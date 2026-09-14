Hajszálon múlt a tragédia – Boris Johnson vonata mögött csapott le az orosz drón

Drónveszély miatt kellett felgyorsítani Boris Johnson vonatát, hogy elérje a lengyel határt – írja a Daily Mail. A volt brit miniszterelnök már Lengyelországban volt, amikor egy másik szerelvényt orosz dróntalálat ért az ukrajnai Jahodin állomásán. Boris Johnson a kijevi YES biztonsági konferenciáról tartott hazafelé. A brit lap szerint különvonata szeptember 13-án reggel 7 óra 42 perckor lépte át a határt. A támadás 9 óra 28 perckor történt, ekkor a politikus már a varsói repülőtér felé tartott.

A képen Boris Johnson, vot brit miniszterelnök)Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai

Az eltalált vonat utasait az Al Jazeera beszámolója szerint 15 perccel a becsapódás előtt szólították fel az evakuálásra. A szerelvényt sikerült kiüríteni, senki sem sérült meg.