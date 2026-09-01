Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Augusztusi fagy

A nyár utolsó napján köszöntött be a tél a szomszédban: több centis jégtakaró borította be az utakat

Spanyolország

Ceuta miatt még mindig feszült a helyzet, Róma és Madrid egymásra mutogat

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Madrid és Róma között továbbra is feszült a helyzet a spanyol autonóm városban történt migráns krízis után. Ceuta kapcsán Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szélsőséges izraeli és orosz álhírterjesztő hálózatokról beszélt, Róma eközben jelezte, hogy marad a határellenőrzés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SpanyolországOlaszországCeuta

A spanyol miniszterelnök továbbra is kitart amellett, hogy az országban történt migráns krízis nem a spanyol kormány megengedő politikájának az eredménye. Ceuta városában ugyan azóta már javult a helyzet, azonban Olaszország továbbra is fenntartja a határellenőrzést. 

Ceuta városában még most sem állt helyre teljesen a rend, Róma pedig meghosszabbította a határellenőrzést
Ceuta városában még most sem állt helyre teljesen a rend, Róma pedig meghosszabbította a határellenőrzést 
Fotó: ANTONIO SEMPERE / AFP
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Galéria: Humanitárius válság: Spanyolországra egyre nagyobb nyomás nehezedik
1/18
Sokan töltötték az éjszakát a Loma Colmenar környékén, annak ellenére, hogy a Nemzeti Rendőrség beavatkozott, miután több száz maghreb-i migráns tömegesen próbált bejutni a városba

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter felhívta spanyol kollégáját, Fernando Grande-Marlaskát, és jelezte, hogy Róma tovább kíván lépni a szabad mozgást korlátozásának felfüggesztésébe és meg akarja hosszabbítani az intézkedést. Az olasz kormány azután rendelte el az intézkedést, miután Ceutában az első becslések szerint mintegy ötvenezer illegális bevándorló tört be. Később kiderült, a közösségi médiában elterjedt a hír, hogy a spanyol kormány megnyitotta a határokat. 

A történtek az egyik legsúlyosabb migráns válság volt a kontinensen az elmúlt években, több ország pedig a spanyol kormány felelősségét firtatta, miután Pedro Sánchez kormánya nemrég több mint fél millió migránst legalizált. 

Sánchez nemrég arról beszélt, hogy a Ceutában kialakult helyzetet a kormány megfelelően kezelte, azonban az EU-s országok nem mutattak elég szolidaritást. Ezzel párhuzamosan pedig a spanyol miniszterelnök azt állította, hogy orosz és izraeli hálózatok terjesztették a nyílt határról szóló hírek. A legtöbb tagország szerint azonban Madridnak igenis felelőssége van a kialakult helyzet kapcsán. 

Róma az elsők között ítélte el a történteket, ami után a határellenőrzés visszavezetése mellett döntött, amely azonban fájdalmas pont Madrid számára. Az Európai Bizottság jelenleg az olasz kormány által egy hónappal ezelőtt hozott intézkedés indokoltságát és arányosságát értékeli. Róma ugyanakkor a meghosszabbított intézkedés kapcsán ismét összetűzésbe került Madriddal, miután Olaszország a döntés indoklásaként az kiváltó okok fennállását nevezte meg. 

A kezdeti kaotikus állapotok már enyhültek Ceutában, azonban a hírek szerint folyamatosan érkeznek kisebb nagyobb migráns csoportok, akikkel már a rendőröknek is össze kellett csapnia. Az egyik ilyen alaklom során pedig figyelmeztető lövések is dördültek. Ezek alapján azonban Róma hosszabbítása több mint indokolt lehet. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!