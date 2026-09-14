Hajszálon múlt a tragédia – Boris Johnson vonata mögött csapott le az orosz drón

Drónveszély miatt kellett felgyorsítani Boris Johnson vonatát, hogy elérje a lengyel határt – írja a Daily Mail. A volt brit miniszterelnök már Lengyelországban volt, amikor egy másik szerelvényt orosz dróntalálat ért az ukrajnai Jahodin állomásán. Boris Johnson a kijevi YES biztonsági konferenciáról tartott hazafelé. A brit lap szerint különvonata szeptember 13-án reggel 7 óra 42 perckor lépte át a határt. A támadás 9 óra 28 perckor történt, ekkor a politikus már a varsói repülőtér felé tartott.
Az eltalált vonat utasait az Al Jazeera beszámolója szerint 15 perccel a becsapódás előtt szólították fel az evakuálásra. A szerelvényt sikerült kiüríteni, senki sem sérült meg.
Boris Johnson Putyint bírálta a dróntámadás után
A Meduza által idézett Spiegel szerint Johnson mellett Günther Sautter, a német kancellár egyik közeli tanácsadója is a különvonaton utazott. Beszámolójuk szerint a szerelvény megállt, és a személyzet megkezdte az utasok felkészítését az evakuálásra. A riasztást később lefújták, a vonat továbbhaladt.
Boris Johnson az X-en ítélte el a történteket. Azt írta, nem érti, milyen „torz logika” vezette Putyint egy álló mozdony megtámadásához. Hangsúlyozta, az ukránok naponta szenvednek el hasonló támadásokat a polgári vasúton is. Ukrajna légvédelmének megerősítését sürgette, és azt szorgalmazta, hogy a befagyasztott orosz vagyont adják át Kijevnek.