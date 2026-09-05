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trump

Donald Trump béketervvel küldte tárgyalóit Moszkvába és Kijevbe

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Béketervvel utaznak Moszkvába majd Kijevbe a Egyesült Államok küldöttei a hétvégén - erősítette meg Donald Trump amerikai elnök.
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Az elnök a Fehér Házban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff békemissziókért felelős különleges elnöki megbízott és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek.

Donald Trump béketervvel küldte Moszkvába és Kijevbe küldötteit Fotó: JIM WATSON / AFP
Donald Trump béketervvel küldte Moszkvába és Kijevbe küldötteit
Fotó: JIM WATSON / AFP

Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd

 – derült ki a washingtoni tájékoztatásból. Donald Trump egyetértett JD Vance alelnökkel az iráni helyzet megítélésében. Vance csütörtökön fehér házi sajtótájékoztatóján vitatta, hogy az Egyesült Államok és Irán között "háború" zajlana, mivel az amerikai állandó hadműveletek tavasszal véget értek. 

Az elnök pénteken katonai konfliktusként értelmezte a jelenleg zajló fegyveres összecsapásokat, amelyeket amerikai szempontból jelentéktelennek nevezett – írta az MTI.

Az ukrán védelmi erők parancsot kaptak egy ideiglenes tűzszünet betartására szeptember 5. éjféltől szeptember 8-án 23:59-ig – írta a Világmonitor. 

 

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