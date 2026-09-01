Ceuta miatt még mindig feszült a helyzet, Róma és Madrid egymásra mutogat

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter felhívta spanyol kollégáját, Fernando Grande-Marlaskát, és jelezte, hogy Róma tovább kíván lépni a szabad mozgást korlátozásának felfüggesztésébe és meg akarja hosszabbítani az intézkedést. Az olasz kormány azután rendelte el az intézkedést, miután Ceutában az első becslések szerint mintegy ötvenezer illegális bevándorló tört be. Később kiderült, a közösségi médiában elterjedt a hír, hogy a spanyol kormány megnyitotta a határokat.

A történtek az egyik legsúlyosabb migráns válság volt a kontinensen az elmúlt években, több ország pedig a spanyol kormány felelősségét firtatta, miután Pedro Sánchez kormánya nemrég több mint fél millió migránst legalizált.

Sánchez nemrég arról beszélt, hogy a Ceutában kialakult helyzetet a kormány megfelelően kezelte, azonban az EU-s országok nem mutattak elég szolidaritást. Ezzel párhuzamosan pedig a spanyol miniszterelnök azt állította, hogy orosz és izraeli hálózatok terjesztették a nyílt határról szóló hírek. A legtöbb tagország szerint azonban Madridnak igenis felelőssége van a kialakult helyzet kapcsán.

Róma az elsők között ítélte el a történteket, ami után a határellenőrzés visszavezetése mellett döntött, amely azonban fájdalmas pont Madrid számára. Az Európai Bizottság jelenleg az olasz kormány által egy hónappal ezelőtt hozott intézkedés indokoltságát és arányosságát értékeli. Róma ugyanakkor a meghosszabbított intézkedés kapcsán ismét összetűzésbe került Madriddal, miután Olaszország a döntés indoklásaként az kiváltó okok fennállását nevezte meg.