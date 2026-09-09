Fenyegető válasz érkezett Magyar Péteréknek Moszkvától az orosz diplomaták kiutasítása miatt

Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországból történt kiutasítására – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője újságíróknak nyilatkozva szerdán Moszkvában.

Peszkov szerint Moszkva válaszolni fog a magyarországi kiutasításokra, részleteket azonban nem közölt

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

„Ami konkrétan ezt a döntést illeti, természetesen megfelelő választ fogunk adni rá, ezek a lépések nem maradnak válasz nélkül” – mondta Peszkov, arra a kérdésre válaszolva, hogy a tíz orosz diplomata kiutasítása hogyan fogja befolyásolni a két ország közötti kapcsolatokat. Ezek a barátságtalan lépések „negatív hatással járnak majd; kétségtelen, nem lehet, hogy ne járjanak negatív következményeket a kétoldalú kapcsolataink egészére nézve” – fogalmazott.

Nyitottak maradunk kapcsolataink további fejlesztésére. Érdekeltek vagyunk ebben, és nem vagyunk hívei annak, hogy bármilyen kárt okozzunk az orosz-magyar kétoldalú kapcsolataink, mondjuk úgy, értékes örökségében és tapasztalataiban

- hangsúlyozta a Peszkov.

A RIA Novoszti orosz hírügynökség szerdán egyébként arról írt, hogy megkeresésére a magyar külügyminisztérium nem nevezett meg dátumot, amikorra az orosz diplomatáknak el kell hagyniuk Magyarországot, egyúttal pedig a tárca jelezte, hogy jelenleg nem kíván semmilyen pótlólagos információt közzétenni a kiutasítással kapcsolatban.

Orbán Anita külügyminiszter kedden közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem fogadható el, ezért a kormány kiutasítja őket az országból.

„Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” – fogalmazott a külügyminiszter.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egyébként maga is kemény választ ígért Budapest döntésére, azonban azt sem ő, sem pedig Peszkov nem részletezte, hogy mik lesznek ezek a lépések. A diplomáciai reciprocitás elve mentén feltehetően Moszkva kiutasításokkal válaszol majd, azonban az ezen túlmenő lépésekről egyelőre csak találgatni lehet.