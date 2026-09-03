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donald trump

Megállíthatatlanul tör előre Trump, most a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát vette célba

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Az amerikai elnök ismét egy meghökkentő kijelentéssel került a címlapokra. Donald Trump átnevezné a Hormuzi-szorost, ráadásul nem is akárhogyan: Trump-szorosnak hívná. Az ötlettel azonban több probléma is akad, hiszen Irán és az Egyesült Államok hónapok óta tartó katonai konfliktusban áll, miközben a stratégiai jelentőségű tengeri kereskedelmi útvonal ellenőrzése is komoly vita tárgya.
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donald trumpegyesült államokwashingtoniránHormuzi-szoros

Donald Trump szerdán vetette fel, hogy új nevet adna a Hormuzi-szorosnak. Az amerikai elnök saját magáról nevezné el a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, és Trump-szorosként hivatkozna rá – adta hírül az Al Jazeera.

Újabb merész átnevezéssel állt elő Donald Trump: a Hormuzi-szoros új neve Trump-szoros lenne, 2026. augusztus 27., Washington, Columbiai Kerület, USA: WASHINGTON, DC - AUGUSZTUS 27.: Donald J. Trump, az Egyesült Államok elnöke a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában a média képviselőivel beszél, miután aláírta az Ontario-tó Amerika-tóra való átnevezéséről szóló végrehajtási rendeletet a közelmúltbeli kereskedelmi háború közepette
Újabb merész átnevezéssel állt elő Donald Trump: a Hormuzi-szoros új neve Trump-szoros lenne (A képen: 2026. augusztus 27., Washington, Columbiai Kerület, USA: WASHINGTON, DC - AUGUSZTUS 27.: Donald J. Trump, az Egyesült Államok elnöke a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában a média képviselőivel beszél, miután aláírta az Ontario-tó Amerika-tóra való átnevezéséről szóló végrehajtási rendeletet a közelmúltbeli kereskedelmi háború közepette)
Fotó: Northfoto

Trump-szorossá nevezné át a Hormuzi-szorost az amerikai elnök

Az ötlet alig egy nappal azután került elő, hogy az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. A térségben továbbra is feszült a helyzet, Irán pedig rendszeresen támad hajókat a szoros környékén.

Donald Trump ismét átírná egy terület nevét

Trump korábban már azzal is viccelődött, hogy Irán legyőzése után a Hormuzi-szorost az Egyesült Államok területévé nyilvánítaná. Akkor még találgatások indultak arról, mennyire gondolta komolyan kijelentését, most azonban már egy új névvel is előállt.

Az amerikai elnök az utóbbi időben más földrajzi nevek megváltoztatásától sem riadt vissza. Ahogy korábban megírtuk, az Ontario-tavat elnöki rendelettel Amerika-tóra nevezte át. A döntés Kanadát és más országokat nem kötelezi az új név használatára, az Egyesült Államokban azonban az Apple és a Google térképes szolgáltatásaiban is megjelent a Lake America elnevezés.

 

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