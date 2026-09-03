Megállíthatatlanul tör előre Trump, most a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát vette célba

Donald Trump szerdán vetette fel, hogy új nevet adna a Hormuzi-szorosnak. Az amerikai elnök saját magáról nevezné el a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, és Trump-szorosként hivatkozna rá – adta hírül az Al Jazeera.
Trump-szorossá nevezné át a Hormuzi-szorost az amerikai elnök
Az ötlet alig egy nappal azután került elő, hogy az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. A térségben továbbra is feszült a helyzet, Irán pedig rendszeresen támad hajókat a szoros környékén.
Donald Trump ismét átírná egy terület nevét
Trump korábban már azzal is viccelődött, hogy Irán legyőzése után a Hormuzi-szorost az Egyesült Államok területévé nyilvánítaná. Akkor még találgatások indultak arról, mennyire gondolta komolyan kijelentését, most azonban már egy új névvel is előállt.
Az amerikai elnök az utóbbi időben más földrajzi nevek megváltoztatásától sem riadt vissza. Ahogy korábban megírtuk, az Ontario-tavat elnöki rendelettel Amerika-tóra nevezte át. A döntés Kanadát és más országokat nem kötelezi az új név használatára, az Egyesült Államokban azonban az Apple és a Google térképes szolgáltatásaiban is megjelent a Lake America elnevezés.