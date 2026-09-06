Donald Trump haja már nem szalmaszőke – az egész internet azt találgatja, mi történhetett

Új hajszínnel bukkant fel Donald Trump, miután leszállt az Air Force One-ról. A szokásos szalmaszőke helyett barnás árnyalatban tűnt fel az amerikai elnök, ami azonnal beindította a találgatásokat az interneten – írta az Index a The Independent című lap cikkét idézve. Trump a New Jersey-i Morristown repülőterén integetett az újságíróknak – sötétkék öltönyben, sárga nyakkendőben, új frizurájával – , mielőtt visszavonult a hétvégére bedminsteri golfklubjába.

Trump új hajszínt villantott – Fotó: JIM WATSON / AFP

Régóta pletykálják, hogy Trump parókát hord

Augusztusban is téma volt az amerikai elnök frizurája: egy Las Vegas-i beszéd alkalmával Trump haja szokatlanul dúsnak és fényesnek tűnt. A Demokrata Párt hivatalos X-fiókja akkor egy korábbi fotóval állította szembe a változást, – amelyen láthatóan vékonyszálú az elnök haja –, mások pedig egyenesen parókáról vagy hajbeültetésről beszéltek.

Donald Trump augusztusban még így nézett ki – Fotó: Northfoto



