Kemény üzenetet vitt Moszkvába a CIA igazgatója – titkos egyeztetéseket folytatott az orosz kémfőnökkel

Korábban megírtuk, hogy John Ratcliffe augusztus végén előre be nem jelentett látogatást tett Moszkvában. A CIA igazgatójának útjáról akkor többféle feltételezés is napvilágot látott: felmerült, hogy a NATO-tagállamok elleni esetleges orosz fellépéstől óvta Moszkvát, de a háború lezárása és Irán is szóba kerülhetett.

John Ratcliffe, a CIA igazgatója a háború lezárását sürgethette Moszkvában. Putyin eredetileg találkozott volna vele, később azonban lefújták a megbeszélést (Vlagyimir Putyin orosz elnök)

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

A Meduza az Axios beszámolója alapján most azt írja, Ratcliffe azért érkezett az orosz fővárosba, hogy a háború mielőbbi befejezéséről szóló megállapodást sürgessen. Egy, a Kremlhez közel álló forrás szerint az amerikai hírszerzés vezetője úgy ítélte meg, hogy Oroszország katonai és gazdasági helyzete romlik, ezért Moszkvának most kedvezőbb lenne megállapodnia.

Putyin végül nem fogadta a CIA igazgatóját

Ratcliffe moszkvai útja során Szergej Nariskinnel, az orosz külföldi hírszerzés vezetőjével, valamint Alekszandr Bortnyikov FSZB-igazgatóval is tárgyalt. A beszámoló szerint az egyik megbeszélés tartalmát továbbították Vlagyimir Putyinnak.