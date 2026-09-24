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Elfogyott Zelenszkij türelme – káromkodva válaszolt az őt kérdező újságírónak

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Keresztülhúzták Donald Trump számítását – közbelépett a bíróság

48 perce
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Az amerikai elnök napokkal ezelőtt kitiltotta a sajtó több képviselőjét is a Fehér Házból, köztük a CNN és a Politico munkatársait. 2026. szeptember 22-én azonban egy szövetségi bíró blokkolta Donald Trump döntését.
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Komoly akadályba ütközött Donald Trump egyik legutóbbi döntése az Egyesült Államokban. Egy szövetségi bíró ugyanis elrendelte, hogy a Fehér Ház azonnal engedje vissza azt a három nagy médiumot, amelyet az amerikai elnök néhány nappal korábban kitiltott. Tim Kelly szövetségi bíró döntése a CNN-t, az MS NOW-t és a Politicót érinti. A három szervezet újságírói visszakapják a Fehér Házba szóló sajtóbelépőiket, a szeptember 18-án bejelentett tilalmat pedig 14 napig nem lehet végrehajtani. A bíró szerint jó esély van arra, hogy a korlátozás alkotmányellenes – írja a The Independent.

DALLAS, TEXAS - SEPTEMBER 09: U.S. President Donald Trump walks on stage to speak on the first day of the 2026 Republican National Convention at the American Airlines Center on September 09, 2026 in Dallas, Texas. U.S. President Donald Trump will headline the Republican National Committee's first-ever midterm convention as he aims to highlight his administration’s achievements and rally support for GOP candidates just two months before the upcoming elections being held on November 3. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Donald Trump amerikai elnök kitiltotta a CNN-t és a Politicót a Fehér Házból, egy szövetségi bíró azonban blokkolta a döntést, és elrendelte a médiumok visszaengedését (Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke)
Fotó: AFP

Donald Trump kitiltott több médiumot a Fehér Házból

Trump korábban azzal indokolta a döntését, hogy a három médium szerinte valótlanságokat és kitalált történeteket közöl. Az igazságügyi minisztérium később nemzetbiztonsági érvekkel is megpróbálta megvédeni a kitiltást. Kelly ezt az érvelést nem fogadta el. A bíró szerint nem támasztották alá tényekkel, hogy a három sajtóorgánum jelenléte veszélyeztetné a nemzetbiztonságot. Arra is rámutatott, hogy Trump saját nyilatkozataiban elsősorban a médiumok szerinte negatív és valótlan tudósításairól beszélt.

A CNN, az MS NOW és a Politico azért fordult bírósághoz, mert szerintük a kitiltás sérti a szólás- és sajtószabadságot védő első alkotmánykiegészítést, valamint az eljárási jogaikat. A mostani végzés ideiglenes: a jogvita ezzel még nem ért véget.

Trump és Zelenszkij a háború lezárásáról tárgyalt – már egy konkrét tűzszüneti ajánlat is van

Több fontos találkozó is zajlott 2026. szeptember 22-én az ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. Az egyik Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közel 40 perces egyeztetése volt, amelynek során az orosz–ukrán háború lezárása, a béke lehetősége és egy esetleges újabb találkozó Vlagyimir Putyinnal is szóba került.

 

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