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boris johnson

Hajszálon múlt a tragédia – Boris Johnson vonata mögött csapott le az orosz drón

8 perce
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Ukrajnából tartott hazafelé a volt brit miniszterelnök, amikor drónveszély miatt felgyorsították a vonatát. Boris Johnson már átjutott Lengyelországba, amikor egy orosz drón eltalált egy másik szerelvényt a határ közelében. Hatalmas a felháborodás!
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Drónveszély miatt kellett felgyorsítani Boris Johnson vonatát, hogy elérje a lengyel határt – írja a Daily Mail. A volt brit miniszterelnök már Lengyelországban volt, amikor egy másik szerelvényt orosz dróntalálat ért az ukrajnai Jahodin állomásán. Boris Johnson a kijevi YES biztonsági konferenciáról tartott hazafelé. A brit lap szerint különvonata szeptember 13-án reggel 7 óra 42 perckor lépte át a határt. A támadás 9 óra 28 perckor történt, ekkor a politikus már a varsói repülőtér felé tartott.

In this handout photograph taken on February 26, 2026 and released on April 11, 2026 by the press service of the 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces, former Britain's prime minister Boris Johnson visits Orikhiv district of Zaporizhzhia region, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Andriy Andriyenko / 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ANDRIY ANDRIYENKO / 65TH MECANIZED BRIGADE OF UKRAINE ARMED FORCES" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A képen Boris Johnson, vot brit miniszterelnök)Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai

Az eltalált vonat utasait az Al Jazeera beszámolója szerint 15 perccel a becsapódás előtt szólították fel az evakuálásra. A szerelvényt sikerült kiüríteni, senki sem sérült meg.

Boris Johnson Putyint bírálta a dróntámadás után

A Meduza által idézett Spiegel szerint Johnson mellett Günther Sautter, a német kancellár egyik közeli tanácsadója is a különvonaton utazott. Beszámolójuk szerint a szerelvény megállt, és a személyzet megkezdte az utasok felkészítését az evakuálásra. A riasztást később lefújták, a vonat továbbhaladt.

Boris Johnson az X-en ítélte el a történteket. Azt írta, nem érti, milyen „torz logika” vezette Putyint egy álló mozdony megtámadásához. Hangsúlyozta, az ukránok naponta szenvednek el hasonló támadásokat a polgári vasúton is. Ukrajna légvédelmének megerősítését sürgette, és azt szorgalmazta, hogy a befagyasztott orosz vagyont adják át Kijevnek.

 

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