációja, az elnyomás megszüntetése, valódi nemzeti párbeszéd és szabad, tisztességes választások. Igazságszolgáltatást akarunk független bíróságokon keresztül, nem bosszút. A változásnak végső soron a belaruszoktól kell jönnie. A nemzetközi partnerek nem hozhatják meg helyettünk ezt a döntést, de segíthetnek abban, hogy Moszkva ne akadályozhassa meg a belaruszokat saját döntésük meghozatalában.

– Milyen szerepet játszik Oroszország a Lukasenko-rendszer fenntartásában, és hogyan befolyásolhatják az oroszországi fejlemények Belarusz és a demokratikus változás kilátásait?

– Oroszország támogatása döntő volt Lukasenko túlélésében 2020 után. A Kreml politikai támogatást, gazdasági segítséget, propagandatámogatást és biztonsági együttműködést biztosított, amikor a rezsim a leggyengébb volt. Ennek Belarusz szuverenitása volt az ára. Lukasenko egyre inkább Moszkvától tette függővé országunkat, hogy megőrizhesse saját hatalmát. Oroszország ma Belarusz területét, infrastruktúráját, hadiipari kapacitásait és logisztikai lehetőségeit használja stratégiai céljaihoz és az Ukrajna elleni háborújához.

Ez a kapcsolat mélyen egyenlőtlen. Lukasenko megpróbálhatja független szereplőként bemutatni magát, de a mozgástere jelentősen beszűkült. A Kreml Belaruszt katonai platformként és saját érdekszférájának részeként kezeli. Egy sikeres demokratikus Belarusztól is tart, mert az azt bizonyítaná, hogy a diktatúra nem elkerülhetetlen a régióban. Belarusz azonban nem Oroszország, és a belaruszok nem azonosak Lukasenkóval. Népünk nem támogatja Oroszország háborúját, és nem osztja a Kreml imperialista törekvéseit. 2020-ban a belaruszok megmutatták, hogy békés, demokratikus és szuverén európai országban szeretnének élni.

Az oroszországi fejlemények elkerülhetetlenül hatással lesznek Belaruszra. Egy meggyengült Oroszországnak kevesebb erőforrása lenne Lukasenko támogatására vagy arra, hogy beavatkozzon egy demokratikus változás ellen. Ukrajna sikere ezért nemcsak azért fontos, mert Ukrajna igazságot akar szolgáltatni és meg akarja védeni saját területét az agresszióval szemben, hanem gyakorlati szempontból Belarusz számára is. Csökkentené az orosz imperializmus befolyását a térségben és gyengítené Oroszországot, így nagyobb lehetőséget teremtene a belarusz nép számára Lukasenko rendszerének meghaladására.

Hadd ismételjem meg: Oroszország nélkül Lukasenko már 2020-ban elveszítette volna a hatalmát. Ha megszűnik az orosz támogatás, a rendszere nagyon gyorsan összeomlik.

Ugyanakkor nem várhatunk egyszerűen arra, hogy Oroszország megváltozzon. Belarusznak saját társadalma, identitása és demokratikus mozgalma van. A jövőnk nem függhet a Kremlben meghozott döntésektől. Az Oroszországban bekövetkező bármilyen instabilitás lehetőségeket teremthet, ugyanakkor komoly kockázatokkal is járhat. Európának készen kell állnia arra, hogy támogassa Belarusz szuverenitását és a békés demokratikus átmenetet. Egy szabad Belarusz többé nem szolgálna az orosz agresszió bázisaként, hanem megbízható szomszéddá és az európai biztonság hozzájárulójává válhatna. Nem akarjuk, hogy országunk fenyegetések forrása legyen. Azt akarjuk, hogy Belarusz a biztonságot erősítse. Belarusz jövőjét a belaruszoknak kell eldönteniük, nem Moszkvának. Magyarország és más közép-európai országok saját történelmükből tudják, miért fontos ez az elv.