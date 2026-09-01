Kemény üzenetet vitt Moszkvába a CIA igazgatója – titkos egyeztetéseket folytatott az orosz kémfőnökkel

Korábban megírtuk, hogy John Ratcliffe augusztus végén előre be nem jelentett látogatást tett Moszkvában. A CIA igazgatójának útjáról akkor többféle feltételezés is napvilágot látott: felmerült, hogy a NATO-tagállamok elleni esetleges orosz fellépéstől óvta Moszkvát, de a háború lezárása és Irán is szóba kerülhetett.
A Meduza az Axios beszámolója alapján most azt írja, Ratcliffe azért érkezett az orosz fővárosba, hogy a háború mielőbbi befejezéséről szóló megállapodást sürgessen. Egy, a Kremlhez közel álló forrás szerint az amerikai hírszerzés vezetője úgy ítélte meg, hogy Oroszország katonai és gazdasági helyzete romlik, ezért Moszkvának most kedvezőbb lenne megállapodnia.
Putyin végül nem fogadta a CIA igazgatóját
Ratcliffe moszkvai útja során Szergej Nariskinnel, az orosz külföldi hírszerzés vezetőjével, valamint Alekszandr Bortnyikov FSZB-igazgatóval is tárgyalt. A beszámoló szerint az egyik megbeszélés tartalmát továbbították Vlagyimir Putyinnak.
Az orosz elnök eredetileg engedélyezte, hogy személyes találkozót szervezzenek közte és Ratcliffe között, ám a forrás szerint a CIA igazgatójának üzenetét megismerve meggondolta magát, és a Kreml lemondta a találkozót.
Korábban arról is szó volt, hogy Ratcliffe „komor értékelést” adott Oroszország ukrajnai helyzetéről, és béketárgyalások megkezdését sürgette. Az Axios szerint emellett Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij háromoldalú találkozóját is felvetette.
Putyin megrázó kijelentést tett: „Fel fognak akasztani” – kiszivárgott, mi zajlik a Kremlben
A Kremlből származó állítólagos belső információk szerint egyre súlyosabb aggodalmak övezik az orosz-ukrán háború lehetséges kimenetelét. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin attól tarthat, hogy személyes biztonsága is veszélybe kerül, ha Oroszországnak nem sikerül legalább a teljes Donyec-medence elfoglalása.