Megállíthatatlanul tör előre Trump, most a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát vette célba

Donald Trump szerdán vetette fel, hogy új nevet adna a Hormuzi-szorosnak. Az amerikai elnök saját magáról nevezné el a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, és Trump-szorosként hivatkozna rá – adta hírül az Al Jazeera.

Újabb merész átnevezéssel állt elő Donald Trump: a Hormuzi-szoros új neve Trump-szoros lenne (A képen: 2026. augusztus 27., Washington, Columbiai Kerület, USA: WASHINGTON, DC - AUGUSZTUS 27.: Donald J. Trump, az Egyesült Államok elnöke a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában a média képviselőivel beszél, miután aláírta az Ontario-tó Amerika-tóra való átnevezéséről szóló végrehajtási rendeletet a közelmúltbeli kereskedelmi háború közepette)

Fotó: Northfoto

Trump-szorossá nevezné át a Hormuzi-szorost az amerikai elnök

Az ötlet alig egy nappal azután került elő, hogy az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. A térségben továbbra is feszült a helyzet, Irán pedig rendszeresen támad hajókat a szoros környékén.