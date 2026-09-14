Felrobbant az ukrán drónközpont – videón az oroszok pusztító csapása

Drón irányítására használt ukrán katonai központot semmisítettek meg az orosz erők a Harkivi területen – közölte szeptember 14-én az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint a célpont Dementyivka település közelében volt, és egy H–39-es könnyű irányított rakétával semmisítették meg.

Drón: központot semmisítettek meg az oroszok Harkiv térségében Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A támadás mellett egy másik ukrán katonai célpontot is bombáztak az orosz erők. Druzskivka közelében az ukrán fegyveres erők 93. önálló gépesített dandárjának ideiglenes állomáshelyét vették célba.

A csapást Szu–34-es vadászbombázók hajtották végre. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a gépek öt FAB–250-es légibombát alkalmaztak, amelyeket univerzális sikló- és korrekciós modulokkal szereltek fel.

Az orosz tárca videofelvételt is közzétett a légicsapásról.

A közlemény szerint az orosz erők szeptember 14-én több más ukrajnai területen is katonai célpontokat támadtak. A Dnyipropetrovszki, Zaporizzsjai, Poltavai, Mikolajivi és Odesszai területen mozdonyokat és katonai szerelvényeket ért találat. Az orosz védelmi minisztérium szerint ezek ellen Gerany–4 Siker típusú támadó drón bevetésével hajtottak végre csapásokat.