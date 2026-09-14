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orosz

Felrobbant az ukrán drónközpont – videón az oroszok pusztító csapása

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Újabb ukrán katonai célpont ellen hajtottak végre légicsapást az orosz erők. Egy drón irányítására használt központot semmisítettek meg Harkiv térségében, miközben egy másik csapásban egy ukrán gépesített dandár ideiglenes állomáshelyét is támadták. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadásokat Szu–34-es vadászbombázókkal és irányított fegyverekkel hajtották végre.
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oroszukránvédelmi minisztérium

Drón irányítására használt ukrán katonai központot semmisítettek meg az orosz erők a Harkivi területen – közölte szeptember 14-én az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint a célpont Dementyivka település közelében volt, és egy H–39-es könnyű irányított rakétával semmisítették meg.

Drón: központot semmisítettek meg az oroszok Harkiv térségében
Drón: központot semmisítettek meg az oroszok Harkiv térségében Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A támadás mellett egy másik ukrán katonai célpontot is bombáztak az orosz erők. Druzskivka közelében az ukrán fegyveres erők 93. önálló gépesített dandárjának ideiglenes állomáshelyét vették célba.

A csapást Szu–34-es vadászbombázók hajtották végre. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a gépek öt FAB–250-es légibombát alkalmaztak, amelyeket univerzális sikló- és korrekciós modulokkal szereltek fel.

Az orosz tárca videofelvételt is közzétett a légicsapásról.

A közlemény szerint az orosz erők szeptember 14-én több más ukrajnai területen is katonai célpontokat támadtak. A Dnyipropetrovszki, Zaporizzsjai, Poltavai, Mikolajivi és Odesszai területen mozdonyokat és katonai szerelvényeket ért találat. Az orosz védelmi minisztérium szerint ezek ellen Gerany–4 Siker típusú támadó drón bevetésével hajtottak végre csapásokat.

 

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