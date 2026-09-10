Egy éve gyilkolták meg Charlie Kirköt

Charlie Kirk 2025. szeptember 10-én éppen azt csinálta, amivel országosan ismertté vált: egyetemistákkal vitázott. A Utah Valley University szabadtéri rendezvényén több ezer ember előtt ült a színpadon, amikor egyetlen lövés a nyakán találta. A 31 éves aktivistát kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét. A merénylet pillanatok alatt az amerikai politikai erőszak egyik legmegrázóbb esetévé vált, Kirk haláláról pedig Donald Trump jelentette be, hogy közeli politikai szövetségese életét vesztette.

Charlie Kirk halála után jobboldali mozgalma tovább él (Fotó: AFP/Getty Images North America/Joe Raedle)

Már 18 évesen saját konzervatív mozgalmat alapított Charlie Kirk

Charlie Kirk 1993-ban született, és a Chicago közelében fekvő Prospect Heights jómódú külvárosában nőtt fel. Apja építész, édesanyja pénzügyi területen dolgozott. Rövid ideig egy illinois-i közösségi főiskolára járt, diplomát azonban nem szerzett, mert inkább teljesen a politikai aktivizmusnak szentelte magát.

Korábban az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb katonai akadémiájára, a West Pointra is jelentkezett, de nem vették fel. Később gyakran viccelődött azzal, hogy

diploma nélkül vitázik egyetemistákkal és professzorokkal.

Mindössze 18 éves volt, amikor 2012-ben társalapítóként létrehozta a Turning Point USA-t. A szervezet célja az volt, hogy az amerikai egyetemeken és főiskolákon terjessze a konzervatív eszméket, illetve olyan közösséget építsen a fiatal jobboldaliaknak, amely képes ellensúlyozni az amerikai felsőoktatásban erős liberális politikai kultúrát.