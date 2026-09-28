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benjámin netanjahu

Titkos találkozóra utazott Netanjahu – kényes ügy kerülhetett szóba

33 perce
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Fontos egyeztetésre utazott az izraeli miniszterelnök Abu-Dzabiba, az Egyesült Arab Emírségek fővárosába. Benjámin Netanjahu Mohamed bin Zájid al-Nahjannal tárgyalt, és a megbeszélésen szóba kerülhetett az október 7-i Hamász-támadást megelőző állítólagos figyelmeztetés ügye is.
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benjámin netanjahuegyesült arab emírségekizraeltalálkozóminiszterelnök
  • Kivel egyeztetett Izrael miniszterelnöke?
  • Miről tárgyalhatott Benjámin Netanjahu?
  • Hol és miért tartották titokban a találkozót?

Benjámin Netanjahu titokban Abu-Dzabiba utazott, ahol Mohamed bin Zájiddal, az Egyesült Arab Emírségek elnökével találkozott. Az izraeli miniszterelnök útját hivatalosan egyik fél sem jelentette be, a megbeszélés hátterében pedig egy különösen kényes ügy is állhatott – számolt be a Times of Israel.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök
Fotó: RONEN ZVULUN / POOL

Előre figyelmeztethették Benjámin Netanjahut

Az lap szerint Netanjahu magángéppel érkezett Abu-Dzabiba, ahol mintegy négy órát töltött. Az izraeli miniszterelnöki hivatal, az emírségi külügyminisztérium és az Egyesült Arab Emírségek izraeli nagykövetsége sem kommentálta azonnal a találkozóról szóló értesüléseket.

A titkos egyeztetés különösen azért keltett figyelmet, mert Izraelben komoly vita alakult ki a napokban. A Haaretz azt állította, hogy Mohamed bin Zájid már másfél héttel a 2023. október 7-i Hamász-támadás előtt figyelmeztette Netanjahut arra, hogy a palesztin terrorszervezet nagyszabású akcióra készülhet. A lap szerint ez az információ később nem jutott el sem az izraeli hírszerzéshez, sem a hadsereghez.

Netanjahu tagadja, hogy előre figyelmeztették volna

Benjámin Netanjahu visszautasította a beszámolót, és jogi lépéseket is kilátásba helyezett a Haaretz ellen. Az izraeli ellenzék eközben továbbra is a miniszterelnök felelősségét hangsúlyozza az október 7-i támadást megelőző biztonsági kudarcok miatt.

Az Egyesült Arab Emírségek nem kommentálta érdemben a figyelmeztetésről szóló állításokat, de korábban közölte, hogy Izraellel 2020 óta közvetlen és nyílt kapcsolatokat tart fenn.

 

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