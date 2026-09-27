Brüsszel figyelmeztette a tagállamokat: ne használjanak annyi gázt és áramot

A Politico által megszerzett levélben a gáz és az áram iránti keresletet csökkentését irányozták elő. Brüsszel szerint a mostani helyzet kihívást jelent, ugyanakkor ellátási nehézségek az Európai Bizottság szerint nincsenek.

Brüsszel szerint nincs ok a pánikra, de el kell kezdeni csökkenteni a fogyasztást

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Brüsszel nyugtat, de a számok mást mutatnak

Habár a levélben igyekeznek megnyugtatni minden vezetőt, hogy a helyzet nem kritikus, azonban a számok másról árulkodnak. A gáztározó szintek jelenleg a kapacitás 68 százalékán állnak Európában, ami jóval a 2021-es év azonos időszakában mért 71 százalék alatt van. Ráadásul az Irán az Egyesült Államok közötti konfliktus nem látszik rendeződni, ez pedig a Hormuzi-szoros helyzetét és végső soron a globális energiaellátást is bizonytalanná teszi.

Az Európai Bizottság friss levele mindenképp figyelmet érdemel tehát, hiszen habár már hónapok óta nyilvánvaló, hogy a gáztározók feltöltése kihívást jelent, Brüsszel azonban a lakosok megregulázásával akarja eltakarni saját inkompetenciáját.

Az EU alapcélja, hogy november elejére a gáztárolók 90 százalékra legyenek feltöltve, ez azonban távolinak tűnik. Jorgensen levelében ezért azt javasolta a fővárosoknak, hogy korlátozzák a fogyasztást, ezzel csökkentve az árat és a keresletet. Az egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen intézkedéseket várnak el ennek keretében.

A biztos ugyanakkor levelében ideiglenes és célzott árszabályozó intézkedéseket említ, amelyek a lehető legrövidebb ideig vannak érvényben, azonban hozzájárulnak a kereslet csökkentéséhez.

Az Európai Unió egyébként már a korábbi években is ellátási nehézségekkel küzdött, miután az orosz–ukrán háború kirobbanása után Brüsszel száműzte az orosz energiahordozókat a kontinensről. Az ideológiai döntés azonban drágulással járt, miután az EU országai közel sem voltak felkészülve, hogy energiaigényüket más forrásokból fedezzék.