Összegyűltek a világvezetők: Donald Trump volt a középpontban az ENSZ-közgyűlésén

Szeptember 22-én összegyűltek a világvezetők New Yorkban az ENSZ-közgyűlés alkalmából. A találkozó középpontjában a házigazda ország elnöke, Donald Trump beszéde volt.

Donald Trump beszéde volt az ENSZ-közgyűlés középpontja. Fotó: AFP

Donald Trump beszéde volt az ENSZ-közgyűlés középpontja

Trump ENSZ-beszédében az Egyesült Államok vezető szerepét hangsúlyozta, szerinte Amerika újra a csúcsra tör, és gazdasági, technológiai, katonai területen is meghatározó pozícióban van. Saját kormányzását eredményesnek értékelte, az előző időszakot „sötét időszaknak”, a mostanit pedig új „aranykornak” nevezte.

Évtizedes, leküzdhetetlennek tűnő problémákat oldottunk meg az itt lévő vezetőkkel, és sok ügynek tettünk pontot a végére.

Az amerikai elnök felszólalásában beszélt többek között a közel-keleti konfliktusról, az orosz-ukrán háborúról, valamint a Grönlanddal tervezett megállapodásról. Beszéde végén a közös cselekvést és egy fényesebb és jobb jövő építését hangsúlyozta.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted, hogyan telt az ENSZ-közgyűlés Donald Trump számára!