„A pokolra juttok” – saját támogatóit fenyegette meg Donald Trump

Közelednek az amerikai félidős választások, az amerikai elnök pedig éles üzenetet küldött a szavazóknak. Donald Trump második elnöki ciklusa alatt katonai akciót rendelt el Venezuelában, háborúba keveredett Iránnal, és továbbra sem sikerült elérnie az orosz–ukrán háború lezárását. Kanadával is vitába keveredett, Dániával pedig Grönland miatt került konfliktusba. Az elmúlt hetekben azzal került a címlapokra, hogy az amerikai szövetségi névhasználatban Amerika-tóra nevezte át az Ontario-tavat, és még a Hormuzi-szoros Trump-szorosra történő átnevezését is felvetette. Most saját támogatóinak ment neki: egy dallasi kampányrendezvényen azt üzente, hogy ha nem mennek el szavazni, a pokolra jutnak. Hozzátette: nem akarja, hogy ez történjen velük.

A dallasi republikánus rendezvényen Donald Trump fogadalmat mondatott el híveivel, majd közölte: a pokolra jutnak, ha kihagyják a félidős választásokat (A képen az Egyesült Államok elönöke) Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Donald Trump a pokollal fenyegette meg híveit a félidős választások előtt

A pokolra jutnak azok, akik nem mennek el szavazni a novemberi félidős választásokon – ezzel figyelmeztette híveit Donald Trump a republikánusok dallasi rendezvényén. Az amerikai elnök egy rögtönzött fogadalmat is elmondatott a közönségével.

Donald Trump a kétnapos rendezvény záróestjén arra kérte a jelenlévőket, hogy emeljék fel a jobb kezüket. Ezután az amerikai hűségeskü átköltött változatát mondatta el velük, amelyben saját magát az Egyesült Államok történetének legnagyobb elnökeként emlegette – számolt be a The Independent.