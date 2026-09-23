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egyesült államok

Összegyűltek a világvezetők: Donald Trump volt a középpontban az ENSZ-közgyűlésén

22 perce
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Szeptember 22-én megkezdődött New Yorkban az ENSZ-közgyűlése, ahol rengeteg világvezető gyűlt össze. Természetesen az amerikai elnök sem hagyta ki a találkozót, Donald Trump hosszas beszédet mondott az Egyesült Államokban és a világon uralkodó helyzetről.
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egyesült államokdonald trumpENSZ-közgyűlés

Szeptember 22-én összegyűltek a világvezetők New Yorkban az ENSZ-közgyűlés alkalmából. A találkozó középpontjában a házigazda ország elnöke, Donald Trump beszéde volt.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: U.S. President Donald Trump looks on during the signing of a security pact between the U.S., Denmark, and Greenland during the 81st session of the United Nations (U.N.) General Assembly at U.N. Headquarters on September 22, 2026 in New York City. World leaders have gathered in New York for the annual session of the United Nations General Assembly, with this year's global issues ranging from the threat of artificial intelligence to the continued wars in Ukraine and Gaza. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump beszéde volt az ENSZ-közgyűlés középpontja. Fotó: AFP

Donald Trump beszéde volt az ENSZ-közgyűlés középpontja

Trump ENSZ-beszédében az Egyesült Államok vezető szerepét hangsúlyozta, szerinte Amerika újra a csúcsra tör, és gazdasági, technológiai, katonai területen is meghatározó pozícióban van. Saját kormányzását eredményesnek értékelte, az előző időszakot „sötét időszaknak”, a mostanit pedig új „aranykornak” nevezte.

Évtizedes, leküzdhetetlennek tűnő problémákat oldottunk meg az itt lévő vezetőkkel, és sok ügynek tettünk pontot a végére.

Az amerikai elnök felszólalásában beszélt többek között a közel-keleti konfliktusról, az orosz-ukrán háborúról, valamint a Grönlanddal tervezett megállapodásról. Beszéde végén a közös cselekvést és egy fényesebb és jobb jövő építését hangsúlyozta.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted, hogyan telt az ENSZ-közgyűlés Donald Trump számára!

Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Donald Trump, DonaldTrump
Galéria: Donald Trump arcai New Yorkban
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Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke New Yorkban megérkezik az ENSZ-székházba, az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakával párhuzamosan megrendezett „Shield of the Americas” találkozóra

 

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