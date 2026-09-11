„A pokolra juttok” – saját támogatóit fenyegette meg Donald Trump

Közelednek az amerikai félidős választások, az amerikai elnök pedig éles üzenetet küldött a szavazóknak. Donald Trump második elnöki ciklusa alatt katonai akciót rendelt el Venezuelában, háborúba keveredett Iránnal, és továbbra sem sikerült elérnie az orosz–ukrán háború lezárását. Kanadával is vitába keveredett, Dániával pedig Grönland miatt került konfliktusba. Az elmúlt hetekben azzal került a címlapokra, hogy az amerikai szövetségi névhasználatban Amerika-tóra nevezte át az Ontario-tavat, és még a Hormuzi-szoros Trump-szorosra történő átnevezését is felvetette. Most saját támogatóinak ment neki: egy dallasi kampányrendezvényen azt üzente, hogy ha nem mennek el szavazni, a pokolra jutnak. Hozzátette: nem akarja, hogy ez történjen velük.
Donald Trump a pokollal fenyegette meg híveit a félidős választások előtt
A pokolra jutnak azok, akik nem mennek el szavazni a novemberi félidős választásokon – ezzel figyelmeztette híveit Donald Trump a republikánusok dallasi rendezvényén. Az amerikai elnök egy rögtönzött fogadalmat is elmondatott a közönségével.
Donald Trump a kétnapos rendezvény záróestjén arra kérte a jelenlévőket, hogy emeljék fel a jobb kezüket. Ezután az amerikai hűségeskü átköltött változatát mondatta el velük, amelyben saját magát az Egyesült Államok történetének legnagyobb elnökeként emlegette – számolt be a The Independent.
A fogadalom szerint a résztvevők családjukkal és barátaikkal együtt mennek majd szavazni. A szövegben az is elhangzott, hogy ezt a választói regisztrációjuktól függetlenül megteszik. Trump még a választási csalást is belefoglalta a közönséggel elismételtetett mondatokba. Az elnök egy rövid kitérő után folytatta a fogadalomtételt: megeskette támogatóit, hogy november 3-án elmennek voksolni. Hozzátette, hogy akár a demokratákra is szavazhatnak, bár szerinte a teremben senki sem készül erre.
Ezután a távolmaradás következményéről beszélt:
Tudjátok, mi történik, ha nem szavaztok? A pokolra juttok, tudjátok? Rendben? A pokolra juttok, és nem akarom, hogy ez történjen veletek
– mondta híveinek az Egyesült Államok republikáénus elnöke, Donald Trump
A fenyegető kijelentés tehát azoknak szólt, akik kihagyják a választást. Trump felszólalása előtt JD Vance alelnök Charlie Kirk konzervatív aktivistára emlékezett. Vance arra kérte az elnöktől elbizonytalanodó republikánus szavazókat, hogy tartsanak ki mellette.
Nehéz választási küzdelem vár a republikánusokra
A dallasi rendezvénnyel megkezdődött a novemberi félidős választásokat megelőző utolsó két hónap kampányhajrája. Az Independent szerint az elnök támogatottsága a harmincas százaléktartomány alsó-középső részében mozog. A republikánus jelöltek közben több fontos választási körzetben és államban is nehéz versenyre készülnek.
- A lap összefoglalója szerint Észak-Karolinában Michael Whatley republikánus szenátorjelölt két számjegyű hátrányban áll a közvélemény-kutatásokban. Texasban ugyancsak kedvezőbbé vált a politikai terep a demokraták számára a beszámoló szerint.
Trump a záróbeszédében a rendezvényen jelen lévő Ken Paxton külsején is élcelődött. A beszéd végén operazene szólt a dallasi teremben, a mennyezetről léggömbök hullottak, a közönség pedig tapsolt és integetett.