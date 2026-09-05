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Nagy-Britannia

Maszkos tüntetők bénították meg a doveri kikötőt

21 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Óriási felfordulás volt Nagy-Britannia egyik legnagyobb kikötője körül. A reggeli órákban feketébe öltözött maszkos tüntetők zárták le a doveri kikötőbe vezető utakat és okoztak káoszt a városban. Az eddigi információk szerint migráns ellenes megmozdulásról volt szó.
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Nagy-BritanniaDovermigráció

Maszkos, feketébe öltözött tüntetők nagy csoportjai bénították meg szombaton a város kikötőjét. A hírek szerint a doveri kikötő blokádjával a részvevők a kis hajókon érkező, ellenőrizetlen migráció ellen tiltakoztak. 

A doveri kikötő forgalma megbénult, a tüntetők feltehetően a migráció ellen tiltakoztak, a médiával azonban nem akartak beszélni
A doveri kikötő forgalma megbénult, a tüntetők feltehetően a migráció ellen tiltakoztak, a médiával azonban nem akartak beszélni 
Fotó: STUART BROCK / ANADOLU

A kenti rendőrség közölte, hogy „együttműködött a tüntetőkkel”, és késő délelőtt a Dover Priory vasútállomásra vonult a tömeggel, ahol az emberek elkezdtek oszladozni. A tüntetők azonban viszonylag hosszú időre káoszba taszították Nagy-Britannia egyik legnagyobb kikötőjét. Dover neve az elmúlt időszakban összefonódott a La Manche csatornán keresztül érkező, kis hajós migrációval. 

Habár a brit kormány Párizzsal együttműködésben szigorított, és növelte az ellenőrzéseket, azonban ez úgy tűnik, a társadalom egy része ennél többet vár. 

Paul King, a Reform UK doveri képviselője azt mondta, hogy információi alapján valóban migráció ellenes megmozdulásról volt szó, azonban hivatalos megerősítés nem érkezett, és feltehetően nem is fog érkezni. A maszkos tiltakozók ugyanis a BBC jelentései szerint nem kívántak beszélni a médiával. Habár néhányuk azt ordította: Állítsák meg a hajókat

Mike Tapp, Dover és Deal képviselője a BBC-nek elmondta, hogy az incidens „szörnyű fennakadást” okozott a lakosoknak. „Úgy tudom, hogy számos ember utazott a környékre feketében, símaszkot viselve, és eltorlaszolták a kikötőbe vezető utakat” – mondta.

Tapp a Facebookon nem sokkal később még ennél is nyíltabban fogalmazva azt írta: „Elegem van abból, hogy idióták jönnek Doverbe, hogy zavart okozzanak. Fogadok, hogy ha megkérdeznéd bármelyik „tüntetőt”, nem tudná, hogy a kishajókkal átkelőhelyek száma 40%-kal csökkent, és hogy keményen dolgozunk a helyzet megoldásán.”

Sajtóinformációk szerint azóta a forgalom már helyreállt a környéken, a kikötőbe vezető bekötőutak pedig már használhatóak. A fennakadás azonban még egy darabig marad, hiszen több komp utasa is órákra a kikötőben ragadt, így még némi idő lesz, mire minden visszaáll a normális kerékvágásba. 

 

 

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