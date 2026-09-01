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ceuta

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Spanyolországra a ceutai migránsválság miatt

39 perce
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Továbbra is komoly humanitárius, biztonsági és politikai problémát jelent a Ceutában kialakult helyzet. Bár a júliusi határsértés után a legtöbb migráns visszavonult, több százan még mindig a város partjain élnek.
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ceutamarokkómigrációs válság

Mint azt korábban megírtuk, július végén súlyos migrációs válság alakult ki Ceutában, amikor több tízezer migráns próbált Marokkóból bejutni a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai exklávéba. Bár a legtöbb illegális bevándorló visszavonult, rengetegen még mindig a város partjain táboroznak.

Továbbra is rengeteg migráns van Ceuta partjain.
Továbbra is rengeteg migráns van Ceuta partjain. Fotó: Marcos Moreno/ZUMA Press/Northfoto

Továbbra is komoly problémát jelent a Ceutában kialakult helyzet

Július 30-án a Ceuta határánál kialakult kaotikus helyzet miatt a spanyol hatóságoknak jelentősen meg kellett erősíteniük a biztonságot, és katonákat is vezényeltek a térségbe. A befogadóközpontok gyorsan megteltek, miközben az átkelési kísérletek során sokan életüket vesztették. A hatóságok később több tucat holttestet emeltek ki a tengerből, az áldozatok száma pedig meghaladta a nyolcvanat.

A válság hátterében többek között egy spanyol bírósági döntés állt, amely szerint a Ceuta vagy Melilla felé tartó, tengeren feltartóztatott migránsokat nem lehetett automatikusan visszaküldeni Marokkóba. A helyzetre reagálva Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök határozott fellépést ígért, és kijelentette, hogy az illegálisan érkezőket a lehető leghamarabb visszaküldik Marokkóba.

A történtek hamar nemzetközi konfliktussá váltak. Olaszország egy időre visszaállította a Spanyolországból érkezők ellenőrzését a repülőtereken és kikötőkben, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig rendkívüli intézkedéseket helyezett kilátásba, köztük az ország schengeni tagságának felfüggesztését.

Később kiderült, hogy a tömeges határátlépést a közösségi médiában is szervezhették. A Meta öt Facebook-csoportot törölt, amelyeknek együttesen több mint 230 ezer tagja volt, és amelyekben a gyanú szerint részletesen készítették elő a Ceuta elleni tömeges átkelést. Az Európai Bizottság ezért a Metával és a TikTokkal együttműködve igyekezett megakadályozni, hogy hamis hírek és félrevezető információk további migránsokat ösztönözzenek az átkelésre.

Mindeközben több ezer ceutai lakos vonult az utcára augusztus 9-én, és azonnali, határozott fellépést követeltek a spanyol kormánytól és az európai intézményektől a migrációs válság rendezésére.

Bár a migránsok többsége később visszatért Marokkóba, több ezren Ceutában maradtak. A város egyik strandján rögtönzött menedékhelyek és kunyhók épültek kartonból, botokból és pálmalevelekből. A kialakult helyzet továbbra is komoly humanitárius, biztonsági és politikai problémát jelent.

A Reuters szerint Spanyolország múlt hét pénteken segítséget kért az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségtől (Frontex) az észak-afrikai Ceuta enkávéban tartózkodó migránsok regisztrációjához és azonosításához. A hatóságok közlése szerint 5 000 - 8 000 illegális bevándorló maradt a városban, miután július 30-án legalább 72 000-en keltek át Marokkóból.

Az alábbi képre kattintva megnézheted a Ceutában uralkodó válságos helyzetet:

Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
Ceuta, Spanyolország, Afrika, migráció, migránsok, Marokkó
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