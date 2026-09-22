Berlinben még a bűnözők is ünnepelték a baloldal sikerét

Issa Remmo neve feltehetőleg kevés embernek mond bármit, azonban a feltételezések szerint a férfi vezeti a Remmo klán névre keresztelt bűnszervezetet. Remmo pedig vasárnap benézett a Die Linke Berlinben tartott választási bulijára, ahová a jelek szerint elkísérte Ibrahim Ibrahim, az Egyesült Palesztin Nemzeti Bizottság nevű terrorszervezet európai aktivistája.

Berlinben nem várt figurák is feltűntek a Die Linke eredményváró buliján

Fotó: EMMANUELE CONTINI / NurPhoto

A közösségi médiában éles vita bontakozott ki, miután a fotók tanulsága szerint a fővárosi választási bulin a két férfi is feltűnt. A sajtóban megjelent képeken Ibrahim együtt pózolt a buliban Ferat Kocakkal, a Der Linke parlamenti képviselőjével és azzal a Vanessa Emdével, aki szélsőségesen Izrael-ellenes, az ország létezéshez való jogát tagadó kampánnyal jutott be a berlini közgyűlésbe. A párt természetesen azonnal kármentesítésbe kezdett és jelezte, hogy sem Remmo, sem pedig Ibrahim nem szerepelt a meghívottak között.

Elif Eralp, a párt berlini listavezetője már a győzelem éjszakáján is arról beszélt, hogy nincs közük a szervezett bűnözéshez és a terrorizmushoz. Bjoern Tielebein, a párt egyik területi illetékese pedig jelezte, hogy a két érintett nem a párt szövetségese.

A német közvélemény azonban abszolút megosztott a kérdést illetően. Az internetes fórumokon hamar terjedni kezdett a hír Remmo és Ibrahim megjelenéséről. Issa Remmo kapcsán többen is arról írtak, hogy lényegében nyílt titok, hogy a férfi vezeti a Remmo klánt, amelyet fegyveres rablással, zsarolással és gyilkossággal is összefüggésbe hoztak már. 2018. július 13-án a rendőrök 77 ingatlant kutattak át Berlinben és Brandenburgban, amelyeket a szervezethez kötöttek. Az akcióban több nagyértékű terepjárót és 9,3 millió euró értékű vagyont koboztak el.

Ibrahim Ibrahim azonban még ennél is radikálisabb, hiszen a férfi már több alkalommal nyilvánosan éltette, valamint „rendíthetetlen vezetőként” és „mártír hősként” jellemezte a Hamász korábbi vezetőjét, Jahja Szinvárt. Az általa képviselt szervezetet pedig még az Európai Unió is terrorszervezetként tartja nyilván.

A kommentelők egy része igyekezett menteni a menthetőt és hangsúlyozták, hogy egyik férfi sem volt meghívva, a nyilvános események vendégeiért pedig nem terhelheti felelősség a pártot. Mások szerint ugyanakkor egyértelmű, hogy Remmo és Ibrahim is örülhet a Die Linke sikerének, amely többek között a rendőri jelenlét csökkentésével és alternatív, bűnmegelőzési módszerek bevezetésével kampányolt, ráadásul az Izrael elleni politikájából sem csinál titkot. Habár belső ellentétek vannak ebben a kérdésben, azonban a nyáron tartott kongresszuson a párt népírtásnak minősítette a gázai műveleteket.