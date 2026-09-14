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lengyelország

Orosz támadás történt Lengyelország ellen? Megszólalt a védelmi miniszter

23 perce
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Orosz katonai drónt találtak a Balti-tengerben egy lengyelországi strand közelében. A drón Rusinowo településnél, Jarosławiec közelében került elő, a lengyel védelmi miniszter szerint az első vizsgálatok alapján orosz katonai eszközről lehet szó. A lengyel hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az eszköz orosz támadás részeként sértette volna meg az ország légterét.
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lengyelországtámadásukrajnavédelmi miniszter

Drón került elő a Balti-tengerből a lengyelországi Rusinowo strandja közelében – közölte Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter. A politikus szerint az első vizsgálatok alapján az eszköz egy orosz katonai drón lehet. A helyszínre a rendkívüli események kezelésére szolgáló egységeket is riasztották.

Drón: orosz katonai eszközt találtak a lengyel partoknál
Drón: orosz katonai eszközt találtak a lengyel partoknál (Képünk illusztráció)
Fotó: Pexels

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága ugyanakkor azt közölte, hogy a lengyel rendszerek július 31. óta nem észleltek olyan esetet, amely során megsértették volna az ország légterét. Emiatt a jelenlegi információk alapján nem lehet összekapcsolni a megtalált eszközt az Oroszország által végrehajtott támadással.

A lengyel hatóságok vizsgálják, hogyan kerülhetett a katonai eszköz a Balti-tengerbe. Egyelőre azt sem közölték, hogy mikor és milyen körülmények között kerülhetett a parthoz.

Drón: egyre közelebb a háború Lengyelországhoz

Az eset azért is kapott különös figyelmet, mert az elmúlt napokban Oroszország Ukrajna nyugati részén, a lengyel határ közelében is hajtott végre dróntámadásokat. Szeptember 13-án orosz erők egy benzinkutat támadtak a jahodini határátkelő közelében, valamint egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonatot is támadás ért. 

A benzinkút elleni csapásban két ember megsérült, a vonat elleni támadásban nem jelentettek sérülteket.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök ezt követően arról beszélt, hogy az Oroszország által előidézett eszkaláció ténnyé vált, és az incidensek egyre közelebb kerülnek a lengyel határhoz. Tusk szerint a következő hetekben és hónapokban Oroszország várhatóan fokozza ukrajnai tevékenységét, és nem zárható ki, hogy az eszkaláció Lengyelország területét is érinti.

A most megtalált drón eredetét és a lengyel partokhoz kerülésének körülményeit tovább vizsgálják.

 

Orosz-ukrán háború
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