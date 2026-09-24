Keresztülhúzták Donald Trump számítását – közbelépett a bíróság

Komoly akadályba ütközött Donald Trump egyik legutóbbi döntése az Egyesült Államokban. Egy szövetségi bíró ugyanis elrendelte, hogy a Fehér Ház azonnal engedje vissza azt a három nagy médiumot, amelyet az amerikai elnök néhány nappal korábban kitiltott. Tim Kelly szövetségi bíró döntése a CNN-t, az MS NOW-t és a Politicót érinti. A három szervezet újságírói visszakapják a Fehér Házba szóló sajtóbelépőiket, a szeptember 18-án bejelentett tilalmat pedig 14 napig nem lehet végrehajtani. A bíró szerint jó esély van arra, hogy a korlátozás alkotmányellenes – írja a The Independent.

Donald Trump amerikai elnök kitiltotta a CNN-t és a Politicót a Fehér Házból, egy szövetségi bíró azonban blokkolta a döntést, és elrendelte a médiumok visszaengedését (Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke)

Fotó: AFP

Donald Trump kitiltott több médiumot a Fehér Házból

Trump korábban azzal indokolta a döntését, hogy a három médium szerinte valótlanságokat és kitalált történeteket közöl. Az igazságügyi minisztérium később nemzetbiztonsági érvekkel is megpróbálta megvédeni a kitiltást. Kelly ezt az érvelést nem fogadta el. A bíró szerint nem támasztották alá tényekkel, hogy a három sajtóorgánum jelenléte veszélyeztetné a nemzetbiztonságot. Arra is rámutatott, hogy Trump saját nyilatkozataiban elsősorban a médiumok szerinte negatív és valótlan tudósításairól beszélt.

Trump és Zelenszkij a háború lezárásáról tárgyalt – már egy konkrét tűzszüneti ajánlat is van

Több fontos találkozó is zajlott 2026. szeptember 22-én az ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. Az egyik Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közel 40 perces egyeztetése volt, amelynek során az orosz–ukrán háború lezárása, a béke lehetősége és egy esetleges újabb találkozó Vlagyimir Putyinnal is szóba került.