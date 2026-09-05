Donald Trump béketervvel küldte tárgyalóit Moszkvába és Kijevbe

Az elnök a Fehér Házban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff békemissziókért felelős különleges elnöki megbízott és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek.

Donald Trump béketervvel küldte Moszkvába és Kijevbe küldötteit

Fotó: JIM WATSON / AFP

Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd

– derült ki a washingtoni tájékoztatásból. Donald Trump egyetértett JD Vance alelnökkel az iráni helyzet megítélésében. Vance csütörtökön fehér házi sajtótájékoztatóján vitatta, hogy az Egyesült Államok és Irán között "háború" zajlana, mivel az amerikai állandó hadműveletek tavasszal véget értek.

U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner will visit Moscow and — for the first time, Kyiv — with a proposal to end the yearslong conflict with Ukraine. https://t.co/zTSen7NJgh — The Japan Times (@japantimes) September 5, 2026

Az elnök pénteken katonai konfliktusként értelmezte a jelenleg zajló fegyveres összecsapásokat, amelyeket amerikai szempontból jelentéktelennek nevezett – írta az MTI.

Az ukrán védelmi erők parancsot kaptak egy ideiglenes tűzszünet betartására szeptember 5. éjféltől szeptember 8-án 23:59-ig – írta a Világmonitor.