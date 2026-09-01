Egyre nagyobb nyomás nehezedik Spanyolországra a ceutai migránsválság miatt

Mint azt korábban megírtuk, július végén súlyos migrációs válság alakult ki Ceutában, amikor több tízezer migráns próbált Marokkóból bejutni a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai exklávéba. Bár a legtöbb illegális bevándorló visszavonult, rengetegen még mindig a város partjain táboroznak.

Továbbra is rengeteg migráns van Ceuta partjain. Fotó: Marcos Moreno/ZUMA Press/Northfoto

Továbbra is komoly problémát jelent a Ceutában kialakult helyzet

Július 30-án a Ceuta határánál kialakult kaotikus helyzet miatt a spanyol hatóságoknak jelentősen meg kellett erősíteniük a biztonságot, és katonákat is vezényeltek a térségbe. A befogadóközpontok gyorsan megteltek, miközben az átkelési kísérletek során sokan életüket vesztették. A hatóságok később több tucat holttestet emeltek ki a tengerből, az áldozatok száma pedig meghaladta a nyolcvanat.

A válság hátterében többek között egy spanyol bírósági döntés állt, amely szerint a Ceuta vagy Melilla felé tartó, tengeren feltartóztatott migránsokat nem lehetett automatikusan visszaküldeni Marokkóba. A helyzetre reagálva Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök határozott fellépést ígért, és kijelentette, hogy az illegálisan érkezőket a lehető leghamarabb visszaküldik Marokkóba.

A történtek hamar nemzetközi konfliktussá váltak. Olaszország egy időre visszaállította a Spanyolországból érkezők ellenőrzését a repülőtereken és kikötőkben, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig rendkívüli intézkedéseket helyezett kilátásba, köztük az ország schengeni tagságának felfüggesztését.

Később kiderült, hogy a tömeges határátlépést a közösségi médiában is szervezhették. A Meta öt Facebook-csoportot törölt, amelyeknek együttesen több mint 230 ezer tagja volt, és amelyekben a gyanú szerint részletesen készítették elő a Ceuta elleni tömeges átkelést. Az Európai Bizottság ezért a Metával és a TikTokkal együttműködve igyekezett megakadályozni, hogy hamis hírek és félrevezető információk további migránsokat ösztönözzenek az átkelésre.

Mindeközben több ezer ceutai lakos vonult az utcára augusztus 9-én, és azonnali, határozott fellépést követeltek a spanyol kormánytól és az európai intézményektől a migrációs válság rendezésére.